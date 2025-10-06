Meciuri la Casa Albă Planul incredibil al lui Donald Trump » Cum își va sărbători ziua de naștere: „Vor fi cele mai tari dueluri din istorie!”
Donald Trump (79 de ani) a anunțat că, pentru prima oară în istorie, Casa Albă va găzdui un eveniment sportiv de nivel mondial. Foto: Imago
Alte sporturi

alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 18:52
alt-text Actualizat: 06.10.2025, ora 18:52
  • Donald Trump (79 de ani) a anunțat că, pentru prima oară în istorie, Casa Albă va găzdui un eveniment sportiv de nivel mondial.
  • Spectacolul va avea loc pe 14 iunie, de ziua președintelui Statelor Unite, chiar în fața reședinței oficiale.

Donald Trump vrea să marcheze într-un mod grandios ziua în care va împlini 80 de ani. A anunțat duminică planul: Casa Albă va găzdui o gală UFC!

Președintele Statelor Unite a contat pe prietenia sa de peste două decenii cu șeful celei mai mari ligi de arte marțiale mixte, Dana White, pentru a-și pune planul în aplicare.

„N-am cerut eu, el a venit cu ideea la mine”, mărturisea White la Impaulsive, podcastul influencerului Logan Paul, luptător de wrestling în acest moment. Trump e un mare fan MMA, fiind prezent la galele UFC și după preluarea celui de-al doilea mandat ca președinte.

Gală UFC la Casa Albă! Planul incredibil al lui Donald Trump: „Vor fi cele mai tari meciuri din istorie!”

White a confirmat și el evenimentul: „UFC se mută pe Paramount. Trebuie să răsplătim increderea cu o gală incredibilă în ianuarie. Apoi, începând cu februarie, trebuie să pregătim gala de la Casa Albă. Vă spun acum că vor fi cele mai tari meciuri din istorie!”.

Pe lângă dată, a fost bătută în cuie și locația, South Lawn, parcul din fața Casei Albe. UFC și-ar fi asumat să plătească nu mai puțin de 700.000 de dolari pentru a înlocui gazonul distrus după eveniment.

Iar luptătorii vor merge către ring din Biroul Oval al președintelui: „E o oportunitate unică în viață, nu se va mai repeta”.

Acces limitat la eveniment

White anunțase în septembrie, că o eventuală gală ar putea găzdui cel mult 5.000 de spectatori, din rațiuni de securitate. Asta după ce Trump estimase că ar putea fi prezenți 20-25.000 de fani.

Există însă planuri ca 85.000 de fani să urmărească gala într-un parc din apropiere, pe un ecran uriaș.

Controversatul Conor McGregor vrea să revină în ring

Deși n-a mai luptat din 2021, Conor McGregor a anunțat că vrea să lupte la marele eveniment de anul viitor.

Dana White a dezvăluit, conform Fox, dorința irlandezului, însă nu i-a garantat locul: „Conor își dorește foarte mult să lupte în această gală, dar nimic nu e sigur. Momentan, nu negociem nicio luptă”.

mma donald trump dana white gala ufc
