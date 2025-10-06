„Nu realizez ce mi se întâmplă” Kevin Ciubotaru, extrem de entuziasmat după ce Mircea Lucescu l-a convocat în premieră la națională +11 foto
Kevin Ciubotaru foto: Sport Pictures
Nationala

„Nu realizez ce mi se întâmplă” Kevin Ciubotaru, extrem de entuziasmat după ce Mircea Lucescu l-a convocat în premieră la națională

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 16:56
alt-text Actualizat: 06.10.2025, ora 16:56
  • Kevin Ciubotaru (21 de ani) a oferit primul interviu după ce a fost convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Moldova și Austria.
  • România - Moldova se joacă joi, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Kevin Ciubotaru, jucătorul celor de la Hermannstadt, intrat recent și în atenția celor de la FCSB, se află printre jucătorii chemați în premieră la echipa națională.

FCSB - Craiova a bătut Asia Expres! Derby-ul de pe Arenă a făcut audiență bună, peste show-ul difuzat de Antena 1
Citește și
FCSB - Craiova a bătut Asia Expres! Derby-ul de pe Arenă a făcut audiență bună, peste show-ul difuzat de Antena 1
Citește mai mult
FCSB - Craiova a bătut Asia Expres! Derby-ul de pe Arenă a făcut audiență bună, peste show-ul difuzat de Antena 1

Kevin Ciubotaru: „Nu realizez ce mi se întâmplă”

Acum, după ce s-a alăturat lotului, tânărul fundaș a exprimat un entuziasm imens după vestea primită.

„Am primit vestea de la Mister, de la domnul Măldărășanu. A fost o mare bucurie când am auzit așa ceva, pentru că de mic eu aveam visul acesta, să ajung la echipa națională mare și este o mare mândrie pentru mine și familia mea.

Poate că ei se bucură și mai mult decât mine, pentru că eu încă nu pot să realizez ce mi se întâmplă, dar încerc să fructific această ocazie cât mai mult.

O să dau tot ce pot la antrenamente și sper că și la meci, dacă domnul Lucescu îmi va da minute. Dar trebuie să mă bucur de această experiență și să învăț cât mai multe de la jucători și de la domnul Lucescu” a spus Kevin Ciubotaru, într-un interviu al FRF TV.

Întrebat despre cum a început fotbalul când era copil, Ciubotaru a răspuns:

„Eu m-am născut la Roma, doar că am trăit într-un orășel micuț, Ciampino, lângă Roma. Și acolo am început fotbalul la 8 ani, prin tatăl meu cumva, că și el a fost pasionat de fotbal. Avea o echipă de români acolo în Italia. Și, cumva, prin el am început fotbalul și mi-am dorit de atunci să ajung așa departe”.

Kevin Ciubotaru, despre Ianis Hagi

Ciubotaru și Ianis Hagi au fost colegi pentru o scurtă perioadă la Rangers, când Kevin evolua pentru echipa a doua a scoțienilor.

„Da, atunci am vorbit și cu el. Ne-am și antrenat împreună din când în când. A fost o mare bucurie să mă pot antrena cu el și acum mă bucur și mai mult să fim împreună la lot.

Atunci când am plecat de la Rangers, i-am scris că îmi doream să ajung la națională împreună cu el. Iar el a zis că totul este posibil și chiar așa s-a întâmplat”, a mai declarat Ciubotaru.

Primul antrenament al naționalei înaintea „dublei” cu Austria și Moldova
Primul antrenament al naționalei înaintea „dublei” cu Austria și Moldova

Galerie foto (11 imagini)

Primul antrenament al naționalei înaintea „dublei” cu Austria și Moldova Primul antrenament al naționalei înaintea „dublei” cu Austria și Moldova Primul antrenament al naționalei înaintea „dublei” cu Austria și Moldova Primul antrenament al naționalei înaintea „dublei” cu Austria și Moldova Primul antrenament al naționalei înaintea „dublei” cu Austria și Moldova
+11 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Facem greșit sau la fel ca Europa? FCSB și Craiova au schimbat 7, respectiv 6, jucători față de meciurile de joi. Cum procedează cluburile de pe continent
Superliga
16:11
Facem greșit sau la fel ca Europa? FCSB și Craiova au schimbat 7, respectiv 6, jucători față de meciurile de joi. Cum procedează cluburile de pe continent
Citește mai mult
Facem greșit sau la fel ca Europa? FCSB și Craiova au schimbat 7, respectiv 6, jucători față de meciurile de joi. Cum procedează cluburile de pe continent
Zoran Nikolic, reacție-surpriză Ce spune handbalistul bruscat de selecționerul George Buricea: „Asta a amplificat imaginea”
Handbal
16:00
Zoran Nikolic, reacție-surpriză Ce spune handbalistul bruscat de selecționerul George Buricea: „Asta a amplificat imaginea”
Citește mai mult
Zoran Nikolic, reacție-surpriză Ce spune handbalistul bruscat de selecționerul George Buricea: „Asta a amplificat imaginea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
Echipa Nationala mircea lucescu ianis hagi hermannstadt kevin ciubotaru
Știrile zilei din sport
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Baschet
06.10
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Citește mai mult
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Campionate
06.10
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Citește mai mult
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Superliga
09:13
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Citește mai mult
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Diverse
11:23
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Citește mai mult
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:30
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!” » A fost ales în echipa etapei
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!”  » A fost ales în echipa etapei
16:25
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
17:19
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
16:57
Moldova, încurcată de ploi Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Moldova, încurcată de ploi  Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rugby
10:27
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Citește mai mult
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Superliga
09:57
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Citește mai mult
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Superliga
06.10
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Citește mai mult
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Superliga
09:35
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Citește mai mult
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 26 rapid 17 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share