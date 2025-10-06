„Nu realizez ce mi se întâmplă” Kevin Ciubotaru, extrem de entuziasmat după ce Mircea Lucescu l-a convocat în premieră la națională

Kevin Ciubotaru (21 de ani) a oferit primul interviu după ce a fost convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Moldova și Austria.

Kevin Ciubotaru, jucătorul celor de la Hermannstadt, intrat recent și în atenția celor de la FCSB, se află printre jucătorii chemați în premieră la echipa națională.

Kevin Ciubotaru: „Nu realizez ce mi se întâmplă”

Acum, după ce s-a alăturat lotului, tânărul fundaș a exprimat un entuziasm imens după vestea primită.

„Am primit vestea de la Mister, de la domnul Măldărășanu. A fost o mare bucurie când am auzit așa ceva, pentru că de mic eu aveam visul acesta, să ajung la echipa națională mare și este o mare mândrie pentru mine și familia mea.

Poate că ei se bucură și mai mult decât mine, pentru că eu încă nu pot să realizez ce mi se întâmplă, dar încerc să fructific această ocazie cât mai mult.

O să dau tot ce pot la antrenamente și sper că și la meci, dacă domnul Lucescu îmi va da minute. Dar trebuie să mă bucur de această experiență și să învăț cât mai multe de la jucători și de la domnul Lucescu” a spus Kevin Ciubotaru, într-un interviu al FRF TV.

Întrebat despre cum a început fotbalul când era copil, Ciubotaru a răspuns:

„Eu m-am născut la Roma, doar că am trăit într-un orășel micuț, Ciampino, lângă Roma. Și acolo am început fotbalul la 8 ani, prin tatăl meu cumva, că și el a fost pasionat de fotbal. Avea o echipă de români acolo în Italia. Și, cumva, prin el am început fotbalul și mi-am dorit de atunci să ajung așa departe”.

Kevin Ciubotaru, despre Ianis Hagi

Ciubotaru și Ianis Hagi au fost colegi pentru o scurtă perioadă la Rangers, când Kevin evolua pentru echipa a doua a scoțienilor.

„Da, atunci am vorbit și cu el. Ne-am și antrenat împreună din când în când. A fost o mare bucurie să mă pot antrena cu el și acum mă bucur și mai mult să fim împreună la lot.

Atunci când am plecat de la Rangers, i-am scris că îmi doream să ajung la națională împreună cu el. Iar el a zis că totul este posibil și chiar așa s-a întâmplat”, a mai declarat Ciubotaru.

