FCSB și Dinamo bulversează pariurile Cele mai mari agenții oferă cote contradictorii în privința șanselor la titlu ale campioanei și trupei lui Kopic

Cum arată în acest moment, cotele pentru câștigarea campionatului în Liga 1, în viziunea primelor 3 case de pariuri din România.

Superbet e agenția care anticipează o bătălie extrem de echilibrată, în vreme ce Betano și mai ales Casa Pariurilor nu o creditează pe FCSB cu șanse mari la titlu.

Italia e singurul campionat din Europa cu atât de multe echipe, ca în România, creditate în lupta pentru titlu, în marja unei cote de cel mult 10,00.

Victoria FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova, 1-0, a creat o situație fără precedent în privința caselor de pariuri.

Cele mai importante 3 agenții din România nu mai sunt pe aceeași linie în privința șanselor la titlu pe care le acordă echipelor din Liga 1.

FCSB și Dinamo bulversează pariurile. Cote contradictorii în privința șanselor la titlu

Superbet, Betano și Casa Pariurilor propun chiar cote extrem de dezechilibrate în privința FCSB-ului, referitor la un posibil succes al clubului patronat de Gigi Becali și în acest campionat.

Superbet o vede pe FCSB chiar foarte aproape de Rapid și Universitatea Craiova, în vreme ce Betano o pune mai la distanță, iar Casa Pariurilor nici măcar nu o plasează între primele 3 favorite.

Aproape același lucru e valabil și pentru Dinamo. La o casă are o cotă de doar 4,55 pentru a termina pe primul loc la finalul play-off-ului, la altă casă are cotă 10,00.

Nici măcar în privința principalei favorite la câștigarea campionatului, cele 3 agenții nu se pun de acord: Superbet o creditează pe Rapid, celelalte două pe Craiova.

Cotele pentru câștigarea titlului la principalele 3 agenții de pariuri

ECHIPA SUPERBET BETANO CASA PARIURILOR CRAIOVA 3,40 2,60 3,55 RAPID 2,90 2,80 3,80 FCSB 4,00 6,00 8,10 DINAMO 10,00 6,00 4,55 CFR 18,00 20,00 9,10

Toate cele 3 case includ în marja de cotă 10,00 nu mai puțin de 4 echipe cu șanse la câștigarea campionatului.

Un singur campionat din Europa, dintre cele foarte mari, e într-o situație asemănătoare și se anunță extrem de atractiv și echilibrat, cel al Italiei.

Cote pentru câștigarea titlului în Italia

ECHIPA COTA Napoli 2,50 Inter 3,50 AC Milan 4,75 AS Roma 10,00 Juventus 11,00

În acest moment, casele de pariuri creditează, în ordinea cotelor, primele 6 echipe cu cele mai mari șanse de a fi prezente în play-off:

Craiova, cota 1,01

Rapid 1,02

Dinamo 1,07

FCSB 1,35

CFR Cluj 1,45

Botoșani 1,50

Restul formațiilor, inclusiv FC Argeș, au de la 3,50 în sus.

