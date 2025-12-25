Donald Trump, ironizat de democrați VIDEO. Competiția președintelui SUA, comparată cu  Jocurile Foamei

Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, vrea să lanseze Jocurile Patrioților, o competiție sportivă pentru liceenii din toată țara.

Criticii au comparat inițiativa șefului de stat cu conceptul seriei Jocurile Foamei.

Competiția ar presupune patru zile de concurs și ar avea loc în toamna anului viitor.

Donald Trump vrea să dea startul Jocurilor Patrioților

Președintele SUA dorește să organizeze o întrecere sportivă la care vor lua startul cei mai buni atleți din liceele americane.

Evenimentul dorește să marcheze aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite, iar fiecare stat va fi reprezentat de câte un băiat și o fată.

„Promit că nu vor exista bărbați care să joace în sporturile feminine”, a spus președintele SUA, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, potrivit usatoday.com.

Donald Trump a anunțat începutul „Freedom 250”, o mișcare ce va conduce activitatea Administației Prezidențiale pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a SUA anul viitor.

Democrații au comparat evenimentul lui Trump cu Jocurile Foamei

Competiția propusă de președintele american a fost dur criticată de democrați. Aceștia au comparat, batjocoritor, inițiativa lui Donald Trump cu seria de filme Jocurile Foamei.

Democrații au publicat, pe rețele de socializare, un citat din celebra serie de filme, alături de mai multe cadre din producție.

„Așa s-a decretat ca, în fiecare an, diferitele districte din Panem să ofere, drept tribut, câte un tânăr bărbat și o tânără pentru a lupta până la moarte într-un spectacol al onoarei, curajului și sacrificiului”, se arată în postarea democraților, de pe X.

"And so it was decreed that, each year, the various districts of Panem would offer up, in tribute, one young man and woman to fight to the death in a pageant of honor, courage and sacrifice." (The Hunger Games, 2012) https://t.co/fCx32lUMYb pic.twitter.com/3FJw4boQLv — Democrats (@TheDemocrats) December 18, 2025

Democrații consideră că rolul competiției este de a distrage atenția de la cazul Epstein, în care este implicat președintele țării.

James Austin Johnson, de la Saturday Night Live, a realizat un sketch, în care a imitat discursul lui Donald Trump.

Îmbrăcat leit cu primul om în stat, James Austin a vorbit, satiric, despre relațiile Statelor Unite cu Orientul Mijlociu, Moș Crăciun, dar și despre Jocurile Patriotice.

„ Este foarte important — era să uit — îmi inventez propriile «Jocuri ale Foamei».

Așa este, Casa Albă va găzdui Jocurile Patrioților pentru sportivii de liceu, pentru că m-am gândit: «Care este cea mai bună modalitate de a distrage atenția de la dosarele Epstein?».

Știu, să invit o grămadă de adolescenți la mine acasă. Asta va ajuta”, a spus James Austin, în timpul sketchului.

