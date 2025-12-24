„Bogăție ostentativă” Italia folosește Jocurile Olimpice de iarnă pentru a-i atrage pe super-bogați » Cortina, partener perfect pentru Milano
Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 (foto: IMAGO)
Jocurile Olimpice

„Bogăție ostentativă” Italia folosește Jocurile Olimpice de iarnă pentru a-i atrage pe super-bogați » Cortina, partener perfect pentru Milano

alt-text Adrian Cochino
alt-text Publicat: 24.12.2025, ora 19:11
alt-text Actualizat: 24.12.2025, ora 19:11
  • Deși nu este un oraș alpin, Milano va găzdui Satul Olimpic și unele probe ale Jocurilor Olimpice de iarnă.
  • Competițiile alpine se vor desfășura în mare parte în Dolomiți, Cortina d'Ampezzo fiind gazda celor mai emblematice discipline.

La periferia orașului Milano, camioanele vin și pleacă dintr-un șantier situat lângă calea ferată, unde sunt terminate șase blocuri elegante de apartamente, în culori bej și crem.

La sfârșitul lunii ianuarie, mii de sportivi vor sosi aici, iar șantierul va deveni Satul Olimpic. Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 vor începe pe 6 februarie.

Are 58 de ani, dar nu se retrage! Cel mai bătrân fotbalist din lume, aproape de un nou contract
Citește și
Are 58 de ani, dar nu se retrage! Cel mai bătrân fotbalist din lume, aproape de un nou contract
Citește mai mult
Are 58 de ani, dar nu se retrage! Cel mai bătrân fotbalist din lume, aproape de un nou contract

Milano nu este cel mai evident loc pentru organizarea acestui eveniment sportiv. Orașul se află la nord de râul Pad, în cea mai mare vale din Italia.

Cel mai înalt punct al orașului se află la doar 122 de metri deasupra nivelului mării. Așadar, va găzdui probele de patinaj, inclusiv hochei pe gheață, în două locații, dintre care una este în întârziere.

Există însă o logică: Italia folosește evenimentul pentru a consolida atractivitatea orașului lombard pentru oamenii bogați care vor să se mute acolo, scrie The Economist.

Galeria Vittorio Emanuele (foto: IMAGO) Galeria Vittorio Emanuele (foto: IMAGO)
Galeria Vittorio Emanuele (foto: IMAGO)

Stațiunea bancherilor, industriașilor și artiștilor italieni

Majoritatea competițiilor olimpice și paralimpice se vor desfășura în diferite orașe din Alpi.

Cu toate acestea, doar una dintre aceste stațiuni, Cortina d'Ampezzo, situată la cinci ore de mers cu mașina, apare în titlul oficial al Jocurilor.

În această stațiune de iarnă a bancherilor, industriașilor și artiștilor italieni vor avea loc probele de curling, bob, sanie și unele dintre probele de schi.

Probele feminine de coborâre și super-G se vor desfășura pe intimidanta pârtie Olympia delle Tofane, unde schiorii se aruncă între stânci pe o pantă cu o înclinație de 64%, cunoscută sub numele de Schuss.

Pârtia Olympia delle Tofane (foto: IMAGO) Pârtia Olympia delle Tofane (foto: IMAGO)
Pârtia Olympia delle Tofane (foto: IMAGO)

De ce se concentrează atenția asupra stațiunii Cortina d'Ampezzo? Pentru că, la fel ca Milano, este sinonimă cu bogăția, scrie The Economist.

Jocurile de iarnă din 1956 (care s-au desfășurat în această stațiune) au fost urmărite de Sophia Loren, iar George Clooney este un vizitator fidel al zonei.

În cartierul Cianderies al stațiunii, cu priveliști fascinante spre Dolomiți, un apartament cu trei dormitoare s-a vândut acum doi ani cu 6,5 milioane de euro.

La hotelurile de cinci stele, precum Hotel Ancora, o cameră poate costa între 1.500 și 2.000 de euro pe noapte.

Acest lucru face din Cortina un partener perfect pentru Milano.

Cartierul Cianderies, Cortina d'Ampezzo (foto: IMAGO) Cartierul Cianderies, Cortina d'Ampezzo (foto: IMAGO)
Cartierul Cianderies, Cortina d'Ampezzo (foto: IMAGO)

O invitație pentru oamenii cu bani

Parteneriatul acesta, scrie The Economist, a prins contur începând din 2017, când o facilitate fiscală concepută de guvernul lui Matteo Renzi, un prim-ministru de centru-stânga, a început să atragă persoanele foarte bogate în Italia.

Oricine era dispus să plătească 100.000 de euro pe an din veniturile sale care nu erau făcute în Italia era binevenit. Suma a fost ulterior majorată la 200.000 de euro, iar bugetul pentru 2026 propune majorarea acesteia la 300.000 de euro.

Datele oficiale privind numărul de beneficiari sunt depășite și incomplete. Filippo Molinari, de la firma de avocatură Withers, estimează pentru revista britanică că între 5.000 și 10.000 de oameni au beneficiat de această facilitate pentru a se muta în Italia.

Geraldine Semeghini, care conduce o agenție imobiliară, estimează că aproximativ 80% dintre aceștia au venit la Milano și se îndoiește că majorarea ratei de impozitare propusă va opri acest flux.

Galeria Vittorio Emanuele (foto: IMAGO) Galeria Vittorio Emanuele (foto: IMAGO)
Galeria Vittorio Emanuele (foto: IMAGO)

Efectele migrației asupra orașului

Sosirea unui număr atât de mare de persoane cu o avere foarte mare are un efect profund. Milano a căpătat noi cluburi, la care accesul nu depinde de apartenența la elitele aristocratice și financiare locale, ci de capacitatea de a plăti abonamente extrem de costisitoare.

Mai multe școli private noi s-au deschis sau urmează să se deschidă.

„Ar trebui să fiu entuziasmat”, a spus pentru The Economist Nicolas Bellavance-Lecompte, a cărui afacere se bazează tocmai pe relația cu oamenii cu venituri foarte mari care își fac din Milano noua lor casă.

El a fondat și administrează Nomad, un târg itinerant care prezintă obiecte de design colecționabile și artă contemporană.

„Dar înainte puteam merge la restaurantul meu preferat fără rezervare, iar acum trebuie să sun cu zile, dacă nu chiar cu săptămâni înainte”, a spus el.

Bellavance-Lecompte nu este singurul care are rezerve. Prețurile la imobiliare au crescut vertiginos, impulsionate de cererea din segmentul de lux și, recent, de efectele unui scandal imobiliar.

Cortina d'Ampezzo (foto: IMAGO) Cortina d'Ampezzo (foto: IMAGO)
Cortina d'Ampezzo (foto: IMAGO)

Oameni din afara Europei vor să se mute la Milano

În octombrie, procurorii au cerut judecarea a 36 de persoane în legătură cu presupuse nereguli în acordarea autorizației de construire a unui complex rezidențial uriaș.

Ancheta privind alte proiecte a dus la arestarea și eliberarea ulterioară a șefului firmei care a construit Satul Olimpic. Acesta neagă că ar fi comis vreo ilegalitate.

Ancheta a dus însă la oprirea lucrărilor la mai multe proiecte menite să crească stocul de locuințe al orașului și să atenueze creșterea prețurilor.

Dezvoltatorii se plâng că alte proiecte sunt paralizate deoarece funcționarii orașului, temându-se de viitoare urmăriri penale, se feresc să semneze autorizații de construire suplimentare.

Această problemă nu descurajează însă persoanele cu venituri foarte mari.

„Primim în fiecare săptămână solicitări pentru proprietăți cu prețuri cuprinse între 5 și 30 de milioane de euro”, a spus Semeghini. „Și, recent, am primit solicitări de la birouri private din afara Europei”, a adăugat ea.

Citește și

Primele mutări la CSM București Două jucătoare de top au semnat: „Un pas foarte important”
Handbal
23:45
Primele mutări la CSM București Două jucătoare de top au semnat: „Un pas foarte important”
Citește mai mult
Primele mutări la CSM București Două jucătoare de top au semnat: „Un pas foarte important”
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Special
22:00
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Citește mai mult
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
italia milano jocurile olimpice de iarna cortina dampezzo
Știrile zilei din sport
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Superliga
24.12
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Citește mai mult
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Nationala
24.12
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Superliga
24.12
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Citește mai mult
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Campionate
24.12
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Citește mai mult
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:57
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
15:03
„Puteam să câștig Liga Campionilor” Mircea Lucescu, afirmație surprinzătoare în presa din Italia
„Puteam să câștig Liga Campionilor”  Mircea Lucescu , afirmație surprinzătoare în presa din Italia
13:38
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
14:43
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Top stiri din sport
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Special
24.12
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Citește mai mult
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Superliga
24.12
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Citește mai mult
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Special
24.12
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație: „Crapă de invidie”
Citește mai mult
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Stranieri
24.12
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Citește mai mult
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 31 rapid 37 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share