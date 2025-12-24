„Bogăție ostentativă” Italia folosește Jocurile Olimpice de iarnă pentru a-i atrage pe super-bogați » Cortina, partener perfect pentru Milano

Deși nu este un oraș alpin, Milano va găzdui Satul Olimpic și unele probe ale Jocurilor Olimpice de iarnă.

Competițiile alpine se vor desfășura în mare parte în Dolomiți, Cortina d'Ampezzo fiind gazda celor mai emblematice discipline.

La periferia orașului Milano, camioanele vin și pleacă dintr-un șantier situat lângă calea ferată, unde sunt terminate șase blocuri elegante de apartamente, în culori bej și crem.

La sfârșitul lunii ianuarie, mii de sportivi vor sosi aici, iar șantierul va deveni Satul Olimpic. Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 vor începe pe 6 februarie.

Milano nu este cel mai evident loc pentru organizarea acestui eveniment sportiv. Orașul se află la nord de râul Pad, în cea mai mare vale din Italia.

Cel mai înalt punct al orașului se află la doar 122 de metri deasupra nivelului mării. Așadar, va găzdui probele de patinaj, inclusiv hochei pe gheață, în două locații, dintre care una este în întârziere.

Există însă o logică: Italia folosește evenimentul pentru a consolida atractivitatea orașului lombard pentru oamenii bogați care vor să se mute acolo, scrie The Economist.

Stațiunea bancherilor, industriașilor și artiștilor italieni

Majoritatea competițiilor olimpice și paralimpice se vor desfășura în diferite orașe din Alpi.

Cu toate acestea, doar una dintre aceste stațiuni, Cortina d'Ampezzo, situată la cinci ore de mers cu mașina, apare în titlul oficial al Jocurilor.

În această stațiune de iarnă a bancherilor, industriașilor și artiștilor italieni vor avea loc probele de curling, bob, sanie și unele dintre probele de schi.

Probele feminine de coborâre și super-G se vor desfășura pe intimidanta pârtie Olympia delle Tofane, unde schiorii se aruncă între stânci pe o pantă cu o înclinație de 64%, cunoscută sub numele de Schuss.

De ce se concentrează atenția asupra stațiunii Cortina d'Ampezzo? Pentru că, la fel ca Milano, este sinonimă cu bogăția, scrie The Economist.

Jocurile de iarnă din 1956 (care s-au desfășurat în această stațiune) au fost urmărite de Sophia Loren, iar George Clooney este un vizitator fidel al zonei.

În cartierul Cianderies al stațiunii, cu priveliști fascinante spre Dolomiți, un apartament cu trei dormitoare s-a vândut acum doi ani cu 6,5 milioane de euro.

La hotelurile de cinci stele, precum Hotel Ancora, o cameră poate costa între 1.500 și 2.000 de euro pe noapte.

Acest lucru face din Cortina un partener perfect pentru Milano.

O invitație pentru oamenii cu bani

Parteneriatul acesta, scrie The Economist, a prins contur începând din 2017, când o facilitate fiscală concepută de guvernul lui Matteo Renzi, un prim-ministru de centru-stânga, a început să atragă persoanele foarte bogate în Italia.

Oricine era dispus să plătească 100.000 de euro pe an din veniturile sale care nu erau făcute în Italia era binevenit. Suma a fost ulterior majorată la 200.000 de euro, iar bugetul pentru 2026 propune majorarea acesteia la 300.000 de euro.

Datele oficiale privind numărul de beneficiari sunt depășite și incomplete. Filippo Molinari, de la firma de avocatură Withers, estimează pentru revista britanică că între 5.000 și 10.000 de oameni au beneficiat de această facilitate pentru a se muta în Italia.

Geraldine Semeghini, care conduce o agenție imobiliară, estimează că aproximativ 80% dintre aceștia au venit la Milano și se îndoiește că majorarea ratei de impozitare propusă va opri acest flux.

Efectele migrației asupra orașului

Sosirea unui număr atât de mare de persoane cu o avere foarte mare are un efect profund. Milano a căpătat noi cluburi, la care accesul nu depinde de apartenența la elitele aristocratice și financiare locale, ci de capacitatea de a plăti abonamente extrem de costisitoare.

Mai multe școli private noi s-au deschis sau urmează să se deschidă.

„Ar trebui să fiu entuziasmat”, a spus pentru The Economist Nicolas Bellavance-Lecompte, a cărui afacere se bazează tocmai pe relația cu oamenii cu venituri foarte mari care își fac din Milano noua lor casă.

El a fondat și administrează Nomad, un târg itinerant care prezintă obiecte de design colecționabile și artă contemporană.

„Dar înainte puteam merge la restaurantul meu preferat fără rezervare, iar acum trebuie să sun cu zile, dacă nu chiar cu săptămâni înainte”, a spus el.

Bellavance-Lecompte nu este singurul care are rezerve. Prețurile la imobiliare au crescut vertiginos, impulsionate de cererea din segmentul de lux și, recent, de efectele unui scandal imobiliar.

Oameni din afara Europei vor să se mute la Milano

În octombrie, procurorii au cerut judecarea a 36 de persoane în legătură cu presupuse nereguli în acordarea autorizației de construire a unui complex rezidențial uriaș.

Ancheta privind alte proiecte a dus la arestarea și eliberarea ulterioară a șefului firmei care a construit Satul Olimpic. Acesta neagă că ar fi comis vreo ilegalitate.

Ancheta a dus însă la oprirea lucrărilor la mai multe proiecte menite să crească stocul de locuințe al orașului și să atenueze creșterea prețurilor.

Dezvoltatorii se plâng că alte proiecte sunt paralizate deoarece funcționarii orașului, temându-se de viitoare urmăriri penale, se feresc să semneze autorizații de construire suplimentare.

Această problemă nu descurajează însă persoanele cu venituri foarte mari.

„Primim în fiecare săptămână solicitări pentru proprietăți cu prețuri cuprinse între 5 și 30 de milioane de euro”, a spus Semeghini. „Și, recent, am primit solicitări de la birouri private din afara Europei”, a adăugat ea.

