Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem” +5 foto
Zeljko Kopic/ Foto: Facebook @ Dinamo
Superliga

Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.12.2025, ora 20:03
alt-text Actualizat: 24.12.2025, ora 20:03
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat obiectivul „câinilor” pentru anul 2026.
  • Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 4, cu 38 de puncte, la două în spatele liderului Universitatea Craiova.

Deși mulți fani ai clubului din „Ștefan cel Mare” visează la primul titlu din 2007 încoace, Kopic a anunțat că obiectivul său principal este să o ducă pe Dinamo în cupele europene.

„Munca dă mereu roade” Ionuț Radu, fără inhibiții după ce a fost ales în echipa lunii decembrie în La Liga
Citește și
„Munca dă mereu roade” Ionuț Radu, fără inhibiții după ce a fost ales în echipa lunii decembrie în La Liga
Citește mai mult
„Munca dă mereu roade” Ionuț Radu, fără inhibiții după ce a fost ales în echipa lunii decembrie în La Liga

Zeljko Kopic: „Toată lumea vrea titlul pentru Dinamo, dar obiectivul meu e să jucăm în cupele europene

„Mai sunt multe meciuri de jucat. Dacă ne uităm la clasament, vedem diferențe mici între echipe, deci nu se va putea stabili nimic nici măcar în ianuarie.

Obiectivul meu personal este ca Dinamo să joace în cupele europene sezonul următor.

Toată lumea vrea titlul, dar pentru titlu avem nevoie să muncim foarte mult, să fim foarte inteligenți și să luăm decizii bune.

Avem nevoie și de transferuri, căutăm. Vrem să transferăm patru jucători, plus sau minus. Am clarificat totul și lucrăm la asta.

Eu sunt mulțumit la momentul actual de lot, dar trebuie să acoperim anumite poziții.

Trebuie să accept că Dinamo se construiește pas cu pas. Nu pot să cer ceva ce nu ne permitem. Trebuie să înțelegem unde ne aflăm”, a declarat Zeljko Kopic, citat de sport.ro.

2017
este ultimul an în care Dinamo a jucat în cupele europe. Era eliminată în turul trei preliminar din Europa League de Athletic Bilbao, după 1-1 la București și 0-3 în Spania

FOTO. UTA Arad - Dinamo 2-0, ultimul meci al „câinilor” din anul 2025

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (5 imagini)

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
+5 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Transfer de titlu Grozavu l-ar aduce imediat pentru a se bate la campionat: „S-ar mula perfect”
Superliga
18:46
Transfer de titlu Grozavu l-ar aduce imediat pentru a se bate la campionat: „S-ar mula perfect”
Citește mai mult
Transfer de titlu Grozavu l-ar aduce imediat pentru a se bate la campionat: „S-ar mula perfect”
„Deja am vorbit cu Denis” Dinamo l-ar putea pierde din nou pe fostul jucător de la FCSB
Liga 2
18:20
„Deja am vorbit cu Denis” Dinamo l-ar putea pierde din nou pe fostul jucător de la FCSB
Citește mai mult
„Deja am vorbit cu Denis” Dinamo l-ar putea pierde din nou pe fostul jucător de la FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
dinamo superliga zeljko kopic
Știrile zilei din sport
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Superliga
24.12
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Citește mai mult
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Nationala
24.12
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Superliga
24.12
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Citește mai mult
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Campionate
24.12
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Citește mai mult
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:57
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
15:03
„Puteam să câștig Liga Campionilor” Mircea Lucescu, afirmație surprinzătoare în presa din Italia
„Puteam să câștig Liga Campionilor”  Mircea Lucescu , afirmație surprinzătoare în presa din Italia
13:38
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
14:43
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Top stiri din sport
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Special
24.12
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Citește mai mult
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Superliga
24.12
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Citește mai mult
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Special
24.12
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație: „Crapă de invidie”
Citește mai mult
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Stranieri
24.12
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Citește mai mult
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 30 rapid 37 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share