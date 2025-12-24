Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat obiectivul „câinilor” pentru anul 2026.

Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 4, cu 38 de puncte, la două în spatele liderului Universitatea Craiova.

Deși mulți fani ai clubului din „Ștefan cel Mare” visează la primul titlu din 2007 încoace, Kopic a anunțat că obiectivul său principal este să o ducă pe Dinamo în cupele europene.

Zeljko Kopic: „Toată lumea vrea titlul pentru Dinamo, dar obiectivul meu e să jucăm în cupele europene”

„Mai sunt multe meciuri de jucat. Dacă ne uităm la clasament, vedem diferențe mici între echipe, deci nu se va putea stabili nimic nici măcar în ianuarie.

Obiectivul meu personal este ca Dinamo să joace în cupele europene sezonul următor.

Toată lumea vrea titlul, dar pentru titlu avem nevoie să muncim foarte mult, să fim foarte inteligenți și să luăm decizii bune.

Avem nevoie și de transferuri, căutăm. Vrem să transferăm patru jucători, plus sau minus. Am clarificat totul și lucrăm la asta.

Eu sunt mulțumit la momentul actual de lot, dar trebuie să acoperim anumite poziții.

Trebuie să accept că Dinamo se construiește pas cu pas. Nu pot să cer ceva ce nu ne permitem. Trebuie să înțelegem unde ne aflăm”, a declarat Zeljko Kopic, citat de sport.ro.

2017 este ultimul an în care Dinamo a jucat în cupele europe. Era eliminată în turul trei preliminar din Europa League de Athletic Bilbao, după 1-1 la București și 0-3 în Spania

FOTO. UTA Arad - Dinamo 2-0 , ultimul meci al „câinilor” din anul 2025

