Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, a fost protagonistul unor momente inedite într-un videoclip postat pe rețelele de socializare de clubul londonez.

Internaționalul român a participat la un concurs de talente alături de alți patru coechipieri de-ai săi: Rodrigo Bentancur, Antonin Kinsky, Archie Gray și Dominic Solanke.

Radu Drăgușin a cântat la cimpoi

Pentru a afla ce aveau de făcut, jucătorii celor de la Tottenham au trebuit să apese pe un buton care controla o ruletă virtuală, pe care erau afișate mai multe provocări.

Primul care a apăsat a fost chiar Drăgușin, care a fost nevoit să-și demonstreze abilitățile la cimpoi.

„Când Radu Drăguşin ia cimpoiul, te opreşti şi asculţi”, a scris Tottenham pe Facebook, amuzându-se de situaţie.

Pentru momentul său, stoperul a obținut 26 de puncte, împărțite astfel:

Archie Gray - 7

Dominic Solanke - 3

Formz (fan al lui Tottenham, prezent la realizarea videclipului) - 8

Rodrigo Bentacur - 6

Antonin Kinsky - 2

Ceilalți coechiperi ai lui Drăgușin au trebuit să facă animale din baloane, să joace rolul de ventriloc, să jongleze sau să cânte rap.

Câștigător al provocării a fost desemnat Solanke, cel care a fost apreciat de colegii săi pentru calitățile sale de rapper.

Radu Drăgușin, propus la Inter: „Poate o să mă sune Chivu”

Radu Drăgușin a avut un an de coșmar, fiind indisponibil încă de pe 30 ianuarie. Astfel, viitorul său în Nordul Londrei este sub semnul întrebării.

Soluția pentru revitalizarea carierei lui Radu Drăgușin ar putea veni tot de la un român.

Agentul fundașului susține că Inter va căuta un fundaș central pentru următoarea stagiune, iar soluția ar putea fi chiar „tricolorul”.

„Și din Anglia există interes, dar e vorba de un club mai mi. Italia e cel mai bine pentru el, se poate duce la un club mare. Nu am vorbit cu Chivu, l-am sunat doar să-l felicit.

Știu că la vară Inter o să caute fundaș central. Dacă ne decidem să avem mai multe meciuri până în vară, vom anunța și poate o să mă sune și Chivu ”, a spus Florin Manea, potrivit digisport.ro.

327 de zile au trecut de la ultimul meci jucat de Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată în ultimul duel disputat de Tottenham, pe 20 decembrie, împotriva celor de la Liverpool, 1-2.

