Transfer-fulger Marcus Coco, prezentat la noua sa echipă, la mai puțin de 24 de ore de când a plecat de la CFR Cluj
Marcus Coco FOTO: SportPictures
Superliga

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 10:02
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 10:02
  • Marcus Coco (29 de ani), fostul jucător la CFR Cluj, a fost prezentat la noua sa echipă, Hapoel Tel Aviv.
  • Fundașul dreapta a fost aproape de a ajunge în Israel și în vara anului trecut, dar a fost oprit de tatăl său.

Marcus Coco s-a despărțit de CFR Cluj după numai patru luni petrecute în Gruia, însă nu a stat mult fără echipă.

Marcus Coco, prezentat la Hapoel Tel Aviv

Fundașul francez a fost prezentat la noua sa echipă, Hapoel Tel Aviv, ocupanta locului 5 în prima ligă din Israel.

„Experimentatul fundaş lateral, care se mândrește cu un istoric impresionant în fotbalul francez, urmează să se alăture echipei Hapoel Tel Aviv, după controlul medical.

Marcus Coco s-a înţeles cu clubul şi urmează să sosească în Israel în următoarele 24 de ore. El va semna un contract valabil un an şi jumătate după trecerea cu succes a vizitei medicale.

Fundașul în vârstă de 29 de ani se alătură echipei Hapoel Tel Aviv de la echipa românească CFR Cluj, unde a jucat nouă meciuri în campionat în prima jumătate a sezonului curent.

Înainte de aceasta, Coco a petrecut cinci sezoane la clubul francez FC Nantes, jucând 131 de meciuri în toate competițiile”, se arată în comunicatul emis pe site-ul oficial al clubului.

Mutarea francezului în Israel a fost vehiculată și în vară. Deși ajunsese la un acord cu echipa de pe „Bloomfield”, tatăl fotbalistului l-a convins să refuze oferta.

Motivul ar fi fost războiul dintre Israel și Palestina, conform sport5.co.il.

Marcus Coco va încasa un salariu mai mare în Israel, comparativ cu perioada petrecută la CFR Cluj.

20.000 de euro pe lună
este salariul pe care francezul ar urma să-l aibă la Hapoel Tel Aviv

Fundașul francez ar putea debuta pentru noua sa echipă pe 14 ianuarie, în Cupa Israelului, contra rivalei Maccabi Tel Aviv.

CFR Cluj pregătește alte trei plecări

După plecarea lui Louis Munteanu la D.C. United și a lui Marcus Coco în Israel, CFR Cluj ar mai dori să încheie colaborarea cu încă trei jucători.

În prezent, Kurt Zouma se află în negocieri pentru a rezilia contractul cu „feroviarii”, la fel și Mohammed Badamosi, și Anton Kresic.

Până în acest moment, patru jucători din lotul lui CFR Cluj și-au încheiat conturile cu trupa din Gruia:

  • Louis Munteanu (23 de ani), atacant - transferat de D.C. United, 6 milioane de euro
  • Lindon Emerllahu (23 de ani), mijlocaș defensiv - transferat de Polissya Zhytomyr, 1.5 milioane de euro
  • Mateus Peloggia (22 de ani), mijlocaș defensiv - reziliere de contract
  • Marcus Coco (29 de ani), fundaș dreapta - reziliere de contract

