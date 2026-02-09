S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți” +6 foto
Bad Bunny și Lady Gaga (foto: Imago)
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”

alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 16:53
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 16:54
  • Donald Trump (79 de ani) nu a fost prezent la finala Super Bowl, câștigată de Seattle Seahawks în fața celor de la New England Patriots, scor 29-13, dar a urmărit-o și a comentat-o pe social media.
  • Bad Bunny a făcut show la pauza finalei NFL și l-a supărat rău pe președintele SUA.

La nici 24 de ore de la cel mai așteptat evenimend sportiv din America, pe net au apărut imagini de la petrecerea privată organizată de Donald Trump la clubul său de golf dinMar-a-Lago, West Palm Beach, Florida.

Imagini de la petrecerea lui Trump, în timpul showului făcut de Bad Bunny la pauza Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”

Deși l-a criticat dur pe artistul portorican, Trump a urmărit spectacolul de la pauza Super Bowl alături de invitații săi, pe ecrane uriașe.

Imaginile au apărut pe rețeaua X, unde persoana care le-a postat a rezumat scurt momentul: „Ce adunătură de ipocriți!”.

Ce făcea Donald Trump în timpul showului de la pauza Super Bowl, al lui Bad Bunny (foto: captură X)
Ce făcea Donald Trump în timpul showului de la pauza Super Bowl, al lui Bad Bunny (foto: captură X)

Ce făcea Donald Trump în timpul showului de la pauza Super Bowl, al lui Bad Bunny (foto: captură X) Ce făcea Donald Trump în timpul showului de la pauza Super Bowl, al lui Bad Bunny (foto: captură X) Ce făcea Donald Trump în timpul showului de la pauza Super Bowl, al lui Bad Bunny (foto: captură X) Ce făcea Donald Trump în timpul showului de la pauza Super Bowl, al lui Bad Bunny (foto: captură X) Ce făcea Donald Trump în timpul showului de la pauza Super Bowl, al lui Bad Bunny (foto: captură X)
Președintele SUA și-a făcut și timp să critice vehement prestația lui Bad Bunny:

„Spectacolul din pauza Super Bowl este absolut groaznic, unul dintre cele mai proaste din toate timpurile!

Nu are niciun sens, este o jignire adusă măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență.

Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta, iar dansul este dezgustător, mai ales pentru copiii mici care se uită din toată SUA și din toată lumea.

Acest «spectacol» este doar o «palmă peste față» pentru țara noastră, care stabilește noi standarde și recorduri în fiecare zi – inclusiv cea mai bună bursă și cele mai bune planuri de pensii 401(k) din istorie!

Nu este nimic care să inspire în acest spectacol dezastruos din pauza meciului și, fiți siguri, va primi recenzii excelente din partea mass-media care difuzează știri false, pentru că nu are habar ce se întâmplă în LUMEA REALĂ.

Și, apropo, NFL ar trebui să înlocuiască imediat noua sa regulă ridicolă privind începerea meciului. SĂ FACEM AMERICA MARE DIN NOU!

Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris președintele SUA, pe Truth Social.

Super Bowl donald trump bad bunny club de golf
