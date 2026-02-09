Trump, furios pe fiesta latina de la Super Bowl! Show-ul făcut de Bad Bunny, desființat de președintele SUA: „Un afront la adresa Statelor Unite”

Show-ul din pauza Super Bowl făcut de Bad Bunny l-a scos din minți pe Donald Trump, președintele SUA.

Seattle Seahawks s-a impus în finala NFL în fața celor de la New England Patriots, scor 29-13.

Bad Bunny, pe numele său Benito Antonio Martínez Ocasio, a transformat „Levi's Stadium”, din Santa Clara, California într-o manifestație culturală prin care a celebrat cultura latino din toata lumea, dar mai ales din SUA.

Trump a izbucnit pe social media, după ce a văzut prestația cântărețului portorican. Detalii, în rândurile de mai jos.

Mesajul cântărețului portorican a fost unul de unitate în vremurile tulburi din America. El a vorbit doar în spaniolă. Niciun cuvânt în engleză!

În timpul ceremoniei, el a transmis un mesaj politic direct în semn de protest față de acțiunile recente ale ICE (Serviciul de Imigrare și Control al Vămilor), în contextul represiunii asupra imigrației pornite de Trump la nivel național.

Trump, furios pe fiesta latina de la Super Bowl! „Un afront la adresa Statelor Unite”

Bad Bunny i-a avut invitați speciali pe Ricky Martin și Lady Gaga.

„Spectacolul din pauza Super Bowl este absolut groaznic, unul dintre cele mai proaste din toate timpurile!

Nu are niciun sens, este o jignire adusă măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență.

Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta, iar dansul este dezgustător, mai ales pentru copiii mici care se uită din toată SUA și din toată lumea.

Acest «spectacol» este doar o «palmă peste față» pentru țara noastră, care stabilește noi standarde și recorduri în fiecare zi – inclusiv cea mai bună bursă și cele mai bune planuri de pensii 401(k) din istorie!

Nu este nimic care să inspire în acest spectacol dezastruos din pauza meciului și, fiți siguri, va primi recenzii excelente din partea mass-media care difuzează știri false, pentru că nu are habar ce se întâmplă în LUMEA REALĂ.

Și, apropo, NFL ar trebui să înlocuiască imediat noua sa regulă ridicolă privind începerea meciului. SĂ FACEM AMERICA MARE DIN NOU!

Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris președintele SUA, pe Truth Social.

Bad Bunny, mesaj pentru Trump: „Singurul lucru mai puternic decât ura este iubirea”

Bad Bunny a intrat pe teren cu un balon de fotbal american și cu mesajul „Împreună suntem America. Acum, toată lumea vrea să fie latino”.

Singurul lucru mai puternic decât ura este iubirea Bad Bunny

Bad Bunny a numit toate națiunile Americii, una câte una, pe măsură ce steagurile lor apăreau pe ecrane: de la Chile până la Canada.

„Numele meu este Benito Antonio Martínez Ocasio. Și dacă sunt astăzi aici, la Super Bowl, este pentru că nu am încetat niciodată să cred în mine, iar tu ar trebui să crezi în tine! Valorezi mai mult decât crezi.

Dumnezeu să binecuvânteze America ”, a spus Bad Bunny.

EL ÉPICO FINAL DEL HALFTIME SHOW DE BAD BUNNY 🔥#SBLX #NFLenDAZN 🏈 pic.twitter.com/DEmjFSAsFl — DAZN España (@DAZN_ES) February 9, 2026

Bad Bunny, succes uriaș la Premiile Grammy

Bad Bunny este unul dintre cei mai ascultați artiști din lume.

În urmă cu o săptămână, el a intrat în istorie la Premiile Grammy, unde a câștigat premiul pentru albumul anului pentru „Debí Tirar Más Fotos (Ar fi trebuit să fac mai multe poze)”, primul album în limba spaniolă care a câștigat marele premiu al Academiei.

Nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereștri. Suntem oameni și suntem americani Bad Bunny, în discursul de la Premiile Grammy

