Dorinel Munteanu, negocieri finale Antrenorul e la un pas de a semna: „Proiectul e important” +12 foto
Dorinel Munteanu / Foto: Sport Pictures
Liga 2

Dorinel Munteanu, negocieri finale Antrenorul e la un pas de a semna: „Proiectul e important”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 15:55
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 16:50
  • Dorinel Munteanu (57 de ani) este la un pas de a reveni la CSM Reșița, club la care a mai activat atât ca jucător, cât și ca antrenor.
  • Tehnicianul este liber de contract după despărțirea de Hermannstadt.
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Vineri, echipa din Sibiu a anunțat despărțirea de Dorinel Munteanu după ratarea obiectivului de menținere în Superliga.

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Dorinel Munteanu, ultimii pași înainte de a semna cu CSM Reșița: „Am vorbit telefonic până acum”

După doar o zi, Dorinel Munteanu a vorbit despre posibilitatea de a o prelua pe CSM Reșița.

„Cunosc oamenii de acolo, de la Reșița. Dar nu asta e important, ci ceea ce facem din punct de vedere profesional.

Proiectul pentru reșițeni este unul important, dacă mă apuc de el, atunci trebuie să-l duc la bun sfârșit.

Trebuie să aduc oamenii la stadion, așa cum a fost și la Galați, acesta este unul dintre obiectivele mele”, a spus Munteanu, conform digisport.ro.

Luni urmează să merg acolo pentru discuțiile finale, să spunem așa. Am vorbit telefonic până acum. Trebuie să se stabilească și conducerea clubului, pentru că, ați văzut, Cristi Bobar (președintele CSM Reșița) a plecat. Dorinel Munteanu, antrenor

FOTO. Dorinel Munteanu și jucătorii lui FC Hermannstadt, luați la țintă de fani

Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport
Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport

Galerie foto (12 imagini)

Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport
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Deși Dorinel Munteanu se numără printre antrenorii care au reușit să câștige titlul în Liga 1, cu Oțelul Galați, în sezonul 2010-2011, acesta a ajuns și la o contraperformanță.

Tehnicianul are patru retrogradări în cariera de antrenor, potrivit datelor oferite de statisticianul LPF, Liviu Manolache:

  • FC Argeș, în 2007
  • Concordia Chiajna, în 2019
  • Sepsi, în 2025
  • Hermannstadt, în 2026

Dorinel știe bine orașul și clubul din Reșița. Acesta a evoluat ca jucător la CSM în perioada 1987-1988, la începutul carierei sale, iar ulterior a condus echipa în două mandate distincte, 2017-2018 şi 2019-2020.

  • CFR, FC Argeș, FC Vaslui, U Cluj , FCSB, U Cluj, Oțelul Galați, Dinamo, Mordovia, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho, Reșița, Concordia, Sepsi, Hermannstadt sunt echipele pe care le-a antrenat „Munti” de-a lungul carierei.

CSM Reșița a încheiat sezonul recent pe locul 3 în grupa B din play-out-ul Ligii 2, cu 40 de puncte.

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