Dorinel Munteanu, negocieri finale Antrenorul e la un pas de a semna: „Proiectul e important”

Dorinel Munteanu (57 de ani) este la un pas de a reveni la CSM Reșița, club la care a mai activat atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Tehnicianul este liber de contract după despărțirea de Hermannstadt.

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Vineri, echipa din Sibiu a anunțat despărțirea de Dorinel Munteanu după ratarea obiectivului de menținere în Superliga.

Dorinel Munteanu, ultimii pași înainte de a semna cu CSM Reșița: „Am vorbit telefonic până acum”

După doar o zi, Dorinel Munteanu a vorbit despre posibilitatea de a o prelua pe CSM Reșița.

„Cunosc oamenii de acolo, de la Reșița. Dar nu asta e important, ci ceea ce facem din punct de vedere profesional.

Proiectul pentru reșițeni este unul important, dacă mă apuc de el, atunci trebuie să-l duc la bun sfârșit.

Trebuie să aduc oamenii la stadion, așa cum a fost și la Galați, acesta este unul dintre obiectivele mele”, a spus Munteanu, conform digisport.ro.

Luni urmează să merg acolo pentru discuțiile finale, să spunem așa. Am vorbit telefonic până acum. Trebuie să se stabilească și conducerea clubului, pentru că, ați văzut, Cristi Bobar (președintele CSM Reșița) a plecat. Dorinel Munteanu, antrenor

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Deși Dorinel Munteanu se numără printre antrenorii care au reușit să câștige titlul în Liga 1, cu Oțelul Galați, în sezonul 2010-2011, acesta a ajuns și la o contraperformanță.

Tehnicianul are patru retrogradări în cariera de antrenor, potrivit datelor oferite de statisticianul LPF, Liviu Manolache:

FC Argeș, în 2007

Concordia Chiajna, în 2019

Sepsi, în 2025

Hermannstadt, în 2026

Dorinel știe bine orașul și clubul din Reșița. Acesta a evoluat ca jucător la CSM în perioada 1987-1988, la începutul carierei sale, iar ulterior a condus echipa în două mandate distincte, 2017-2018 şi 2019-2020.

CFR, FC Argeș, FC Vaslui, U Cluj , FCSB, U Cluj, Oțelul Galați, Dinamo, Mordovia, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho, Reșița, Concordia, Sepsi, Hermannstadt sunt echipele pe care le-a antrenat „Munti” de-a lungul carierei.

CSM Reșița a încheiat sezonul recent pe locul 3 în grupa B din play-out-ul Ligii 2, cu 40 de puncte.

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