Becali schimbă FCSB din temelii Caută întăriri în străinătate: „Din România nu ai ce să transferi”. Posturile pe care vrea să le acopere

Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că FCSB a intrat în negocieri pentru mai mulți jucători, după sezonul salvat pe final prin calificarea în preliminariile Conference League.

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Roș-albaștrii au terminat campionatul pe locul 8, dar au reușit să ajungă în Europa după barajele câștigate cu FC Botoșani, scor 4-3, și Dinamo, scor 2-1.

În această vară, patronul FCSB vrea să schimbe masiv lotul și a vorbit despre cel puțin 5-6 transferuri.

Gigi Becali caută întăriri: „Nu mai sunt mulțumit. Trebuie schimbată echipa din temelii”

„Nu am ce să iau din România. Sunt oameni care studiază tot, văd despre ce e vorba, o sută, o mie de jucători, nu știu ce fac ei, dar ei selectează trei atacanți. Din trei, aleg eu unul.

Mi-au arătat, am ales ceva, suntem în negocieri, o să vedem care e treaba. Normal că nu o să dau 10 milioane pe un jucător. Am zis că transfer 6 jucători, nu 1-2, înseamnă că nu mai sunt mulțumit de ce se întâmplă.

Trebuie schimbată din temelii echipa, dacă te bate Metaloglobus, Slobozia. Ce pretenții să mai ai? Aceste echipe nu au voie să te bată, orice s-ar întâmpla. Poți scoate un egal și să zici că a fost ghinion.

Din România nu ai ce să transferi, eu am încercat tot timpul, dar nu am ce să iau. L-am luat pe Politic, căpitanul lui Dinamo, când a venit la noi, varză, am pierdut banii”, a declarat Becali, la Digi Sport.

Într-o altă intervenție, patronul FCSB a detaliat și posturile pe care vrea să le acopere.

„Aduc un fundaș dreapta, deja e rezolvat aproape. Apoi, mijlocaș central. Suntem în negocieri. Atacant în stânga, în dreapta. Suntem în negocieri! Negocieri înseamnă mâine să fie semnat, poate să cadă.

Ca și cu Boateng, am negociat, a picat, hai la revedere! La negocierile cu jucătorii nu poți să știi decât când e semnătura pe hârtie.

Mihai Stoica vorbește (n.r. - pentru aducerea unui atacant). Cer mulți bani 1,5 - 2 milioane de euro. Eu pot să dau, dar să îl văd eu, să îl știu. Cum l-am văzut pe Bîrligea, am dat și 3 milioane”, a mai spus Becali, conform fanatik.ro.

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