Final în lacrimi! CSM București, înfrângere categorică în semifinalele Ligii! Pe cine va înfrunta pentru bronz și când are loc meciul

CSM București a fost învinsă fără drept de apel în semifinalele Ligii Campionilor, 27-32 cu Metz.

„Tigroaicele” vor evolua în finala mică împotriva lui Brest, care a cedat la limită cu Gyor, 30-31. Meciul se va disputa duminică, de la ora 16:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

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După un început echilibrat de meci, franțuzoaicele au preluat treptat controlul și s-au desprins pe tabelă în a doua jumătate a reprizei, ducând scorul la 13-10 în minutul 23.

Diferența de trei goluri s-a păstrat până în ultimele minute, dar Metz a punctat și a intrat cu avantaj de 4 goluri la pauză, scor 17-13.

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După reluarea jocului „tigroaicele” nu au reușit să egaleze, chiar dacă s-au apropiat în câteva rânduri. Pe finalul meciului Metz s-a dezlănțuit, mărind diferența de scor chiar și la 7 goluri.

Franțuzoaicele s-au impus cu 32-27 și vor juca pentru prima dată în finala Ligii Campionilor. În cealaltă semifinală, Gyor a învins-o în ultimul minut pe Brest, 31-30.

Finala mică dintre CSM și Brest se va disputa duminică, de la ora 16:00, în timp ce marea finală dintre Gyor și Metz va avea loc de la 19:00.

Metz - CSM București 32-27

Metz: Bouktit 8 goluri, Valentini 7, Axner 3, Albek 3, Granier 3, Borg 3, Bundsen 2, Grandveau 2, Zaadi 1

Bouktit 8 goluri, Valentini 7, Axner 3, Albek 3, Granier 3, Borg 3, Bundsen 2, Grandveau 2, Zaadi 1 CSM București: Maslova 7, Ostergaard 4, Friis 3, Omoregie 3, Pintea 3, Jaukovic 2, Szoke 2, Brnovic 2, Hansen 1

Min. 60 - Final de meci! Franțuzoaicele se califică în finală după un final de meci dominat categoric.

Min. 55 - Zaadi înscrie din careul advers și aduce punctul 30 pentru Metz. Visul se năruie pentru CSM. Zaadi punctează din nou și duce avantajul la +7.

Min. 52 - Valentini înscrie din partea stângă și reface avantajul de șase goluri.

Min. 50 - Ostergaard înscrie și readuce speranțele pentru „Tigroaice” cu 10 minute înainte de final.

Min. 48 - Al doilea gol la rând pentru CSM. Este 25-20 în acest moment.

Min. 47 - Jaukovic înscrie și reduce din diferență. Acesta poate fi momentul revenirii pentru CSM.

Min. 46 - Valentini punctează pentru Metz și duce diferența la șapte goluri.

Min. 45 - Metz duce diferența la 6. Franțuzoaicele au punctat după un contraatac letal. Bojana Popovic discută acum cu jucătoarele sale la marginea suprafeței de joc.

Min. 42 - „Tigroaicele” reduc din diferență. Patru goluri este acum diferența dintre Metz și CSM.

Min. 41 - Metz, în avantaj de cinci goluri cu mai puțin de 20 de minute până la final.

Min. 40 - Metz reface avantajul de patru goluri după o lovitură de la 7 metri.

Min. 38 - Maslova aruncă în forță de la 9 metri, jos, și reduce diferența la 3 goluri.

Min. 36 - Borg trimite o nouă „rachetă” de la 10 metri și păstrează avansul de 4 goluri, 20-16.

Min. 36 - Ostergaard transformă cu emoții o nouă lovitură de la 7 metri și CSM revine la 3 goluri.

Min. 34 - Metz se desprinde la 5 goluri, cea mai mare diferență de până acum, după o altă aruncare de la 7 metri scoasă de Bouktit.

Min. 32 - Bouktit marchează, la rândul său, de la 7 metri și păstrează diferența de 4 goluri.

Min. 32 - Ostergaard înscrie superb de la 7 metri, cu boltă, 17-14!

Min. 31 - Moreschi a înlocuit-o pe Eriksson și începe repriza cu o paradă.

Min. 31 - Începe repriza secundă.

Pauză la Budapesta.

Min. 30 - Jaukovic este eliminată după un fault pe semicerc, Metz primește 7 metri și înscrie din nou, 17-13.

Min. 30 - Dindiligan surprinde din nou pe extremă și restrânge scorul la 3 goluri.

Min. 29 - Dindiligan reduce din diferență cu o aruncare de pe extrema stângă.

Min. 28 - Omoregie trimite în bară pentru a treia oară, iar Metz înscrie cu poarta goală, 16-11.

Min. 27 - Metz profită de superioritate și se desprinde din nou la 4 goluri pe tabelă.

Min. 27 - Eliminare de două pentru Jaukovic, după un fault asupra lui Bouktit.

Min. 26 - CSM ratează șansa să revină la două goluri, după ratarea lui Ostergaard.

Min. 24 - Echipa noastră a marcat prin Pintea, însă Metz a răspuns imediat pe atacul următor, 14-10!

Min. 23 - Metz se desprinde la 4 goluri după un nou contraatac impecabil.

Min. 22 - Bouktit marchează din nou de la 7 metri și menține diferența de 3 goluri.

Min. 21 - Crina Pintea scapă pe semicerc și reduce din diferență.

Min. 20 - CSM greșește din nou pe atac, după aruncarea slabă a Valeriei Maslova, iar Metz înscrie după un contraatac impecabil, plecat de la portar direct pe pivot. 10-7!

Min. 19 - Gol CSM! Maslova reușește să reducă din diferență cu o aruncare în forță de la 9 metri.

Timeout cerut de Bojana Popovic.

Min. 19 - Omoregie trimite în bară, Metz pleacă pe contraatac și se desprinde la trei goluri.

Min. 18 - Borg trimite o „rachetă” în vinclul porții noastre și Metz se desprinde la două goluri!

Min. 17 - Fază spectaculoasă reușită de CSM, însă aruncarea lui Jaukovic trece puțin pe lângă poartă.

Min. 15 - Crina Pintea vede cartonașul galben după un fault dur pe semicerc. Metz repornește atacul, însă Eriksson apără incredibil.

Min. 14 - Maslova vine cu replica și marchează pentru 6-6!

Min. 13 - Metz înscrie după o acțiune superbă a lui Axner, care face două fente și scapă singură cu Eriksson.

Min. 12 - Gol CSM! Omoregie egalează cu o aruncare în forță de la 9 metri și restabilește egalitatea, 5-5!

Min. 11 - Gol CSM! Friis primește o pasă foarte bună pe extremă, își deschide unghiul și înscrie cu o aruncare la colțul scurt.

Min. 10 - Gol Metz! Bouktit profită de greșeala echipei noastre și își duce echipa în avantaj pentru prima dată.

Min. 9 - Gol Metz! Franțuzoaicele egalează cu o aruncare deviată.

Min. 8 - Gol CSM! Ostergaard egalează după lovitura de la 7 metri obținută de Omoregie.

Min. 7 - Metz egalează din aruncare de la 7 metri, 2-2!

Min. 6 - Omoregie trage slab la poartă, Metz încearcă contraatacul, însă Friis recuperează incredibil, însă ratează pe următorul atac.

Min. 5 - Jaukovic duce scorul la 2-1 în favoarea „tigroaicelor” cu un lob superb, după o pasă perfectă venită de la Maslova.

Min. 3 - Omoregie aruncă cu pământul de la 9 metri, lovește bara, iar Metz reușește să înscrie pe contraatac, 1-1!

Min. 2 - Eriksson apără incredibil o aruncare de pe semicerc, iar Metz bifează al doilea atac consecutiv ratat.

Min. 2 - Gol CSM! Maslova deschide scorul la Budapesta, cu o aruncare de la 9 metri.

Min. 1 - A început partida!

Bojana Popovic: „E un moment oportun să câștigăm turneul!”

„Nu am avut atât de multe meciuri în luna mai, așa că am avut timp să ne pregătim împreună și să punem totul la punct. Am pus la punct fiecare detaliu. Am văzut că motivația a fost la cel mai înalt nivel.

(Jucătoarele) Știu unde vor să ajungă! Au așteptat atâția ani pentru a ajunge acolo. Cred că avem o șansă bună să reușim ceva măreț.

Multe fete vor pleca de la CSM după acest Final Four, iar asta cred că le face să fie și mai unite. Vor să reușească împreună!

Dacă vrei să câștigi Liga Campionilor, trebuie să treci de cele mai bune echipe. Metz este o echipă tânără, deci avem o șansă bună.

CSM a pierdut patru sau cinci meciuri împotriva lor în trecut, așa că acum avem ocazia perfectă să ne revanșăm.

Este o motivație în plus! Vom face totul pentru a schimba istoria. E un moment oportun să câștigăm turneul!”, a declarat Bojana Popovic, potrivit ehfcl.eurohandball.

Program Final Four EHF Champions League

Sâmbătă, 6 iunie

Ora 16:00 - CSM București – Metz

Ora 19:00 - Gyor – Brest

Duminică, 7 iunie

Ora 16:00 - Finala mică

Ora 19:00 - Finala mare

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