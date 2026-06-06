Papa Leon al XIV-lea, savuros în avion VIDEO. Suveranul Pontif a trebuit să aleagă între Real Madrid și Barcelona

Papa Leon al XIV-lea a oferit un moment savuros în avionul care l-a dus de la Roma la Madrid, la începutul vizitei sale apostolice în Spania.

Întrebat dacă preferă Real Madrid sau Barcelona, Suveranul Pontif a răspuns diplomatic, dar a lăsat apoi loc și unei nuanțe personale.

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Papa a ajuns astăzi, 6 iunie, pe aeroportul Adolfo Suárez Madrid-Barajas, unde și-a început vizita în Spania. În următoarele zile, acesta va merge la Madrid, Barcelona și în Insulele Canare.

Suveranul Pontif a trebuit să aleagă între Real Madrid și Barcelona: „Papa este al tuturor”

În timpul zborului, Leon al XIV-lea a discutat cu jurnaliștii care îl însoțesc în deplasările oficiale.

Cum vizita avea loc în Spania, discuția a ajuns inevitabil și la fotbal, mai ales la rivalitatea dintre Real Madrid și Barcelona.

„Mergeți în Spania și marea întrebare este: Real Madrid sau Barcelona?”, a fost întrebat Papa.

Răspunsul a venit imediat: „Asta e ușor, Papa este al tuturor echipelor” , a spus Leon al XIV-lea.

Real Madrid vs Barça? "That's easy...the Pope is for all teams, but Prevost is Real Madrid" #españa @Pontifex pic.twitter.com/MJQn41QSw5 — Elise Ann Allen (@eliseannallen) June 6, 2026

Apoi, Suveranul Pontif a adăugat, cu referire la numele său civil, Robert Francis Prevost: „Prevost este cu Real Madrid”.

La Madrid, Suveranul Pontif a fost primit oficial la Madrid de Regele Felipe și Regina Letizia, alături de prințesa Leonor și infanta Sofia.

Llega el Papa al Palacio Real.



Lo reciben los Reyes de España, quienes le besan el anillo del pescador. pic.twitter.com/slDETkclf8 — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 6, 2026

Rivalitatea dintre Real Madrid și Barcelona, ale căror dueluri sunt cunoscute drept „El Clasico”, este una dintre cele mai importante din fotbalul mondial. Cele două cluburi s-au întâlnit de peste 260 de ori în meciuri oficiale, conform laliga.com.

Dincolo de teren, confruntarea are și o puternică încărcătură culturală, istorică și politică: Real Madrid este asociat cu capitala și centrul puterii din Spania, în timp ce Barcelona este văzută ca un simbol al identității catalane.

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