„A venit nervos să-mi ia mingea" VIDEO+FOTO. Dorinel Munteanu, conflict cu Armstrong: „De ce mi-a dat galben? N-am avut nicio reacție!". Ce se vede pe imagini
Dorinel Munteanu, conflict cu Armstrong. Foto: Sportpictures
Cupa Romaniei

„A venit nervos să-mi ia mingea" VIDEO+FOTO. Dorinel Munteanu, conflict cu Armstrong: „De ce mi-a dat galben? N-am avut nicio reacție!". Ce se vede pe imagini

Ionuț Cojocaru
Publicat: 12.02.2026, ora 20:22
Actualizat: 12.02.2026, ora 21:42
  • Dinamo - Hermannstadt 2-0. Dorinel Munteanu (57 de ani), tehnicianul sibienilor, a vorbit despre înfrângerea din Cupa României şi despre conflictul cu fotbalistul Danny Armstrong (28 de ani).

În minutul 28 al partidei, Dorinel Munteanu a primit cartonaș galben după un incident cu scoțianul Armstrong de la Dinamo.

Dinamo - Hermannstadt 2-0. Dorinel, despre conflictul cu Armstrong: „A venit nervos să-mi ia mingea”

Pe imaginile surprinse de Prima Sport se observă că, atunci când Armstrong a încercat să ia mingea de jos, Munteanu a ascuns-o și nu a vrut să o cedeze. Scoțianul s-a enervat și l-a îmbrâncit pe antrenor, care l-a tras de umăr să-i ceară socoteală.

Dorinel Munteanu, conflict cu Danny Armstrong în meciul Dinamo - Hermannstadt 2-0. Foto: Captură, Prima Sport
Dorinel Munteanu, conflict cu Danny Armstrong în meciul Dinamo - Hermannstadt 2-0. Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (48 imagini)

Dorinel Munteanu, conflict cu Danny Armstrong în meciul Dinamo - Hermannstadt 2-0. Foto: Captură, Prima Sport Dorinel Munteanu, conflict cu Danny Armstrong în meciul Dinamo - Hermannstadt 2-0. Foto: Captură, Prima Sport Dorinel Munteanu, conflict cu Danny Armstrong în meciul Dinamo - Hermannstadt 2-0. Foto: Captură, Prima Sport Dorinel Munteanu, conflict cu Danny Armstrong în meciul Dinamo - Hermannstadt 2-0. Foto: Captură, Prima Sport Dorinel Munteanu, conflict cu Danny Armstrong în meciul Dinamo - Hermannstadt 2-0. Foto: Captură, Prima Sport
+48 Foto
Foto

Întrebat despre momentul în care a primit galben, Dorinel Munteanu a răspuns:

„Nu am avut nicio discuție. Arbitrul a văzut discuția dintre Armstrong și mine. Nu știu de ce am primit galben, nu pot să îmi dau seama, probabil trebuie să iau regulamentul să îl citesc mai bine, dar nu am avut nicio reacție.

S-a spus că m-am dus spre jucător. Din contră, m-am retras, a venit nervos, a vrut să îmi ia mingea, care era pentru noi.

Nu știu ce interpretări are arbitrajul, asta este, dar nu am avut nici cea mai mică intenție de a riposta sau eu știu”, a spus antrenorul, la Prima Sport.

Dorinel Munteanu: „Nu s-au integrat jucătorii noi”

Prima repriză s-a încheiat 0-0, rezultat care o menținea pe Hermannstadt pe primul loc în Grupa D. Totuși, Cîrjan a deschis scorul în minutul 48, iar Opruț a majorat diferența în minutul 60.

„Calificarea s-a jucat în primele două meciuri. Au fost două reprize diferite, una în care Dinamo nu și-a creat nicio ocazie și noi am avut 3-4 ocazii de a marca, dar nu am făcut-o.

Am făcut aceleași greșeli interminabile în a doua repriză. Au fost greșeli personale, de plasament. Îmi este foarte greu să dau un răspuns, pentru că ne antrenăm, discut foarte mult cu jucătorii care au greșit și se repetă aceleași greșeli la fiecare joc.

Era un avantaj dacă jucam acasă cu Metalul Buzău, dacă făceam un rezultat pozitiv astăzi. Cum cupa este competiția surprizelor, eu cred în șansa noastră”, a mai spus Munteanu.

Întrebat dacă s-au integrat David Lazar, Chorbadzhiyski și Dennis Politic, noile achiziții ale echipei, tehnicianul a răspuns:

Nu s-au integrat niciunul. Lazar a venit acum două zile. Nu s-au integrat jucătorii noi. Trebuie să mai muncim. Au venit unii târziu, nu ai cum să te integrezi și să joci la un nivel maxim, pentru că Superliga e un campionat destul de greu. Dorinel Munteanu

dinamo bucuresti dorinel munteanu afc hermannstadt danny armstrong
