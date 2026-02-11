Mâine aflăm rivalii din Liga Națiunilor Cine îl înlocuiește pe Lucescu la tragerea la sorți. Toate detaliile » Cum arată grupa de foc și cea ușoară
Logo-ul Ligii Națiunilor, a doua competiție UEFA dedicată selecționatelor Foto: Imago
Mâine aflăm rivalii din Liga Națiunilor Cine îl înlocuiește pe Lucescu la tragerea la sorți. Toate detaliile » Cum arată grupa de foc și cea ușoară

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 11:55
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 11:56
  • România va descoperi adversarii din Nations League B după tragerea la sorți de la Bruxelles, joi seară, de la ora 19:00. 
  • Ce se întâmplă joi dimineață în capitala Belgiei. Care va fi delegația FRF și cine participă în locul selecționerului. 
  • Care ar cea mai dificilă grupă și cea în care am avea șanse mai mari de a promova în premieră în Liga A. 

Înainte de a juca semifinala barajului pentru Mondialul nord-american, împotriva Turciei, pe 26 martie, la Istanbul (și poate finala, cinci zile mai târziu, pe terenul câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo), mai e un moment important pentru națională.

Tragerea la sorți, seara. Dimineața, congresul UEFA. FRF are 7 oficiali

Joi seară, ne vom afla rivalii în Liga Națiunilor B 2026-2027. Tragerea la sorți se va desfășura la Bruxelles, în Expo Hall 3, și va începe la ora 19:00.

Tot joi, dimineață, UEFA va organiza în același loc congresul forului continental. Numărul 50.

Atomium, cea mai populară atracție turistică a capitalei Belgiei Foto: Imago Atomium, cea mai populară atracție turistică a capitalei Belgiei Foto: Imago
Atomium, cea mai populară atracție turistică a capitalei Belgiei Foto: Imago

FRF va avea șapte oficiali la ceremonie: președintele Burleanu, secretarul general Vișan, secretarul general adjunct Bodescu, directorul tehnic Stoichiță, antrenorul secund Gane, team managerul Gheorghiu și ofițerul de presă Popescu.

Lucescu ajunge săptămâna viitoare la Bruxelles. La tragere, înlocuit de Gane

În mod normal, selecționerul Lucescu nu ar fi lipsit de la tragerea. Problemele grave de sănătate ale tehnicianului în vârstă de 80 de ani îl împiedică să fie la Bruxelles în această săptămână.

Mircea Lucescu e selecționer din august 2024 (al doilea mandat). Foto: Imago Mircea Lucescu e selecționer din august 2024 (al doilea mandat). Foto: Imago
Mircea Lucescu e selecționer din august 2024 (al doilea mandat). Foto: Imago

De aceea, e înlocuit acum de principalul său asistent, Jerry Gane.

Antrenorul va ajunge însă în capitala Belgiei marți, pe 17 februarie, pentru a fi consultat la spitalul Saint-Luc de unul dintre cei mai mari specialiști în oncologie moleculară.

După verdictul de la Bruxelles, va anunța FRF până pe 20 februarie dacă mai continuă sau nu alături de „tricolori”.

Ce adversari n-am vrea în Liga Națiunilor: Scoția, Elveția și Kosovo

La tragerea la sorți, naționala va fi în urna a 3-a în Liga B. Nu vom putea întâlni Slovenia, Georgia și Irlanda, aflate în același bol.

O posibilă grupă de foc: Scoția, Elveția, România, Kosovo.

O variantă în care am avea șanse mai mari de a promova în premieră în Liga A: Israel, Ucraina, România, Macedonia de Nord.

Nu vom putea fi în serie și cu Kosovo, și cu Bosnia. UEFA le interzice să se înfrunte în competițiile sale.

Cum arată urnele pentru grupele Nations League

Liga A

  • Urna 1: Portugalia, Spania, Franța, Germania
  • Urna 2: Italia, Olanda, Danemarca, Croația
  • Urna 3: Serbia, Belgia, Anglia, Norvegia
  • Urna 4: Țara Galilor, Cehia, Grecia și Turcia

Liga B

  • Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel
  • Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina
  • Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România
  • Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo 

Liga C

  • Urna 1: Islanda, Albania, Muntenegru, Kazkhstan
  • Urna 2: Finlanda, Slovacia, Bulgaria, Armenia
  • Urna 3: Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Estonia
  • Urna 4: Letonia/Gibraltar, Luxemburg/Malta, Moldova, San Marino

Liga D

  • Urna 1: Azerbaidjan, Lituania
  • Urna 2: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Liechtenstein, Andorra

Calendarul Ligii Națiunilor

  • Etapa 1: 24-26 septembrie 2026
  • Etapa a 2-a: 27-29 septembrie 2026
  • Etapa a 3-a: 30 septembrie - 3 octombrie 2026
  • Etapa a 4-a: 4-6 octombrie 2026
  • Etapa a 5-a: 12-14 noiembrie 2026
  • Etapa a 6-a: 15-17 noiembrie 2026
  • Sferturi de finală: 25-30 martie 2027
  • Playoff-ul de retrogradare-promovare în Liga A/Liga B: 25-30 martie 2027
  • Faza finală: 9-13 iunie 2027

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
echipa nationala a romaniei UEFA mircea lucescu romania bruxelles tragerea la sorti liga natiunilor
