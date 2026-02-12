Dinamo - Hermannstadt. Dennis Politic (25 de ani), jucătorul oaspeților, a avut parte de o primire ostilă pe „Arcul de Triumf”, în Cupa României.

Dennis Politic este împumutat de FCSB la Hermannstadt până la finalul sezonului. Acesta a fost transferat de roș-albaștri chiar de la marea rivală, Dinamo, în vara anului trecut.

FCSB l-a cedat pe Alexandru Musi și a plătit și un milion de euro pentru Politic, dar care nu a reușit să se impună.

FOTO. Dennis Politic, ironizat și huiduit la meciul Dinamo - Hermannstadt

Dinamo și Hermannstadt s-au înfruntat în ultima etapă din grupele Cupei României, pe „Arcul de Triumf”.

Fanii „câinilor” au profitat de ocazie și pentru a se răzbuna pe Dennis Politic, fostul căpitan al echipei care a plecat la marea rivală FCSB.

În debutul partidei de pe „Arcul de Triumf”, suporterii dinamoviștii de la Tribuna 0 au aruncat cu hârtii spre jucător.

Erau bancnote de 50 de lei și 100 de euro modificate, pe care apărea fața lui Dennis Politic în stânga, iar în dreapta era chipul lui Gigi Becali, patronul de la FCSB, însoțite de textul „Viața în alb și roșu”, un grup dinamovist.

Banii cu chipul lui Politic aruncați de fanii lui Dinamo

În plus, fanii dinamoviști l-au huiduit pe Dennis Politic la fiecare atingere de minge.

63 de meciuri și 14 goluri a reușit Dennis Politic pentru Dinamo. A oferit și 4 pase decisive.

La prezentarea echipelor înainte de începerea partidei, crainicul Ștefan Știucă a spus: „Și acum să-l aplaudăm pe fostul căpitan al lui Dinamo...”. Suporterii au reacționat prin fluierături, iar announcerul a trecut mai departe, amuzat: "Nu? Ok atunci".

„Dollarumma”, precedentul de pe San Siro

Gestul fanilor dinamoviști nu este unic. Un episod celebru din fotbalul european s-a consumat în 2023, la revenirea lui Gianluigi Donnarumma pe „San Siro”, într-un meci de Liga Campionilor dintre AC Milan și PSG.

Fostul portar al rossonerilor, plecat liber de contract la Paris în 2021, a fost întâmpinat cu un val de ostilitate din partea suporterilor milanezi, care au aruncat în teren bancnote false inscripționate cu „Dollarumma” și mesaje precum „mercenar”.

Gestul a fost o ironie directă la adresa deciziei sale de a nu-și prelungi contractul cu clubul care l-a format, fiind percepută drept o alegere motivată exclusiv financiar.

VIDEO. Fanii lui Dinamo, injurii la adresa lui Dennis Politic

