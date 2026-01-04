„Doar așa va pleca” Ioan Varga neagă informațiile apărute în L'Equipe despre situația lui Kurt Zouma la CFR
Kurt Zouma FOTO: SportPictures
„Doar așa va pleca" Ioan Varga neagă informațiile apărute în L'Equipe despre situația lui Kurt Zouma la CFR

  • Ioan Varga (66 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, neagă posibilitatea ca fundașul Kurt Zouma (31 de ani) să plece fără să fie plătit de echipa sa.

Ajuns cu fast la CFR Cluj în septembrie, Kurt Zouma ar urma să plece din Gruia după numai 4 luni.

Ioan Varga neagă informațiile apărute în L'Equipe despre situația lui Kurt Zouma la CFR

După ce publicația franceză L'Equipe a lansat informația că Zouma ar urma să își rezilieze contractul fără să încaseze vreun ban, oficialii clujenilor au reacționat.

Neplătit de CFR Cluj, Kurt Zouma va pleca din România L'Equipe

Patronul celor de la CFR Cluj a negat însă știrea publicată în Franța.

Nu este adevărat, Dacă va pleca, va pleca plătit la zi, deci asta este realitatea”, a spus Ioan Varga, potrivit iamsport.ro.

Kurt Zouma va trebui să primească o sumă uriașă de la CFR Cluj

Fundașul francez a stat numai 4 luni în Gruia, perioadă în care a fost chinuit de probleme medicale la nivelul genunchiului.

Totuși, fostul câștigător al Ligii Campionilor va trebui să încaseze o sumă uriașă din partea clubului.

Contractul lui Kurt Zouma prevedea ca fotbalistul să încaseze 50.000 de euro per lună. Astfel, la finalul înțelegerii, CFR Cluj va trebui să îi vireze în conturi 200.000 de euro.

Zouma nu a ajutat CFR deloc în Liga 1: două înfrângeri și un egal

În Liga 1, Zouma a apărut numai de trei ori pe gazon, o singură dată titular, niciodată integralist.

Cu el, CFR nu a învins deloc. Trei meciuri, un egal și două înfrângeri:

  • 21 septembrie, 1-1 cu UTA la Cluj. A fost rezervă, a intrat în ultimele 10 minute. 
  • 20 octombrie, 0-1 cu Petrolul la Ploiești. Titular, a evoluat 85 de minute. 
  • 31 octombrie, 1-2 cu Dinamo la București. Folosit doar 12 minute, la sfârșit. 
107 minute
a jucat Kurt Zouma pentru CFR Cluj (medie: 35,6 minute per meci)

