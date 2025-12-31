Transfer ratat la FCSB? Campioana nu a putut convinge principala țintă: „N-a dat niciun semn” » Becali, detalii noi despre mutările de iarnă +106 foto
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre strategia clubului pentru perioada de transferuri din această iarnă.
  • Finanțatorul campioanei a precizat că își dorește promovarea unui jucător din academie, precum și transferul unui mijlocaș central și a vorbit despre cum s-au desfășurat negocierile cu fundașul lateral Kevin Ciubotaru (21 de ani).

Campioana României traversează un moment dificil: se află pe locul 9 în Superliga, cu 31 de puncte, însă păstrează speranțe la titlu, iar perioada de transferuri ar putea fi decisivă.

FCSB pregătește mutările de iarnă: „Vreau un mijlocaș central, de oriunde ar fi”

După ce echipa a promovat din academie jucători precum Andrei Dăncuș (16 ani) și Mihai Toma (18 ani), Becali a dezvăluit că are în vedere un alt tânăr fotbalist.

„Noi acum avem de luat un campionat. Nu avem timp de altceva și de alte lucruri. Dar e adevărat, este un jucător de care îmi place foarte mult, din academie, și o să vedeți.

Mie îmi place cel mai mult din toți. De la Cluj l-am luat, îl cheamă David Popa. Dacă ei (n.r. - staff-ul tehnic) nu sunt de acord cu mine, mi-e frică și mie. Acolo rămâne de văzut într-un an de zile, că după aceea va intra el.

Sau, dacă ne ajută Dumnezeu și suntem campioni cu 3-4 etape înainte de final: «ia, intră, mă, și joacă»”, a declarat Becali, la Digi Sport.

Patronul campioanei a precizat că intenționează să transfere și un mijlocaș central.

Eu mizez pe valoarea echipei, pe revenirea jucătorilor, pe fundașul central luat, pe un mijlocaș pe care îl vor lua 100%. De oriunde ar fi, vreau un mijlocaș central. Ei tot cercetează. Gigi Becali

În prezent, pe postul de mijlocaș central evoluează Mihai Lixandru (24 de ani) și Juri Cisotti (32 de ani).

De asemenea, pe această poziție pot fi utilizați și Adrian Șut (26 de ani), Baba Alhassan (25 de ani), Darius Olaru (27 de ani) și Florin Tănase (31 de ani).

FOTO. FCSB - Rapid 2-1

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Gigi Becali, despre Ciubotaru: „Niciun semn n-a dat. Nu e încântat”

Becali a dezvăluit că negocierile cu Kevin Ciubotaru, fundașul lateral de la Hermannstadt, au intrat într-un impas.

„Păi cu taică-su, a rămas că, «domne, ne sunăm după ultimul meci». Niciun semn n-a dat. Copilul a zis că, domne, discutăm, dar vrea în străinătate. Nu e încântat.

Și atunci am lăsat-o așa. Lasă, să văd ce vrea Dumnezeu, nu m-a mai interesat”, a mai declarat Becali.

