Difuzarea unuia dintre cele mai importante campionate din fotbalul european se va modifica radical.

După 14 ani în care a fost difuzată de beIN Sports, La Liga va putea fi urmărită în Franța începând din noul sezon pe alte platforme

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Anunțul a fost făcut de președintele La Liga, Javier Tebas, care a confirmat că acordul cu beIN Sports a ajuns la final și nu va mai fi prelungit.

DAZN și Disney+ preiau integral La Liga în Franța

Potrivit lui Tebas, ambele platforme vor deține drepturile complete de difuzare ale campionatului spaniol, fără ca meciurile să fie împărțite între ele.

„A venit momentul să deschidem un nou capitol. Disney+ și DAZN ne-au prezentat o viziune ambițioasă, care îmbină o audiență foarte mare cu o experiență reală în domeniul sportului”, a declarat Tebas.

Șeful La Liga a explicat că orientarea către platformele de streaming reprezintă o adaptare la modul în care publicul consumă în prezent conținut sportiv.

„Streamingul a devenit o modalitate firească de consum pentru milioane de oameni. Vedem în această schimbare oportunitatea de a ajunge la și mai mulți fani, nu riscul de a-i pierde”, a adăugat oficialul.

Pierdere importantă pentru beIN Sports

Despărțirea de La Liga încheie o colaborare începută în 2012, odată cu lansarea beIN Sports pe piața franceză. De-a lungul anilor, transmisiunile campionatului spaniol au fost asociate cu comentatorii Benjamin Da Silva și Omar da Fonseca.

Este încă o pierdere importantă pentru postul de televiziune, după ce recent a renunțat și la drepturile pentru meciul de sâmbătă după-amiază din Ligue 1. În urmă cu doi ani, beIN Sports a cedat și drepturile Serie A, competiție preluată ulterior de DAZN.

În prezent, printre cele mai importante competiții de fotbal din portofoliul beIN Sports se numără Bundesliga, Cupa Franței și Ligue 2.

Reacția beIN Sports

Reprezentanții postului au transmis că schimbarea face parte dintr-o strategie economică și nu reprezintă un eșec.

„Conducerea unui post de televiziune nu seamănă cu perioada de transferuri, în care câștigi sau pierzi jucători în favoarea altui club.

Este vorba despre o logică economică, despre cunoașterea clienților noștri și a obiceiurilor lor de consum.

Avem drepturile de care avem nevoie, la prețul corect și alături de partenerii potriviți. Am avut o Cupă Mondială 2026 excepțională, iar alte competiții importante urmează să intre în portofoliul nostru.

Avem un plan de afaceri pe termen lung și un parteneriat solid cu Canal+”, a transmis beIN Sports, conform lequipe.fr.

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