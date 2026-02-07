Drilon Hazrollaj (21 de ani), extrema Rapidului, ar fi ajuns pe lista neagră a tehnicianului Costel Gâlcă.

Transferat în vara anului trecut pentru aproximativ 900.000 de euro și cu așteptări ridicate, extrema dreaptă a rămas pe bancă în remiza cu Petrolul (1-1), în care Constantin Gâlcă (53 de ani) a ales să folosească mai multe rezerve.

Drilon Hazrollaj are zilele numărate la Rapid

Hazrollaj a bifat doar cinci meciuri în tricoul Rapidului, după care a suferit o pubalgie, iar staff-ul giuleștenilor nu a fost mulțumit de modul în care fotbalistul a gestionat perioada de recuperare.

În acest context, conducerea clubului i-a transferat în această vară pe Olimpiu Moruțan și Talisson pentru a-i asigura lui Gâlcă mai multe variante pe post.

Jucătorul kosovar ar avea zilele numărate la Rapid.

Potrivit gsp.ro, Constantin Gâlcă a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale, nemulțumit de aportul acestuia la antrenamente, dar și de lipsa de implicare în cantonamentul din Turcia.

De alfel, tehnicianul îl și avertizase pe Hazrollaj că nu va mai primi șanse dacă nu se va implica total în timpul perioadei de pregătire din Antalya.

175 de minute are Hazrollaj la Rapid

