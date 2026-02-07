Liga 1, Etapa #26 CFR câștigă derby-ul cu U Cluj și urcă pe loc de play-off » Programul complet + clasamentul actualizat +25 foto
Liga 1/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Liga 1, Etapa #26 CFR câștigă derby-ul cu U Cluj și urcă pe loc de play-off » Programul complet + clasamentul actualizat

alt-text Alexandru Smeu , Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea , George Neagu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 07.02.2026, ora 21:56
alt-text Actualizat: 07.02.2026, ora 21:57
  • CFR Cluj a învins U Cluj, scor 3-2, în ultimul meci al zilei din etapa a 26-a a Ligii 1.
  • Unirea Slobozia a învins Farul, scor 2-1, cu un gol înscris în ultima fază a meciului, iar Csikszereda a trecut de UTA Arad, scor 2-0.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova începe și această rundă de pe primul loc, cu 49 de puncte, foarte aproape de pozițiile doi și trei, ocupate de Rapid și Dinamo.

Citește și
În ceea ce privește lupta pentru play-off, CFR Cluj și FCSB vor avea o nouă șansă de a se apropia de locurile din Top 6.

Sâmbătă, 7 februarie

CFR Cluj - U Cluj 3-2

  • Au marcat: Djokovic ('5), Biliboc ('10), Camora ('43)/ Nistor ('29), Drammeh ('83)

Echipele de start:

  • CFR Cluj: M. Popa - Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora -Muhar, D. Djokovic, Korenica – Cordea, Aliev, Biliboc
  • Rezerve: Vâlceanu, Gal, Kun, Masic, Perianu, Huja, Fică, C. Deac, Sfait, Zahovic, Silmani, M. Kamara
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Cisse, Chipciu - Nistor, Codrea, Drammeh - Macalou, A. Trică, Mendy
  • Rezerve: Lefter, Cosa, Chinteș, Coubiș, Toșca, G. Simion, Bic, Stanojev, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Lukic
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Constantinescu Andrei, Badea Marius, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Antonie Andrei
  • Stadion: CFR Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)
CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro. jpg
+25 Foto
VIDEO. Golul marcat de Nistor

Scandal înainte de derby-ul ardealului

Cu mai puțin de o oră înainte de starul partidei, fanilor celor de la U Cluj le este îngreunat accesul pe stadion.

Csikszereda - UTA Arad 2-0

  • A marcat: Anderson Ceara ('13, '35)

Echipele de start:

  • Csikszereda: Pap - Paszka, Csuros, Kabashi, Trif - Szilard - Anderson Ceara, Gustavo, Vegh, Bota - Eppel
  • Rezerve: Simon, Palmeș, Bettini, Hegedus, Jebari, Bloj, Dusinszki, Kleinheisler, Ulfsson, Novelli, Szalay, Nagy
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • UTA Arad: Tordai - Iacob, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Odada, Van Durmen - Țăroi, Roman, Costache - Abdallah
  • Rezerve: Roșu, Benga, Stolnik, Hrezdac, Luca, Sota, Gojkovic, Tzionis, Barbu, Ciubăncan, Coman
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Bobe Ionuţ Marius, Marchidanu Marius Cristian, VAR: Flueran Viorel Nicușor, AVAR: Bojan Cosmin
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)

Unirea Slobozia - Farul Constanța 2-1

  • Au marcat: Papeau ('43, '90+3) / Alibec ('24)

Echipele de start:

  • Unirea Slobozia: Rusu - Dorobanțu, Dinu, Orozco, Șerbănică - Albu, Papeau, Lungu - Bărbuț, Dahan, Ponde
  • Rezerve: Popa, Ibrian, Safranov, Tsounghi, Toma, Pop, Lemnaru, Dulcea, Dragu, Vlăsceanu, Said, Garutti
  • Antrenor: Claudiu Niculescu
  • Farul: Buzbuchi - Maftei, Larie, Țîru, Pellegrini - Vînă, Dican - Ișfan, Radaslavescu, Tănasă - Alibec
  • Rezerve: Munteanu, Gustavo, Duțu, Vojtus, Ganea, Gheorghe, Banu, Doicaru, Markovic, Cojocaru, Grigoryan, Ramalho
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • Arbitru: Chivulete Andrei Florin, Asistenți: Necula Mihăiță, Marin Nicușor, VAR: Andrei Florin, AVAR: Marinescu Vasile
  • Stadion: 1 Mai (Slobozia)

Duminică, 8 februarie

FC Botoșani - Metaloglobus, live de la ora 17:00

  • Stadion: Municipal (Botoşani)

Oțelul Galați - FCSB, live de la ora 20:00

  • Stadion: Oţelul (Galaţi)

Luni, 9 februarie

Dinamo - U Craiova, live de la ora 20:00

  • Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)

S-au jucat

FC Argeș - Hermannstadt 3-1

  • Au marcat: Bettaieb (min. 31, min. 83), R. Moldoveanu (min. 80) / S. Buș (min. 88)

Echipele de start:

  • FC Argeș: Straton - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag, Rață, Sierra, Rădescu - Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb
  • Rezerve: Lazar, L. Crăciun - Tofan, Borța, Garutti, A. Manole, Seto, Micovschi, Brobbey, Blagaic, Matos, Idowu
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Hermannstadt : Muțiu - L. Stancu, Karo, I. Stoica, Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Dr. Albu - Afalna, Chițu, Neguț
  • Rezerve: I. Pop - Antwi, Bârstan, Căpușă, Chorbadzhiyski, Jair, Simba, Oroian, Zargary, Sg. Buș, Gjorgjievski, Politic
  • Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Stadion: „Orășenesc”, Mioveni
  • Arbitru: Sebastian Colțescu (București) / A1: Ionel Valentin Dumitru (Gherghița - Prahova) / A2: Cristian Daniel Ilinca (Craiova) / Arbitru VAR: Ionuț Coza (Cernica - Ilfov) / Arbitru AVAR: Mircea Orbuleț (București) / R1: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea) / Observatori arbitri: Irina Mirt (București)

Rapid - Petrolul 1-1

  • Au marcat: A. Pașcanu (min. 75) / P. Papp (min. 72)
Citește și
Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+30 Foto
  • Rapid: D. Iliev - Manea, Pașcanu, L. Bolgado, R. Sălceanu - Grameni, K. Keita, Moruțan - T. Jambor, D. Paraschiv, T. Jambor
  • Rezerve: M. Aioani, D. Ciobotariu, Onea, S. Borza, T. Christensen, C. Vulturar, J. Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, A. Dobre, D. Hazrollaj, E. Koljic
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Petrolul: Bălbărău - Y. Roche, P. Papp, Guilherme - Ricardinho, A. Boțogan, Jyry, A. Dumitrescu - V. Ghoerghe, Chică-Roșă, D. Dongmo
  • Rezerve: Krell, Ș. Rădulescu, A. Mateiu, F. Prce, D. Rodrigues, S. Hanca, G. Grozav, A. Dumitrache, D. Paraschiv, Rafinha, M. Dulca
  • Antrenor: Eugen Neagoe
  • Stadion: Giulești
  • Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş - Braşov)/A1: Neacşu George Florin (Câmpulung Muscel - Argeş)/A2: Vodă Alexandru (Alba Iulia - Alba)/Arbitru VAR: Kovacs Szabolcs (Carei - Satu Mare)/ Arbitru AVAR: Trandafir Cristina (Bucureşti - Bucureşti)
  • R1: Găman George Cătălin (Craiova - Dolj)
  • Obs. arbitri: Dumitrescu Eduard (Piteşti - Argeş)
Eugen Neagoe la Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Eugen Neagoe la Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Cristi Dulca la Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Cristi Dulca la Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Victor Angelescu, Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+22 Foto
Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2549
2Rapid București2649
3Dinamo București2548
4FC Argeș2643
5U Cluj2642
6CFR Cluj2641
7FC Botoșani2539
8UTA Arad2638
9Oțelul 2537
10FCSB2537
11Farul 2634
12Petrolul 2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus 2511

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Știrile zilei din sport
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
