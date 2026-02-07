- CFR Cluj a învins U Cluj, scor 3-2, în ultimul meci al zilei din etapa a 26-a a Ligii 1.
- Unirea Slobozia a învins Farul, scor 2-1, cu un gol înscris în ultima fază a meciului, iar Csikszereda a trecut de UTA Arad, scor 2-0.
Toate meciurile din Liga 1 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Universitatea Craiova începe și această rundă de pe primul loc, cu 49 de puncte, foarte aproape de pozițiile doi și trei, ocupate de Rapid și Dinamo.
În ceea ce privește lupta pentru play-off, CFR Cluj și FCSB vor avea o nouă șansă de a se apropia de locurile din Top 6.
Sâmbătă, 7 februarie
CFR Cluj - U Cluj 3-2
- Au marcat: Djokovic ('5), Biliboc ('10), Camora ('43)/ Nistor ('29), Drammeh ('83)
Echipele de start:
- CFR Cluj: M. Popa - Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora -Muhar, D. Djokovic, Korenica – Cordea, Aliev, Biliboc
- Rezerve: Vâlceanu, Gal, Kun, Masic, Perianu, Huja, Fică, C. Deac, Sfait, Zahovic, Silmani, M. Kamara
- Antrenor: Daniel Pancu
- U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Cisse, Chipciu - Nistor, Codrea, Drammeh - Macalou, A. Trică, Mendy
- Rezerve: Lefter, Cosa, Chinteș, Coubiș, Toșca, G. Simion, Bic, Stanojev, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Lukic
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Constantinescu Andrei, Badea Marius, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Antonie Andrei
- Stadion: CFR Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)
Scandal înainte de derby-ul ardealului
Cu mai puțin de o oră înainte de starul partidei, fanilor celor de la U Cluj le este îngreunat accesul pe stadion.
Csikszereda - UTA Arad 2-0
- A marcat: Anderson Ceara ('13, '35)
Echipele de start:
- Csikszereda: Pap - Paszka, Csuros, Kabashi, Trif - Szilard - Anderson Ceara, Gustavo, Vegh, Bota - Eppel
- Rezerve: Simon, Palmeș, Bettini, Hegedus, Jebari, Bloj, Dusinszki, Kleinheisler, Ulfsson, Novelli, Szalay, Nagy
- Antrenor: Robert Ilyeș
- UTA Arad: Tordai - Iacob, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Odada, Van Durmen - Țăroi, Roman, Costache - Abdallah
- Rezerve: Roșu, Benga, Stolnik, Hrezdac, Luca, Sota, Gojkovic, Tzionis, Barbu, Ciubăncan, Coman
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Bobe Ionuţ Marius, Marchidanu Marius Cristian, VAR: Flueran Viorel Nicușor, AVAR: Bojan Cosmin
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
Unirea Slobozia - Farul Constanța 2-1
- Au marcat: Papeau ('43, '90+3) / Alibec ('24)
Echipele de start:
- Unirea Slobozia: Rusu - Dorobanțu, Dinu, Orozco, Șerbănică - Albu, Papeau, Lungu - Bărbuț, Dahan, Ponde
- Rezerve: Popa, Ibrian, Safranov, Tsounghi, Toma, Pop, Lemnaru, Dulcea, Dragu, Vlăsceanu, Said, Garutti
- Antrenor: Claudiu Niculescu
- Farul: Buzbuchi - Maftei, Larie, Țîru, Pellegrini - Vînă, Dican - Ișfan, Radaslavescu, Tănasă - Alibec
- Rezerve: Munteanu, Gustavo, Duțu, Vojtus, Ganea, Gheorghe, Banu, Doicaru, Markovic, Cojocaru, Grigoryan, Ramalho
- Antrenor: Ianis Zicu
- Arbitru: Chivulete Andrei Florin, Asistenți: Necula Mihăiță, Marin Nicușor, VAR: Andrei Florin, AVAR: Marinescu Vasile
- Stadion: 1 Mai (Slobozia)
Duminică, 8 februarie
FC Botoșani - Metaloglobus, live de la ora 17:00
- Stadion: Municipal (Botoşani)
Oțelul Galați - FCSB, live de la ora 20:00
- Stadion: Oţelul (Galaţi)
Luni, 9 februarie
Dinamo - U Craiova, live de la ora 20:00
- Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)
S-au jucat
FC Argeș - Hermannstadt 3-1
- Au marcat: Bettaieb (min. 31, min. 83), R. Moldoveanu (min. 80) / S. Buș (min. 88)
Echipele de start:
- FC Argeș: Straton - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag, Rață, Sierra, Rădescu - Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb
- Rezerve: Lazar, L. Crăciun - Tofan, Borța, Garutti, A. Manole, Seto, Micovschi, Brobbey, Blagaic, Matos, Idowu
- Antrenor: Bogdan Andone
- Hermannstadt : Muțiu - L. Stancu, Karo, I. Stoica, Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Dr. Albu - Afalna, Chițu, Neguț
- Rezerve: I. Pop - Antwi, Bârstan, Căpușă, Chorbadzhiyski, Jair, Simba, Oroian, Zargary, Sg. Buș, Gjorgjievski, Politic
- Antrenor: Dorinel Munteanu
- Stadion: „Orășenesc”, Mioveni
- Arbitru: Sebastian Colțescu (București) / A1: Ionel Valentin Dumitru (Gherghița - Prahova) / A2: Cristian Daniel Ilinca (Craiova) / Arbitru VAR: Ionuț Coza (Cernica - Ilfov) / Arbitru AVAR: Mircea Orbuleț (București) / R1: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea) / Observatori arbitri: Irina Mirt (București)
Rapid - Petrolul 1-1
- Au marcat: A. Pașcanu (min. 75) / P. Papp (min. 72)
- Rapid: D. Iliev - Manea, Pașcanu, L. Bolgado, R. Sălceanu - Grameni, K. Keita, Moruțan - T. Jambor, D. Paraschiv, T. Jambor
- Rezerve: M. Aioani, D. Ciobotariu, Onea, S. Borza, T. Christensen, C. Vulturar, J. Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, A. Dobre, D. Hazrollaj, E. Koljic
- Antrenor: Constantin Gâlcă
- Petrolul: Bălbărău - Y. Roche, P. Papp, Guilherme - Ricardinho, A. Boțogan, Jyry, A. Dumitrescu - V. Ghoerghe, Chică-Roșă, D. Dongmo
- Rezerve: Krell, Ș. Rădulescu, A. Mateiu, F. Prce, D. Rodrigues, S. Hanca, G. Grozav, A. Dumitrache, D. Paraschiv, Rafinha, M. Dulca
- Antrenor: Eugen Neagoe
- Stadion: Giulești
- Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş - Braşov)/A1: Neacşu George Florin (Câmpulung Muscel - Argeş)/A2: Vodă Alexandru (Alba Iulia - Alba)/Arbitru VAR: Kovacs Szabolcs (Carei - Satu Mare)/ Arbitru AVAR: Trandafir Cristina (Bucureşti - Bucureşti)
- R1: Găman George Cătălin (Craiova - Dolj)
- Obs. arbitri: Dumitrescu Eduard (Piteşti - Argeş)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|25
|49
|2
|Rapid București
|26
|49
|3
|Dinamo București
|25
|48
|4
|FC Argeș
|26
|43
|5
|U Cluj
|26
|42
|6
|CFR Cluj
|26
|41
|7
|FC Botoșani
|25
|39
|8
|UTA Arad
|26
|38
|9
|Oțelul
|25
|37
|10
|FCSB
|25
|37
|11
|Farul
|26
|34
|12
|Petrolul
|26
|25
|13
|Csikszereda
|26
|25
|14
|Unirea Slobozia
|26
|24
|15
|Hermannstadt
|26
|17
|16
|Metaloglobus
|25
|11