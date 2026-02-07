CFR Cluj a învins U Cluj, scor 3-2, în ultimul meci al zilei din etapa a 26-a a Ligii 1.

Unirea Slobozia a învins Farul, scor 2-1, cu un gol înscris în ultima fază a meciului, iar Csikszereda a trecut de UTA Arad, scor 2-0.

Universitatea Craiova începe și această rundă de pe primul loc, cu 49 de puncte, foarte aproape de pozițiile doi și trei, ocupate de Rapid și Dinamo.

În ceea ce privește lupta pentru play-off, CFR Cluj și FCSB vor avea o nouă șansă de a se apropia de locurile din Top 6.

Sâmbătă, 7 februarie

CFR Cluj - U Cluj 3-2

Au marcat: Djokovic ('5), Biliboc ('10), Camora ('43)/ Nistor ('29), Drammeh ('83)

Echipele de start:

CFR Cluj: M. Popa - Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora -Muhar, D. Djokovic, Korenica – Cordea, Aliev, Biliboc

M. Popa - Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora -Muhar, D. Djokovic, Korenica – Cordea, Aliev, Biliboc Rezerve: Vâlceanu, Gal, Kun, Masic, Perianu, Huja, Fică, C. Deac, Sfait, Zahovic, Silmani, M. Kamara

Vâlceanu, Gal, Kun, Masic, Perianu, Huja, Fică, C. Deac, Sfait, Zahovic, Silmani, M. Kamara Antrenor: Daniel Pancu

U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Cisse, Chipciu - Nistor, Codrea, Drammeh - Macalou, A. Trică, Mendy

Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Cisse, Chipciu - Nistor, Codrea, Drammeh - Macalou, A. Trică, Mendy Rezerve: Lefter, Cosa, Chinteș, Coubiș, Toșca, G. Simion, Bic, Stanojev, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Lukic

Lefter, Cosa, Chinteș, Coubiș, Toșca, G. Simion, Bic, Stanojev, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Lukic Antrenor: Cristiano Bergodi

Arbitru : Vidican Rareș George, Asistenți : Constantinescu Andrei, Badea Marius, VAR : Costreie Sorin, AVAR : Antonie Andrei

: Vidican Rareș George, : Constantinescu Andrei, Badea Marius, : Costreie Sorin, : Antonie Andrei Stadion: CFR Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)

VIDEO. Golul marcat de Nistor

Scandal înainte de derby-ul ardealului

Cu mai puțin de o oră înainte de starul partidei, fanilor celor de la U Cluj le este îngreunat accesul pe stadion.

Csikszereda - UTA Arad 2-0

A marcat: Anderson Ceara ('13, '35)

Echipele de start:

Csikszereda : Pap - Paszka, Csuros, Kabashi, Trif - Szilard - Anderson Ceara, Gustavo, Vegh, Bota - Eppel

: Pap - Paszka, Csuros, Kabashi, Trif - Szilard - Anderson Ceara, Gustavo, Vegh, Bota - Eppel Rezerve : Simon, Palmeș, Bettini, Hegedus, Jebari, Bloj, Dusinszki, Kleinheisler, Ulfsson, Novelli, Szalay, Nagy

: Simon, Palmeș, Bettini, Hegedus, Jebari, Bloj, Dusinszki, Kleinheisler, Ulfsson, Novelli, Szalay, Nagy Antrenor : Robert Ilyeș

: Robert Ilyeș UTA Arad : Tordai - Iacob, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Odada, Van Durmen - Țăroi, Roman, Costache - Abdallah

: Tordai - Iacob, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Odada, Van Durmen - Țăroi, Roman, Costache - Abdallah Rezerve : Roșu, Benga, Stolnik, Hrezdac, Luca, Sota, Gojkovic, Tzionis, Barbu, Ciubăncan, Coman

: Roșu, Benga, Stolnik, Hrezdac, Luca, Sota, Gojkovic, Tzionis, Barbu, Ciubăncan, Coman Antrenor : Adrian Mihalcea

: Adrian Mihalcea Arbitru : Moroiță Andrei, Asistenți : Bobe Ionuţ Marius, Marchidanu Marius Cristian, VAR : Flueran Viorel Nicușor, AVAR : Bojan Cosmin

: Moroiță Andrei, : Bobe Ionuţ Marius, Marchidanu Marius Cristian, : Flueran Viorel Nicușor, : Bojan Cosmin Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)

Unirea Slobozia - Farul Constanța 2-1

Au marcat: Papeau ('43, '90+3) / Alibec ('24)

Echipele de start:

Unirea Slobozia : Rusu - Dorobanțu, Dinu, Orozco, Șerbănică - Albu, Papeau, Lungu - Bărbuț, Dahan, Ponde

: Rusu - Dorobanțu, Dinu, Orozco, Șerbănică - Albu, Papeau, Lungu - Bărbuț, Dahan, Ponde Rezerve : Popa, Ibrian, Safranov, Tsounghi, Toma, Pop, Lemnaru, Dulcea, Dragu, Vlăsceanu, Said, Garutti

: Popa, Ibrian, Safranov, Tsounghi, Toma, Pop, Lemnaru, Dulcea, Dragu, Vlăsceanu, Said, Garutti Antrenor : Claudiu Niculescu

: Claudiu Niculescu Farul : Buzbuchi - Maftei, Larie, Țîru, Pellegrini - Vînă, Dican - Ișfan, Radaslavescu, Tănasă - Alibec

: Buzbuchi - Maftei, Larie, Țîru, Pellegrini - Vînă, Dican - Ișfan, Radaslavescu, Tănasă - Alibec Rezerve : Munteanu, Gustavo, Duțu, Vojtus, Ganea, Gheorghe, Banu, Doicaru, Markovic, Cojocaru, Grigoryan, Ramalho

: Munteanu, Gustavo, Duțu, Vojtus, Ganea, Gheorghe, Banu, Doicaru, Markovic, Cojocaru, Grigoryan, Ramalho Antrenor : Ianis Zicu

: Ianis Zicu Arbitru : Chivulete Andrei Florin, Asistenți : Necula Mihăiță, Marin Nicușor, VAR : Andrei Florin, AVAR : Marinescu Vasile

: Chivulete Andrei Florin, : Necula Mihăiță, Marin Nicușor, : Andrei Florin, : Marinescu Vasile Stadion: 1 Mai (Slobozia)

Duminică, 8 februarie

FC Botoșani - Metaloglobus, live de la ora 17:00

Stadion: Municipal (Botoşani)

Oțelul Galați - FCSB, live de la ora 20:00

Stadion: Oţelul (Galaţi)

Luni, 9 februarie

Dinamo - U Craiova, live de la ora 20:00

Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)

S-au jucat

FC Argeș - Hermannstadt 3-1

Au marcat: Bettaieb (min. 31, min. 83), R. Moldoveanu (min. 80) / S. Buș (min. 88)

Echipele de start:

FC Argeș : Straton - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag, Rață, Sierra, Rădescu - Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb

: Straton - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag, Rață, Sierra, Rădescu - Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb Rezerve : Lazar, L. Crăciun - Tofan, Borța, Garutti, A. Manole, Seto, Micovschi, Brobbey, Blagaic, Matos, Idowu

: Lazar, L. Crăciun - Tofan, Borța, Garutti, A. Manole, Seto, Micovschi, Brobbey, Blagaic, Matos, Idowu Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone Hermannstadt : Muțiu - L. Stancu, Karo, I. Stoica, Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Dr. Albu - Afalna, Chițu, Neguț

: Muțiu - L. Stancu, Karo, I. Stoica, Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Dr. Albu - Afalna, Chițu, Neguț Rezerve : I. Pop - Antwi, Bârstan, Căpușă, Chorbadzhiyski, Jair, Simba, Oroian, Zargary, Sg. Buș, Gjorgjievski, Politic

: I. Pop - Antwi, Bârstan, Căpușă, Chorbadzhiyski, Jair, Simba, Oroian, Zargary, Sg. Buș, Gjorgjievski, Politic Antrenor: Dorinel Munteanu

Dorinel Munteanu Stadion: „Orășenesc”, Mioveni

„Orășenesc”, Mioveni Arbitru: Sebastian Colțescu (București) / A1: Ionel Valentin Dumitru (Gherghița - Prahova) / A2: Cristian Daniel Ilinca (Craiova) / Arbitru VAR: Ionuț Coza (Cernica - Ilfov) / Arbitru AVAR: Mircea Orbuleț (București) / R1: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea) / Observatori arbitri: Irina Mirt (București)

Rapid - Petrolul 1-1

Au marcat: A. Pașcanu (min. 75) / P. Papp (min. 72)

Rapid : D. Iliev - Manea, Pașcanu, L. Bolgado, R. Sălceanu - Grameni, K. Keita, Moruțan - T. Jambor, D. Paraschiv, T. Jambor

: D. Iliev - Manea, Pașcanu, L. Bolgado, R. Sălceanu - Grameni, K. Keita, Moruțan - T. Jambor, D. Paraschiv, T. Jambor Rezerve : M. Aioani, D. Ciobotariu, Onea, S. Borza, T. Christensen, C. Vulturar, J. Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, A. Dobre, D. Hazrollaj, E. Koljic

: M. Aioani, D. Ciobotariu, Onea, S. Borza, T. Christensen, C. Vulturar, J. Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, A. Dobre, D. Hazrollaj, E. Koljic Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Petrolul : Bălbărău - Y. Roche, P. Papp, Guilherme - Ricardinho, A. Boțogan, Jyry, A. Dumitrescu - V. Ghoerghe, Chică-Roșă, D. Dongmo

: Bălbărău - Y. Roche, P. Papp, Guilherme - Ricardinho, A. Boțogan, Jyry, A. Dumitrescu - V. Ghoerghe, Chică-Roșă, D. Dongmo Rezerve : Krell, Ș. Rădulescu, A. Mateiu, F. Prce, D. Rodrigues, S. Hanca, G. Grozav, A. Dumitrache, D. Paraschiv, Rafinha, M. Dulca

: Krell, Ș. Rădulescu, A. Mateiu, F. Prce, D. Rodrigues, S. Hanca, G. Grozav, A. Dumitrache, D. Paraschiv, Rafinha, M. Dulca Antrenor : Eugen Neagoe

: Eugen Neagoe Stadion : Giulești

: Giulești Arbitru : Marian Barbu (Făgăraş - Braşov)/ A1 : Neacşu George Florin (Câmpulung Muscel - Argeş)/ A2 : Vodă Alexandru (Alba Iulia - Alba)/ Arbitru VAR : Kovacs Szabolcs (Carei - Satu Mare)/ Arbitru AVAR : Trandafir Cristina (Bucureşti - Bucureşti)

: Marian Barbu (Făgăraş - Braşov)/ : Neacşu George Florin (Câmpulung Muscel - Argeş)/ : Vodă Alexandru (Alba Iulia - Alba)/ : Kovacs Szabolcs (Carei - Satu Mare)/ : Trandafir Cristina (Bucureşti - Bucureşti) R1 : Găman George Cătălin (Craiova - Dolj)

: Găman George Cătălin (Craiova - Dolj) Obs. arbitri: Dumitrescu Eduard (Piteşti - Argeş)

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 25 49 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 25 48 4 FC Argeș 26 43 5 U Cluj 26 42 6 CFR Cluj 26 41 7 FC Botoșani 25 39 8 UTA Arad 26 38 9 Oțelul 25 37 10 FCSB 25 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 25 11

