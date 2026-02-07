Cu ce se alege Sorana Cîrstea Premii consistente după trofeul câștigat la Transylvania Open + salt important în clasamentul mondial

- Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a câștigat, sâmbătă, turneul Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.
- Pe lângă suma de bani pe care o va încasa, românca va urca și 5 locuri în ierarhia mondială.
Finala Transylvania Open 2026 a fost parțial românească, după ce Sorana Cîrstea a înfruntat-o pe jucătoarea britanică de origine română, Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA).
Sorana Cîrstea, premii consistente după trofeul câștigat la Transylvania Open + salt important în clasamentul mondial
Românca s-a impus în ultimul act de la Cluj, scor 6-0, 6-2, în fața Emmei Răducanu, și a bifat titlul cu numărul 4 al carierei.
Astfel, Cîrstea va urma să încaseze 37.390 de dolari pentru această victorie, plus 250 puncte în clasamentul WTA, care o vor ajuta să urce 5 locuri în ierarhia mondială, până pe poziția 31.
Sorana va merge acum la Doha, turneu WTA 1000, unde o va înfrunta pe Janice Tjen din Indonezia (23 de ani, 47 WTA). În cazul unui succes în primul tur, românca va da peste Iga Swiatek în turul doi, favorita numărul 1 a turneului.
De partea cealaltă, Emma Răducanu va încasa suma de 22.125 de dolari și 163 de puncte WTA.
Sportiva britanică va participa și ea la turneul din Qatar, unde o va întâlni pe columbianca Camila Osorio (24 de ani, 80 WTA).