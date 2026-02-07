„Face ce îmi place mie” Cum i-a impresionat Matei Popa  pe șefii FCSB: „E stâncă!” +37 foto
„Face ce îmi place mie” Cum i-a impresionat Matei Popa pe șefii FCSB: „E stâncă!”

  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, și Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al roș-albaștrilor, s-au declarat impresionați de Matei Popa (18 ani), tânărul portar al campioanei.

Gigi Becali a făcut o schimbare de strategie în ultimele două etape din Liga 1.

Patronul celor de la FCSB a decis ca titularul obișnuit din poarta campioanei, Ștefan Târnovanu (25 de ani) să fie trecut pe banca de rezerve, iar locul său să fie luat de Matei Popa pentru a acoperi regula U21.

Gigi Becali, încântat de Matei Popa: „Face ce îmi place mie”

După victoriile cu Csikszereda (1-0) și FC Botoșani (2-1), Gigi Becali s-a declarat încântat de prestațiile tânărului fotbalist.

„Din moment ce Popa n-a primit gol... Golul ăla cu Botoșani n-are nicio treabă cu el. Două meciuri fără gol e bine, nu?

Face ce-mi place mie: nu se dă important! Adică: «Stai, mă, că pasez în stânga sau în dreapta». Să știi că m-am interesat de el.

Nu mă interesează decât un singur lucru: dacă mental e puternic. Dacă are stabilitate psihică.

Și mi-a zis MM așa: «Din punctul ăsta de vedere, n-ai nicio treabă, e stâncă! N-am văzut așa ceva!». Asta mă interesează. De ce să nu apere la aproape 19 ani?

A, e adevărat, n-are experiență. Dar dacă e puternic mental... «Bă, poți să aperi?». «Da, n-am nicio treabă!». Putea să zică: «Stai, domn`e, să vedem...». Nimic! Nicio emoție!” a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Gigi Becali: „I-am dublat salariul”

La finalul partidei cu FC Botoșani, Becali a avut cuvinte de laudă la adresa lui Matei Popa și a dezvăluit că salariul tânărului portar a fost dublat.

„Benzile noastre, Cisotti și Miculescu, sunt cele mai bune. Poate Baiaram să fie mai bun pe stânga, dar el nu face faza defensivă. Foarte bun Thiam, dar nu doar el a fost bun. Și Crețu, și Miculescu, și Cisotti, toată echipa. Nu mai zic de Duarte.

Nu mai zic de Popa. El a salvat un gol de la Mailat. Lui Popa i s-a dublat salariul. Dacă rămâne titular, la anul îi triplăm salariul nou. Dacă un jucător e valoros, trebuie să fie dreptate, adică salariu mare. N-are rost să vă zic cât, nu vreau să vă spun. Dacă spun, presa începe să comenteze”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Matei Popa este așteptat să înceapă ca titular și meciul cu Oțelul Galați, programat duminică, cu începere de la ora 20:00.

  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Echipa probabilă a celor de la FCSB pentru meciul cu Oțelul Galați:

  • M. Popa - V. Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic - Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Tănase, Olaru - Thiam

VIDEO. Golul marcat de Olaru în FCSB - Botoșani 2-1

