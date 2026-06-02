Echipa Națională de Fotbal a României are un nou partener oficial: ALLNUTRITION se alătură “tricolorilor” până în 2029
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Echipa Națională de Fotbal a României are un nou partener oficial: ALLNUTRITION se alătură “tricolorilor” până în 2029

alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 11:08
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 11:21
  • Federația Română de Fotbal anunță semnarea unui parteneriat strategic pe termen lung cu ALLNUTRITION, un brand recunoscut la nivel internațional în sectorul nutriției și al suplimentelor alimentare.
  • Prin acest acord, valabil până în 2029, ALLNUTRITION devine partener oficial al Echipei Naționale de Fotbal a României.
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Colaborarea are la bază valori comune precum performanța, un stil de viață sănătos, disciplina și dorința de autodepășire, elemente esențiale atât în fotbalul de înalt nivel, cât și în dezvoltarea unor produse premium dedicate sportivilor și persoanelor active.

Cu origini în Polonia și o expansiune globală remarcabilă, fiind prezentă pe 20 de piețe internaționale, compania își desfășoară activitatea la nivel local prin intermediul platformei sale oficiale, allnutrition.ro. Deși brandul este activ în România de o perioadă semnificativă de timp, asocierea cu prima reprezentativă a fotbalului românesc reprezintă un pas strategic major. Acesta este menit să consolideze poziția locală a companiei și să aducă brandul mai aproape de comunitatea de suporteri și de pasionații de sport din întreaga țară.

În cadrul acestui parteneriat, ALLNUTRITION va susține activ activitatea și pregătirea „tricolorilor” în parcursul lor competițional din următorii ani, oferind în același timp soluții de top pentru o nutriție echilibrată și corectă.

“La ALLNUTRITION, credem că marea performanță începe cu mult înainte de fluierul de start, prin disciplină, pregătire, recuperare și o nutriție adecvată. De aceea, parteneriatul cu Echipa Națională de Fotbal a României este o asociere firească pentru brandul nostru. România este o piață importantă pentru noi, cu o comunitate în rapidă creștere de oameni care prețuiesc un stil de viață activ și sănătos. Prin acest parteneriat pe termen lung cu Federația Română de Fotbal, ne dorim nu doar să sprijinim sportivii de elită, ci și să îi inspirăm pe oamenii obișnuiți să investească în sănătatea, performanța și starea lor de bine. Suntem mândri să fim alături de «tricolori» în parcursul lor din anii următori și să devenim parte din fotbalul românesc într-un moment atât de entuziasmant pentru Echipa Națională”, a declarat Mateusz Pazdan, CEO ALLNUTRITION.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a salutat cooptarea noului partener în familia fotbalului românesc: „Ne bucură foarte mult să urăm bun venit brandului ALLNUTRITION în echipa de parteneri comerciali ai Federației Române de Fotbal și ai Echipei Naționale. În fotbalul modern, marea performanță se construiește pe detalii, iar nutriția corectă, adaptată rigorilor unui sport atât de intens, reprezintă un pilon fundamental pentru evoluția jucătorilor noștri și pentru prevenția accidentărilor. Faptul că un brand cu o amprentă internațională atât de puternică, prezent în peste 20 de țări, a ales să investească pe termen lung în fotbalul românesc reprezintă o confirmare a atractivității comerciale și a stabilității proiectelor noastre naționale. Suntem convinși că, prin acest parteneriat solid valabil până în 2029, vom sprijini nu doar componenta sportivă de elită, ci vom promova împreună importanța unui stil de viață activ și sănătos în rândul tuturor românilor”.

Prin acest nou acord, Federația Română de Fotbal continuă să își extindă și să își modernizeze portofoliul comercial, atrăgând companii dinamice, lideri în domeniile lor de activitate, capabile să susțină obiectivele strategice de calificare ale Echipei Naționale la marile turnee finale din perioada următoare.

DESPRE ALLNUTRITION

ALLNUTRITION este un brand internațional de nutriție sportivă și suplimente alimentare creat pentru persoane active și sportivi profesioniști. Cu o experiență de peste 22 de ani în industrie, brandul este prezent în peste 20 de țări europene și oferă un portofoliu larg de produse de înaltă calitate, care combină formule eficiente, standarde moderne de producție și un gust excelent.

Cunoscut pentru creșterea sa dinamică și abordarea orientată către consumator, ALLNUTRITION dezvoltă în permanență produse inovatoare care susțin performanța, recuperarea, sănătatea și starea de bine. Toate produsele sunt fabricate în unități certificate GMP și HACCP, în conformitate cu standardele stricte de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.

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