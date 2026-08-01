Peluza Sud Dinamo a reacționat printr-o postare pe rețelele de socializare, la o zi după tragicul accident în care a fost implicat un microbuz ce transporta echipa secundă a clubului.

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Microbuzul în care se aflau jucători și membri ai staff-ului echipei Dinamo 2 a părăsit partea carosabilă și a lovit un copac.

Impactul extrem de violent a curmat viața maseurului clubului, Constantin „Gogu” Covaciu (59 de ani), care se afla pe scaunul din dreapta șoferului.

Peluza Sud Dinamo, mesaj ferm pentru conducerea clubului

Ultraşii din Peluza Sud Dinamo nu au rămas indiferent după cele petrecute. Grupul de suporteri acuză conducerea clubului de lipsă de profesionalism.

„Dinamo trece iarăși printr-o situație critică, în care diletantismul și superficialitatea din management au dus echipa a doua la moarte, la propriu!

Poate că, printre emisiuni și intervenții live, conducerea clubului își va face timp să explice cum a fost posibil ca staff-ul și jucătorii noștri să fie expuși unor asemenea riscuri.

Condoleanțe familiei Covaciu și multă sănătate «câinilor» aflați în suferință!

Dumnezeu să te ierte și drum lin, Nea Gogu!” se arată în mesajul postat de FCD SUD.

Suporterii lui Dinamo continuă războiul cu Andrei Nicolescu

La meciul cu Oțelul, 1-1, fanii lui Dinamo au afișat bannere de susținere pentru stafful și jucătorii echipei secunde, după accidentul în care Constantin Covaciu și-a pierdut viața.

„Gândurile noastre sunt alături de voi, de staff și de echipa Dinamo 2”, a fost mesajul semnat de Peluza Cătălin Hîldan.

Un alt mesaj a fost dedicat lui Constantin Covaciu: „Odihnește-te în pace, Constantin Covaciu”, bannerul fiind al grupului DNL.

În timp ce ultrașii afișau mesajele, aceștia au început să-l înjure pe președintele lui Dinamo: „Nicolescu, ești o mizerie!”, dar și „M**e Nicolescu”.

Relația dintre o parte a suporterilor și Andrei Nicolescu s-a înrăutățit după ce Dinamo a decis să își schimbe sigla.

Președintele „câinilor” a fost principala imagine a prezentării noii identități vizuale, contestată dur de fani, care au susținut că nu au fost consultați.

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