FIFA insistă pentru un Mondial cu 64 de echipe Procesul a fost urgentat! Când ar urma să fie luată decizia finală pentru CM 2030
Campionatul Mondial

FIFA insistă pentru un Mondial cu 64 de echipe Procesul a fost urgentat! Când ar urma să fie luată decizia finală pentru CM 2030

alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 19:32
  • FIFA nu a renunțat la planul de mări din nou numărul de echipe calificate la Campionatul Mondial.
  • CM 2026 a fost primul turneu final cu 48 de echipe, însă Gianni Infantino și-ar dori să crească din nou numărul după doar o ediție în noul format.
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Deși existau multe semne de întrebare, trecerea de la 32 la 48 de echipe s-a dovedit una inspirată la Mondialul găzduit de SUA, Canada și Mexic. Recordul de venituri înregistrat în Qatar, la CM 2022, 7,6 miliarde de dolari, a fost spulberat în acestă vară.

FIFA insistă pentru un Mondial cu 64 de echipe! Procesul a fost urgentat! Când ar urma să fie luată decizia finală pentru CM 2030

CM 2026 ar fi obținut nu mai puțin de 15 miliarde dolari, dublu față de ediția precedentă! Acest lucru se datorează și unei prezențe record de 6.810.966 de spectatori, spulberându-l pe cel precedent stabilit de Statele Unite în 1994, 3.587.538, unde au fost doar 24 de echipe!

Și, conform The Guardian, FIFA apasă accelerația pentru a mări deja numărul de locuri la 64 încă de la CM 2030!

Jurnaliștii englezii susțin că au intrat în posesia unui brief pentru un proces de consultanță care să stabilească potențialul unei creșteri la 64 de formații. Firma ar urma să fie aleasă pe 14 august și ar avea la dispoziție să înainteze raportul analizei până pe 11 septembrie.

Acesta ar fi un semn clar că FIFA și-ar dori să ia o decizie încă din acest an, pentru că preliminariile pentru turneul final din Spania, Portugalia și Maroc încep încă de anul viitor în anumite zone ale globului.

Infantino anunțase deja în ultimele zile ale CM 2026 că operațiunea de mărire a numărului de locuri va fi discutată după turneul final.

Ideea este susținută de CONMEBOL, sud-americanii având în acest moment 3 meciuri găzduite de Argentina, Paraguay și Uruguay la CM 2030, pentru aniversarea a 100 de ani de la prima ediție. Expansiunea ar putea face ca cele trei țări să găzduiască câte o grupă înainte să treacă Atlanticul pentru faza eliminatorie.

UEFA și CONCACAF se opun însă acestei inițiative.

Cum ar arăta CM 2030, ținând cont de procentul de participare de la CM 2026

ContinentLOCURI CM 2030LOCURI CM2026
Europa2116
Africa139
Asia118
America de Sud86
America Nord&Centrală86
Oceania11
Baraje intercontinentale22

Vestea proastă pentru România e faptul că nici măcar la un Mondial-mamut cu 64 de echipe, calificarea nu pare nici pe departe la îndemână.

Dovada e că nivelul de prezență al Europei ar fi sub cele 24 de participante de la un Euro, turnee finale la care România merge cu o frecvență de o dată la 8 ani (2000, 2008, 2016, 2024).

Dacă Mondialul din 2026 ar fi avut 64 de echipe și sistemul de calificare era cel care a fost în preliminarii și Liga Națiunilor în perioada 2024-2026, atunci România ar fi rămas tot pe dinafară.

Cele 5 locuri în plus ale Europei ar fi fost ocupate de Italia, Danemarca, Polonia și Kosovo, care au pierdut în finala barajelor, cărora li s-ar fi adăugat Irlanda sau Țara Galilor, care au pierdut în semifinalele play-off-ului abia la loviturile de departajare.

România a fost eliminată tot în semifinale, de Turcia, dar în timpul celor 90 de minute.

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