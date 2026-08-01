Ucis de avalanșă Renumitul alpinist Nirmal Purja și-a pierdut viața pe vârful Broad Peak

Nirmal Purja, renumitul alpinist britanic, și-a pierdut viața la doar 43 de ani, după ce a fost prins într-o avalanșă pe vârful Broad Peak, alături de alte nouă persoane.

Moartea grupului de 10 persoane a fost confirmată sâmbătă.

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Veste tragică din Asia, unde Nirmal Purja și cei 9 alpiniști din grupul său au murit în ascensiunea spre vârful Broad Peak, al 12-lea cel mai înalt din lume - 8.051m, la granița dintre Pakistan și China.

Renumitul alpinist Nirmal Purja și-a pierdut viața pe vârful Broad Peak

Elite Exped, compania înființată de Nims a confirmat tragedia pe Instagram: „Vă anunțăm cu profundă tristețe și durere că Nirmal Purja și-a pierdut viața după o avalanșă pe Broad Peak.

Am primit confirmări și că, din nefericire, nimeni din grupul de expediție nu a supraviețuit”.

Din grup mai făceau parte Pur Bahadur Gurung, Nima Sherpa, Nadhira Al Harthy, Kili Pemba Sherpa, Nawang Thindu Sherpa, Gyalu Sherpa, Sohail Sakhi, Mallory Geis și Wang Zhong.

Avalanșa care i-a prins pe alpiniști a avut loc joi dimineață la ora 9:30, ora locală, când se aflau deja la o altitudine de 6.600m.

Două elicoptere din Pakistan au început căutările abia a doua zi, când au fost găsite și primele trupuri. Sâmbătă a venit și confirmarea că toți cei din grup au murit.

Vremea ar fi fost ostilă, doi alpiniști au renunțat la ascensiune

David Klein și Ian Overton, alți doi alpiniști care ar fi dorit să urce pe Broad Peak, au renunțat pe 25 iulie din cauza vremii instabile din zonă.

„A fost o furtună cu vânt puternic în noaptea de 18 iulie care a zburat multă zăpadă. După ce David a insistat să ne întoarcem la bază, am monitorizat vremea.

Vântul era prea puternic, iar umiditatea era ridicată prin toată regiune. Aceste lucruri indicau că ar fi ninsoare până pe 29 iulie”, a explicat Overton, conform Explorers Web.

Nirmal Purja lupta cu recordurile

Purja s-a născut în Nepal și a făcut parte din forțele speciale britanice ca gurkha, apoi în Serviciile Speciale ale Marinei Regale.

Era recunoscut pentru că a reușit să cucerească cele mai înalte 14 vârfuri din lume, toate peste 8.000 de metri, în decurs de doar 6 luni și 6 zile. A fost protagonistul documentarului Netflix „14 vârfuri: Nimic nu este imposibil” despre aventura sa.

A ajuns de 8 ori în vârful Everestului, ultima dată chiar în acest an, pe 27 mai.

Încerca să devină primul om care urcă de 3 ori pe fiecare dintre cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri altitudine. Se afla la a doua ascensiune pe Broad Peak, pe care îl cucerise pe 26 iulie 2029.

75 de persoane au cucerit toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri, inclusiv un român, Adrian Laza. Doar 23 au reușit fără tuburi de oxigen

Cele 14 vârfuri de peste 8.000m altitudine:

Everest - 8.848m K2 - 8.611m Kangchenjunga - 8.586m Lhotse - 8.516m Makalu - 8.485m Cho Oyu - 8.201m Dhaulagiri I - 8.167m Manaslu - 8.163m Nanga Parbat - 8.126m Annapurna I - 8.091m Gasherbrum I - 8.080m Broad Peak - 8.051m Gasherbrum II - 8.034m Shishapangma - 8.027m

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