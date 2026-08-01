David Popovici (21 de ani) a acordat un amplu interviu pentru celebrul cotidian italian Gazzetta dello Sport.

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Campionul olimpic și mondial se pregătește pentru Europenele de Natație de la Paris. Probele de înot sunt programate în perioada 10-16 august.

David Popovici: „După ce am câștigat aurul la Jocurile Olimpice, înotul nu mai este o obsesie”

Popovici a fost întrebat dacă aurul olimpic câștigat în proba de 200 m liber a reprezentat punctul culminant al carierei sale.

„Acei 200 de metri stil liber au reprezentat apogeul, dar și cel mai stresant moment din viața mea. După Paris, eram copleșit de obsesie, prea mult. Nu era sănătos.

Am început, încet, să dorm din nou, să trăiesc normal și abia după un an am putut privi acea cursă cu seninătate.

Acum pot spune că a fost o perioadă extrem de grea, dar și extraordinară.

Voi avea multă presiune de gestionat, chiar dacă sunt foarte tânăr. Dar am învățat că trebuie să rămân calm. A fi recunoscut în țara mea este un privilegiu, dar și o responsabilitate.

Am faimă, rezultate, resurse financiare - acestea sunt lucruri care te pot distrage. Strategia mea este simplă: să rămân cu picioarele pe pământ”, a declarat Popovici, citat de gazzetta.it.

David Popovici: „Era visul meu să plec în SUA”

Jurnalistul italian Sergio Arcobelli a vrut să afle dacă înotătorul român a luat vreodată în calcul să plece din România pentru a se antrena în Statele Unite.

„În copilărie, era visul meu. Îi urmăream pe Michael Phelps și Ryan Lochte, le studiam cursele. După Tokyo 2021, am primit oferte de la cele mai prestigioase universități: Stanford, Harvard, USC, Florida.

Toate ușile îmi erau deschise. Dar apoi mi-am dat seama că echipa mea era prea importantă ca să o abandonez.

Am ales să rămân pentru că am crezut în acești oameni. M-am gândit că alături de ei aș putea deveni campion olimpic și să bat recorduri mondiale. A fost alegerea corectă”, a adăugat David.

Popovici a vorbit și despre momentul în care a fost contactat de Bob Bowman, antrenorul lui Michael Phelps:

„Când am primit mesajul, aveam 16 ani. M-am gândit: «Ce fac acum?». El era idolul meu, alături de Phelps, dar apoi mi-am dat seama că cea mai puternică legătură este cu antrenorul meu Adrian (n.r. Rădulescu) și cu întreaga mea echipă. Bowman este o legendă, dar mi-am găsit drumul”.

David Popovici: „Mă bucur să fiu comparat cu Cristi Chivu”

De-a lungul anilor, Popovici a reușit rezultate remarcabile la Trofeul Settecolli, ceea ce i-a făcut pe italieni să-l numească „al doilea român de la Roma”, după Cristi Chivu.

Popovici a fost întrebat dacă se cunoaște cu actualul antrenor al celor de la Inter:

„Nu ne-am întâlnit niciodată, dar am auzit doar lucruri bune despre el. Apreciez oamenii onești, simpli, autentici, normali. Acesta este genul de persoană care încerc și eu să fiu. Nimic artificial, nimic extravagant.

Respect ce a făcut la Inter. Mă bucur să fiu comparat cu el, dar nu e vreo concurență. În piscină însă, da, acolo există concurență”.

Cristi Chivu și cele două trofee cucerite ca antrenor al lui Inter în sezonul trecut/ Foto: IMAGO

David Popovici: „Familia mea reprezintă adevărata bogăție”

Întrebat dacă se simte bogat, Popovici a replicat:

„Sunt bogat în familie și în viață. Am chiar și niște bani... (râde). Dar adevărata mea bogăție este că familia mea este bine. Bunica mea este în viață și sănătoasă.”

Nu în ultimul rând, David a fost chestionat cu privire la pasiunile sale.

„Îmi plac foarte mult mașinile, motocicletele, toate sunt mijloace de transport puțin periculoase”, a concluzionat cvadruplul campion mondial și european.

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