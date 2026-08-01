Vineri, 31 iulie 2026, a fost deschisă oficial noua Sală Polivalentă din Tulcea, o investiție de aproximativ 25 de milioane de euro.

„Danubius Arena” a fost vandalizată la doar câteva ore după inaugurare.

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În perioada 31 iulie - 9 august, noua arenă găzduiește FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, Divizia B, competiție care aduce la Tulcea 20 de echipe naționale din Europa. Partida Lituania – Irlanda, scor 58-47, a fost prima disputată în „Danubius Arena”.

A urmat meciul România – Azerbaidjan, 81-55, la care au participat 4.341 de spectatori, un record pentru un duel juvenil de baschet organizat în țara noastră.

Sala Polivalentă din Tulcea, vandalizată: „Respectul pentru un loc se vede în felul în care îl lăsăm după ce plecăm”

Au fost înregistrate însă și pagube materiale. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a Sălii Polivalente din Tulcea, alături de mesajul:

„Sala Polivalentă «Danubius Arena» merită aplauze, nu reparații!

Se pare că, pentru unii, inaugurarea unei săli moderne a fost interpretată ca o invitație la testarea rezistenței caloriferelor, băilor și a tot ce se poate desprinde cu puțin efort.

Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt, avem o veste proastă: nu luați acasă un suvenir, ci distrugeți ceva ce vă aparține și vouă.

Da, sala aceasta este un bun al întregii comunități, construit pentru copiii, sportivii și oamenii din județul Tulcea.

E păcat că, în loc să ne bucurăm de un obiectiv de care putem fi mândri, trebuie să pierdem timp și bani reparând stricăciuni făcute la doar câteva ore după deschiderea oficială.

Respectul pentru un loc nu se vede în pozele făcute la inaugurare, ci în felul în care îl lăsăm după ce plecăm.

Haideți să demonstrăm că știm să prețuim ceea ce am construit împreună. Dacă vedeți acte de vandalism sau tentative de furt, nu le ignorați.

Un bun comun se păstrează prin responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a Sălii Polivalente din Tulcea.

Detalii despre „Danubius Arena”, noua sală polivalentă din Tulcea

La festivitatea de inaugurare a noii săli polivalente din Tulcea au participat Carmen Tocală - președintele Federației Române de Baschet, Cseke Attila - ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Horia Teodorescu - președintele Consiliului Județean Tulcea, Ștefan Ilie - primarul municipiului Tulcea, precum și un reprezentant al Construcții Erbașu.

Capacitate de 4.447 de locuri;

O suprafață construită desfășurată de 15.125,90 mp;

Parcare subterană cu 78 de locuri;

Vestiare pentru echipe și oficiali, împreună cu toate spațiile necesare desfășurării competițiilor și activităților curente;

Spații dedicate reprezentanților mass-media, incluzând boxa presei, masa presei și sala pentru conferințe de presă;

Sală de antrenament cu teren de dimensiuni regulamentare pentru handbal.

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