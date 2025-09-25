Naționala sau echipele de club? O temă de dezbatere: formațiile europene din Liga 1 au un nivel peste sau sub cel al primei reprezentative?

Mergem pe tabloul principal în competițiile europene de rang 2 și 3 cu două formații: FCSB și Universitatea Craiova

Cu naționala am evoluat într-o divizie de rang 3 în Nations League, unde am câștigat grupa, dar în preliminarii de CM nu suntem între primele 25 de echipe.

În topul coefcienților cupelor europene, România e pe 22 cu echipele de club, în vreme ce în ierarhia FIFA, exclusiv pe zona europeană, naționala e 5 poziții mai jos.

Suntem în fața debutului României în actuala ediție a cupelor europene. Chiar dacă debutul propriu zis a fost în iulie, UEFA consideră startul oficial odată cu tabloul principal în Europa și Conference și cu play-off-ul în Champions League.

FCSB va intra în joc în această seară, cu olandezii de la Go Ahead Eagles, ora 19:45, iar Universitatea Craiova o va face joia viitoare, în Conference, tot în deplasare, dar cu polonezii de la Rakow.

Naționala sau echipele de club?

Unde suntem în acest moment? Jos, foarte jos sau suntem acolo unde chiar merităm să fim?

Și probabil că un răspuns rezonabil vine din comparația: echipa națională versus echipele noastre de club.

Cine stă mai bine? E un decalaj mare între acestea? Răspunsurile și argumentele în rândurile de mai jos.

1. NIVELUL DIN PREZENT

Echipa națională: primii în Liga a 3-a, dezastru în preliminarii

Prima reprezentativă e acum în derivă în campania pentru Campionatul Mondial. E pe locul 3 într-o grupă despre care credeam că e accesibilă. Raportat și la celelalte serii, practic, România nu prinde primele 25 de naționale în preliminarii.

În schimb, am câștigat Liga Națiunilor, din toamna lui 2024. Am fost însă în Liga a 3-a, cu adversare nu de rang important: Kosovo, Lituania, Cipru.

Echipele de club: câte o echipă în Liga 2 și Liga 3 a cupelor europene

Acum, România duce două echipe în cupele europene. Dar nu în prima competiție, ci în eșalonul 2 și 3: Europa și Conference League.

Ultima dată când am avut două cluburi a fost în 2022: FCSB și CFR, dar atunci, ambele au fost în Liga 3, Conference. Pentru sezonul trecut al cupelor europene, România a fost pe locul 19 în clasamentul punctelor. În cel actual e pe 16, dar aici se va schimba în funcție de rezultatele din meciurile viitoare.

CONCLUZIA: Există un echilibru, dar cu un plus pentru echipele de club

2. PERFORMANȚĂ MAXIMĂ ÎN ULTIMA VREME

Echipa națională: optimi la Euro, victorii cu Elveția și Ucraina

Reperul ultimilor 2 ani: calificarea la Euro din postura de câștigătoare a grupei, după care un turneu final senzațional, cu primul loc în grupă și disputarea unei optimi de finală. În această perioadă, victoriile cele mai importante:

1-0 cu Elveția

3-0 cu Ucraina

Echipele de club: optimi de Europa League, victorii cu PAOK și Bașakșehir

Reperul: parcursul fantastic al FCSB-ului din sezonul trecut, cu 20 de meciuri în total și cu bifarea unei optimi de finală.

În ultimul an, victoriile cele mai importante reușite de echipele noastre de club în Europa:

FCSB: 2-1, 1-0, 2-0 cu PAOK (Grecia)

U Craiova: 2-1 și 3-1 cu Bașakșehir (Turcia)

FCSB: 2-0 cu Midtjylland (Danemarca)

CONCLUZIA: naționala, cu ceea ce a însemnat Euro 2024, e cu un pas înaintea echipelor de club.

3. CLASAMENTUL DE ACUM

Echipa națională: a căzut mult

În cel mai recent clasament FIFA, România a căzut, la nivel mondial în afara top 50.

Raportat exclusiv la naționalele europene, reprezentativa tricoloră stă, de asemenea, extrem de rău: abia pe locul 27!

Echipele de club: cea mai bună clasare din ultimii 8 ani

În schimb, în acest moment, în timp real, coeficientul de țară al României pentru cupele europene e cel mai bun din ultimii 8 ani. Suntem pe locul 22.

Iar dintre țările peste care ne aflăm cu echipele de club, dar care sunt deasupra noastră în ierarhia naționalelor, se regăsesc:

Ucraina

Serbia

Ungaria

Slovacia

Slovenia

Țara Galilor

CONCLUZIA: echipele de club sunt astăzi la un nivel superior față de echipa națională

Cum ar arăta azi naționala, formată exclusiv din stranieri

I. Radu (Sava) - A. Rațiu, Ghiță, Burcă, Sorescu - R. Marin, M. Marinu - Man (I. Hagi), Stanciu, Mihăilă - Drăguș

Cum ar arăta naționala formată exclusiv din jucători din Liga 1

Târnovanu - V. Crețu, Screciu, M. Popescu, Bancu - Șut, T. Băluță - Dobre, Fl. Tănase (Olaru), Baiaram - Bîrligea (L. Munteanu)

