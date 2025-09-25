Îi cere să plece de la Barcelona! Rooney spune că el trebuia să ia Balonul de Aur și că la formația lui Flick nu e respectat „pentru că nu e spaniol”      +33 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Diverse

Îi cere să plece de la Barcelona! Rooney spune că el trebuia să ia Balonul de Aur și că la formația lui Flick nu e respectat „pentru că nu e spaniol”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 13:49
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 13:49
  • Wayne Rooney (39 de ani) consideră că Raphinha (28 de ani) a fost nedreptățit la Gala Balonului de Aur.
  • Fostul internațional englez îl sfătuiește pe brazilian să plece de la Barcelona undeva „unde fanii să-l respecte și să nu-l subestimeze doar pentru că nu este spaniol”.

Ousmane Dembele a fost desemnat noul Balon de Aur. Decernarea celui mai râvnit trofeu individual al fotbalului mondial a avut loc la Theatre du Chatelet din Paris.

Raphinha s-a clasat pe locul 5, în timp ce Lamine Yamal a fost pe poziția secundă.

Wayne Rooney crede că Raphinha trebuia să câștige Balonul de Aur

Fostul jucător al lui Manchester United cataloghează locul 5 obținut de Raphinha în clasamentul Balonului de Aur drept „o glumă”.

Rooney consideră că jucătorul Barcelonei ar fi trebuit să câștige marele trofeu.

„E o glumă? Serios? Cum poate Raphinha să fie pe locul 5, în timp ce Vitinha e pe locul 3?

Raphinha și-a condus echipa în momente cruciale, a jucat cu pasiune și inimă și ne-a oferit nopți magice. Dacă asta nu merită Balonul de Aur, atunci ce merită? În opinia mea, el ar trebui să fie numărul unu”, a spus fostul fotbalist conform sports.yahoo.com.

34 de goluri
și 25 de pase decisive a reușit Raphinha în 57 de meciuri jucate pentru Barcelona în sezonul trecut

Wayne Rooney: „Raphinha trebuie să plece de la Barcelona!”

Rooney a mers chiar mai departe și l-a sfătuit pe brazilian să plece de la Barcelona undeva unde suporterii să-l aprecieze cu adevărat:

„Cum pot fanii Barcelonei să-l promoveze pe Yamal când Raphinha este în mod clar candidatul mai bun?

Sincer, cred că trebuie să schimbe clubul și să găsească o echipă unde fanii să-l respecte și să nu-l subestimeze doar pentru că nu este spaniol”.

Clasamentul final al Balonului de Aur 2025:

Clasament Balonul de Aur.jpg
Clasament Balonul de Aur.jpg

Galerie foto (33 imagini)

Ousmane Dembele, noul Balon de Aur.jpg Clasament Balonul de Aur.jpg Pedri - locul 11.jpg Khvicha Kvaratskhelia - locul 12.jpg Harry Kane - locul 13.jpg
+33 Foto
labels.photo-gallery

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
wayne rooney balonul de aur barcelona ousmane dembele raphinha
