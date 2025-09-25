Îi cere să plece de la Barcelona! Rooney spune că el trebuia să ia Balonul de Aur și că la formația lui Flick nu e respectat „pentru că nu e spaniol”

Wayne Rooney (39 de ani) consideră că Raphinha (28 de ani) a fost nedreptățit la Gala Balonului de Aur.

Fostul internațional englez îl sfătuiește pe brazilian să plece de la Barcelona undeva „unde fanii să-l respecte și să nu-l subestimeze doar pentru că nu este spaniol”.

Ousmane Dembele a fost desemnat noul Balon de Aur. Decernarea celui mai râvnit trofeu individual al fotbalului mondial a avut loc la Theatre du Chatelet din Paris.

Raphinha s-a clasat pe locul 5, în timp ce Lamine Yamal a fost pe poziția secundă.

Wayne Rooney crede că Raphinha trebuia să câștige Balonul de Aur

Fostul jucător al lui Manchester United cataloghează locul 5 obținut de Raphinha în clasamentul Balonului de Aur drept „o glumă”.

Rooney consideră că jucătorul Barcelonei ar fi trebuit să câștige marele trofeu.

„E o glumă? Serios? Cum poate Raphinha să fie pe locul 5, în timp ce Vitinha e pe locul 3?

Raphinha și-a condus echipa în momente cruciale, a jucat cu pasiune și inimă și ne-a oferit nopți magice. Dacă asta nu merită Balonul de Aur, atunci ce merită? În opinia mea, el ar trebui să fie numărul unu”, a spus fostul fotbalist conform sports.yahoo.com.

34 de goluri și 25 de pase decisive a reușit Raphinha în 57 de meciuri jucate pentru Barcelona în sezonul trecut

Wayne Rooney: „Raphinha trebuie să plece de la Barcelona!”

Rooney a mers chiar mai departe și l-a sfătuit pe brazilian să plece de la Barcelona undeva unde suporterii să-l aprecieze cu adevărat:

„Cum pot fanii Barcelonei să-l promoveze pe Yamal când Raphinha este în mod clar candidatul mai bun?

Sincer, cred că trebuie să schimbe clubul și să găsească o echipă unde fanii să-l respecte și să nu-l subestimeze doar pentru că nu este spaniol”.

Clasamentul final al Balonului de Aur 2025:

