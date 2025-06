Austria – România 2-1. Florin Prunea, fostul portar al echipei naţionale, l-a criticat pe Vlad Chiricheș (35 de ani).

Florin Prunea, fostul portar al echipei naţionale, l-a criticat pe Vlad Chiricheș (35 de ani). Revenit după trei ani la echipa națională, Chiricheș a fost integralist în meciul cu Austria.

România rămâne pe locul secund în Grupa H, la nouă puncte în urma liderului Bosnia și Herțegovina. Pentru austrieci, partida a reprezentat debutul în preliminarii.

Austria - România 2-1 . Florin Prunea: „Chiricheș a fost lent, previzibil”

„Până la Bîrligea, mai avem treabă la mijlocul terenului. Vlad Chiricheș mi s-a părut lent, previzibil. E total diferit când joci împotriva Austriei, față de ce joci tu în competiția internă.

La mijloc a fost problema la noi. Și pe fază defensivă am avut probleme acolo. S-a văzut că ne-au dominat.

Eu aș fi schimbat la Chiricheș. Grijă mare la meciul cu Cipru!”, a spus Florin Prunea, la digisport.ro.

76 de meciuri a bifat Vlad Chiricheş la echipa naţională, de la debutul său din 2011

Înainte de meciul cu Austria, ultima partidă la care a evoluat Chiricheș pentru națională a fost România - Muntenegru 0-3, de pe Giulești, din Liga Națiunilor, în iunie 2022.

Vlad Chiricheș: „Îmi doream să revin cu un rezultat pozitiv”

După meci, Vlad Chiricheș a transmis că ambele goluri ale austriecilor au venit în urma unor faze norocoase, ceea ce i-a afectat cel mai mult pe jucătorii lui Mircea Lucescu:

„Speram să revin cu un rezultat bun la națională, îmi pare rău că nu am reușit. Trebuie să ne revenim și să ne gândim la ce urmează. E clar că trebuie să câștigăm toate meciurile rămase ca să avem șanse la calificare.

Golul lor a venit așa, dintr-o fază ușor norocoasă. Cumva nu ne așteptam, am încercat să jucăm cartea contraatacului. În primele 20 de minute a fost OK, am fi putut fi mai pragmatici, poate puteam să reușim mai multe.

Păcat de golul ăla, a venit chiar înainte de pauză, l-am resimțit. Am încercat să revenim dar am luat un gol nemeritat. Au avut controlul jocului”.

E trist, îmi doream să revin cu un rezultat pozitiv, îmi pare rău că nu am reușit. Am făcut efort, am vrut să ajut pe postul acesta, îmi pare rău pentru rezultat. Trebuie să ne ridicăm și să ne revenim din punct de vedere moral. E clar că șansele la locul 1 scad mult. Trebuie să câștigăm tot până la final, asta trebuie să fie în capul nostru Vlad Chiricheș

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Golaveraj Meciuri Punctaj 1. Bosnia 3-1 3 9 2. România 6-4 3 3 3. Cipru 3-2 2 3 4. Austria 2-1 1 3 5. San Marino 1-8 3 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul României din preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru, San Marino – Austria (21:45)

– Cipru, San Marino – Austria (21:45) Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

