Austria - România 2-1. Mihai Popescu (32 de ani), fundașul echipei naționale, a vorbit despre înfrângerea de sâmbătă seară.

România a pierdut meciul de pe stadionul Ernest - Happel și și-a diminuat în mod clar șansele de a câștiga grupa de calificare.

AUSTRIA - ROMÂNIA. Mihai Popescu, la finalul partidei: „Atât am putut în seara asta”

„Am venit cu alte gânduri aici, din păcate am pierdut. Am înscris târziu, ei au marcat norocos, dar ăsta este fotbalul. Am pierdut în seara asta, acum trebuie să mergem să ne odihnim.

Am încercat să jucăm, din păcate la acel aut ne-am pierdut puțin concentrarea, iar acest lucru s-a văzut. La acest nivel e de ajuns să facem o greșeală și se vede pe tabelă.

Am avut și câteva ocazii, dacă reușeam să marcăm cred că altul era scorul. Din păcate, atât am putut în seara asta.

Trebuie să analizam greșelile pe care le-am făcut și să încercăm să nu le mai repetăm. Avem alte meciuri în față, trebuie să jucăm. Vom încerca să câștigăm meciurile rămase.

Ei erau favoriți pe hârtie, dar când începe meciul, șansele sunt 50-50. Din păcate pentru noi, astăzi n-am făcut un joc atât de bun și am pierdut. Cred că puteam face mai mult.

Peste tot pe unde mergem, suporterii ne susțin. Le mulțumim pe această cale, din păcate nu am reușit să îi facem fericiți. Sper să rămână alături de noi, pentru că mai avem multe de spus”, a declarat Mihai Popescu.

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Golaveraj Meciuri Punctaj 1. Bosnia 3-1 3 9 2. România 6-4 3 3 3. Cipru 3-2 2 3 4. Austria 2-1 1 3 5. San Marino 1-8 3 0

