„Sunt mai mult taximetrist” Cum arată viața lui Eden Hazard la aproape trei ani de la retragere 

Eden Hazard (35 de ani), fostul atacant de la Chelsea și Real Madrid, a vorbit despre viața sa, la aproape trei ani de la retragerea din fotbal.

Plecat de la Real Madrid în vara anului 2023, Hazard a decis să își anunțe retragerea la scurt timp, ultimul meci în care a jucat fiind un duel dintre Real Madrid și Getafe, scor 1-0 în favoarea „galacticilor”. Meciul s-a disputat pe 13 mai 2023.

Eden Hazard, la aproape trei ani de la retragere: „Sunt mai mult taximetrist decât fotbalist”

Fostul căpitan al naționalei Belgiei a vorbit despre timpul pe care îl petrece alături de familie și a oferit și o declarație amuzantă:

„Viața trece foarte repede, mai ales în fotbal. Ieri aveam 19 ani, astăzi am 35. Trebuie să te bucuri de ea, nu doar în fotbal, ci în orice.

Acum viața mea e destul de simplă. Sunt tată a cinci copii. În acest moment, sunt mai mult taximetrist decât fotbalist, dar e în regulă.

Stau acasă și mă bucur de lucrurile simple alături de soția, copiii și frații mei. Când joci, călătorești constant, dar când te oprești, ai în sfârșit timp pentru ei, fără stres”, a declarat Eden Hazard, conform theguardian.com.

Cifrele lui Eden Hazard:

Lille: 194 de meciuri, 50 de goluri, 53 de pase decisive

Chelsea: 352 de meciuri, 110 goluri, 88 de pase decisive

Real Madrid: 76 de meciuri, 7 goluri, 12 pase decisive

De-a lungul carierei sale, Eden Hazard a câștigat de două ori titlul în Premier League, de două ori campionatul Spaniei și odată Champions League.

