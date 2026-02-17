Craiova - FCSB, recordul sezonului! Derby-ul din Bănie a fost cel mai urmărit meci al acestui campionat, din perspectiva telespectatorilor

Audiențele TV sunt în creștere în acest start de 2026. Craiova - FCSB 1-0 a făcut un rating pe care doar două meciuri din play-off-ul trecut l-au depășit.

Campionatul intern propune cea mai atractivă luptă pentru accesul în play-off, dar și un duel pasionant în 3 pentru echipa care va termina pe primul loc sezonul regulat.

Iar acest dramatism produce audiențe TV mari și chiar foarte mari.

Craiova - FCSB, recordul sezonului!

Așa s-a întâmplat în ziua de duminică, atunci când a fost programat derby-ul Universitatea Craiova - FCSB 1-0.

Partida din Bănie a făcut un rating imens, cumulat pentru cele două televiziuni care au transmis jocul: s-a atins 7,9% audiență, pe publicul cuprins cu vârsta între 21 și 54 de ani.

Nivelul atins e unul uriaș, dovadă că un singur program al Pro TV-ului, de duminică, a fost peste acest meci: e vorba despre cele 5 minute de informații despre Vreme, care au avut un rating de 8,7%.

În schimbul, filmul serii de la Pro, care s-a suprapus la interval orar peste meci, a făcut mult sub partida de fotbal.

Universitatea Craiova - FCSB a atins recordul acestui sezon. 7,9% rating a mai fost înregistrat la un alt derby, cel dintre FCSB și Rapid, din decembrie anul trecut.

În play-off-ul anului trecut, doar două meciuri au avut mai mulți telespectatori decât acest Craiova - FCSB. E vorba despre FCSB - Dinamo 2-1, care a avut 8,7% și Rapid - FCSB 1-2, care a înregistrat 8,2%.

Raportat doar la meciurile din 2026, Universitatea - FCSB e lider detașat. De fapt, toate meciurile jucate de FCSB în acest an sunt în fruntea topului audiențelor.

Top 10 audiențe TV meciuri de fotbal în 2026

MECI RATING (%) Craiova - FCSB 1-0 7,9 FCSB - CFR 1-4 6,1 FCSB - Botoșani 2-1 5,3 Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 5,2 FCSB - Fenerbahce 1-1 4,9 Argeș - FCSB 1-0 4,8 Craiova - FCSB 2-2 (Cupa) 4,7 Oțelul - FCSB 1-4 4,7 FCSB - Csikszereda 1-0 4,7 Barcelona - Real 3-2 3,9

Ziua de duminică a mai produs audiență bună și pentru un alt meci de Liga 1: Farul - Rapid 3-1. A făcut 3,5% rating și acest meci se plasează în topul partidelor, altele decât cele în care a jucat FCSB, care au suscitat un interes major.

Partide cu rating bun jucate în 2026

MECI RATING (%) Dinamo - Craiova 1-1 3,8 Farul - Dinamo 2-3 3,5 Farul - Rapid 3-1 3,5 Farul - Craiova 4-1 3,2 CFR - U Cluj 3-2 3,1 CFR - Rapid 1-1 3

