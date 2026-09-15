Analiza lui Edi Iordănescu Cum poate fi maximizat randamentul lui Denis Drăguș la FCSB

Edi Iordănescu (48 de ani) a reacționat după debutul lui Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB și a explicat cum poate atacantul să dea cel mai bun randament în timpul meciurilor.

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Denis Drăguș a fost introdus pe teren în minutul 71 al partidei cu Petrolul, scor 2-2, din etapa #9 a Superligii. Atacantul a avut o prestație slabă.

Edi Iordănescu, despre Denis Drăguș: „Din această dezbatere lipsește un element esențial: contextul tactic”

În contextul în care Gigi Becali, patronul FCSB, nu este sigur pe ce poziție să-l folosească pe Drăguș, atacant central sau în banda stângă, Edi Iordănescu a explicat cum vede această problemă:

„În ultima perioadă se discută mult despre poziția în care Denis Drăguș poate oferi cel mai bun randament. Unele opinii sunt pertinente și argumentate, iar atunci când ai avut oportunitatea să lucrezi direct cu jucătorul, evident că există și un plus de informație în evaluare.

Totuși, cred că din această dezbatere lipsește un element esențial: contextul tactic.

În fotbalul actual, profilul și eficiența unui jucător nu pot fi analizate exclusiv prin raportare la o poziție fixă.

Cerințele aceleiași poziții se pot schimba radical în funcție de modelul de joc, de comportamentul colectiv și de spațiile pe care echipa încearcă să le exploateze.

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Este una să evoluezi într-o echipă care apără predominant în low block și își construiește atacurile prin tranziții rapide, unde viteza, atacarea profunzimii și capacitatea de a exploata spațiul din spatele liniei adverse devin determinante.

Și este cu totul altceva să evoluezi într-o echipă care controlează jocul prin atac pozițional, împotriva unor blocuri compacte și joase, unde apar alte cerințe: prezență și forță în careu, joc între linii, capacitatea de a fixa fundașii centrali, joc aerian și eficiență în spații reduse.

Drăguș are profilul și calitățile necesare pentru a acoperi în special două poziții: atacant central și winger.

Din punctul meu de vedere însă, întrebarea nu ar trebui să fie doar «care este cea mai bună poziție a lui?», ci mai ales «în ce context de joc poate acea poziție să-i maximizeze calitățile?».

Pentru că poziția este doar punctul de plecare. Rolul, spațiile disponibile și contextul tactic sunt cele care definesc, în final, randamentul unui jucător” , a precizat Edi Iordănescu.

La debutul pentru FCSB, Denis Drăguș a trimis două șuturi spre poarta adversă și a reușit 9 dintre cele 13 pase încercate, adică un procentaj de 69%. A avut, în total, 26 de atingeri.

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