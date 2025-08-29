L-a impresionat pe Mihai Stoica Jucătorul de la FCSB care a fost „excepțional” în meciul cu Aberdeen: „A arătat foarte bine”

FCSB - Aberdeen 3-0. Mihai Stoica (60 de ani) a tras o serie de concluzii la finalul partidei de joi seara de pe Arena Națională.

Oficialul campioanei a fost încântat de prestația tuturor jucătorilor, dar l-a evidențiat în special pe Mihai Lixandru.

FCSB a obținut calificarea în faza principală din Europa League, la fel ca în sezonul precedent, după o „dublă” câștigată cu Aberdeen, 5-2 la general.

Mihai Stoica: „Lixandru a făcut un joc excepțional”

Șeful Consiliului de Administrație de la FCSB l-a remarcat pe mijlocaș mai ales în momentele dificile ale echipei.

„Nu a fost ce ne aşteptam, însă ce a fost important a fost că am gândit bine. Se vedea că presingul agresiv care ne-a împiedicat construcţia nu va dura la nesfârşit. Toţi ne uitam la fiecare fault, pentru că au intrat foarte tare.

Nu a mai fost vorba de un joc britanic la limita regulamentului, ci a fost clar de tot un joc dur al lor. Toţi ne uitam să vedem cine va lua al doilea galben. De la 1-0 şi în inferioritate numerică au depus armele. Am fost foarte inteligenţi şi am jucat ceea ce trebuia să jucăm.

Olaru are 3 goluri marcate în play-off. Acum cred că nu există un jucător care să nu fie remarcat. Eu l-aş remarca, dacă discutăm până la faza în care s-a deblocat situaţia, înaintea tuturor, l-aş remarca pe Mihai Lixandru, care a făcut un joc excepţional. Şi când am suferit, el a arătat foarte bine.

E un pas mare, pentru că noi am reuşit să bifăm două obiective: Supercupa şi calificarea în faza principală din Europa League”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

FCSB își va afla adversarii din faza principală a Europa League astăzi, 29 august, de la ora 14:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Următorul meci al echipei se dispută duminică, la CFR Cluj, de la 21:30, în Liga 1.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport