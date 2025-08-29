Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Ole Gunnar Solskjaer/ Foto: IMAGO
Conference League

Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 00:36
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 08:08
  • Ole Gunnar Solskjaer (52 de ani) a fost demis de Beșiktaș, imediat după ce formația din Turcia a ratat calificarea în faza principală din Conference League, în fața elvețienilor de la Lausanne.

După 1-1, în tur, Beșiktaș a fost învinsă acasă de Lausanne (Elveția), scor 0-1. Astfel, turcii nu vor evolua nici în acest sezon în faza principală a cupelor europene.

Rădoi le-a cerut scuze  Tehnicianul spune că și-a subestimat jucătorii:  „Am făcut o mare greșeală” + „Sper să-l vindem pe Baiaram”
Citește și
Rădoi le-a cerut scuze Tehnicianul spune că și-a subestimat jucătorii: „Am făcut o mare greșeală” + „Sper să-l vindem pe Baiaram”
Citește mai mult
Rădoi le-a cerut scuze  Tehnicianul spune că și-a subestimat jucătorii:  „Am făcut o mare greșeală” + „Sper să-l vindem pe Baiaram”

Ole Gunnar Solskjaer, demis de Beșiktaș, după ratarea calificării în Conference League

Imediat după fluierul de final al partidei, antrenorul Ole Gunnar Solskjaer a avut o întâlnire cu Serdal Adali, președintele clubului, în care a fost anunțat că este demis.

„Contractul nostru cu antrenorul principal Ole Gunnar Solskjaer a fost reziliat în urma unei decizii luate în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație.

Președintele nostru, Serdal Adalı, i-a mulțumit lui Solskjaer pentru serviciile prestate până în prezent într-o întâlnire care a avut loc după ședință.

Aducem cu respect acest lucru la cunoștința publicului”, a anunțat Beșiktaș într-un comunicat postat pe rețelele de socializare.

Ole Gunnar Solskjaer fusese instalat pe banca celor de la Beșiktaș pe 19 ianuarie. Pentru norvegian, formația din Turcia a fost prima echipă pe care a condus-o după despărțirea de Manchester United în noiembrie 2021.

29 de meciuri
a rezistat Solskjaer pe banca lui Beșiktaș. A obținut 15 victorii, 5 egaluri și 9 înfrângeri

Cine este Ole Gunnar Solskjaer

Născut pe 26 februarie 1973, Ole Gunnar Solskjaer și-a început cariera de fotbalist profesionist în anul 1990, la Clausenengen.

În sezonul 1995 -1996, norvegianul pleca la Molde, acolo unde a stat doar un sezon înainte de a se transfera la Manchester United, grupare la care s-a consacrat.

Solskjaer s-a retras în sezonul 2007-2008 la vârsta de 34 de ani. Imediat și-a început aventura ca antrenor.

Pe lângă Beșiktaș, norvegianul le-a mai condus pe Manchester United U21, Molde, Cardiff City și Man United seniori.

Palmaresul lui Ole Gunnar Solskjaer ca antrenor:

  • campion cu Manchester United U21
  • Cupă și două titluri cu Molde în Norvegia
  • o finală de Europa League cu Manchester United în 2021

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Superliga
23:33
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Citește mai mult
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
23:08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
demisie lausanne Ole Gunnar Solskjaer BESIKTAS conference league
Știrile zilei din sport
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Europa League
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Citește mai mult
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Campionate
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Citește mai mult
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
U Craiova își află azi adversarii  LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
Conference League
11:18
U Craiova își află azi adversarii LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
Citește mai mult
U Craiova își află azi adversarii  LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Europa League
11:08
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Citește mai mult
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
10:46
Marin, omul meciului! Seară magică pentru români în cupele europene. Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Marin, omul meciului!  Seară magică pentru români în cupele europene . Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Top stiri din sport
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Conference League
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Citește mai mult
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Conference League
00:36
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Citește mai mult
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Jaqueline Cristian, ce victorie!  VIDEO. S-a calificat în turul 3 la  US Open . Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Tenis
09:21
Jaqueline Cristian, ce victorie! VIDEO. S-a calificat în turul 3 la US Open. Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, ce victorie!  VIDEO. S-a calificat în turul 3 la  US Open . Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
28.08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
29.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share