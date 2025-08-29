Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos

- Ole Gunnar Solskjaer (52 de ani) a fost demis de Beșiktaș, imediat după ce formația din Turcia a ratat calificarea în faza principală din Conference League, în fața elvețienilor de la Lausanne.
După 1-1, în tur, Beșiktaș a fost învinsă acasă de Lausanne (Elveția), scor 0-1. Astfel, turcii nu vor evolua nici în acest sezon în faza principală a cupelor europene.
Ole Gunnar Solskjaer, demis de Beșiktaș, după ratarea calificării în Conference League
Imediat după fluierul de final al partidei, antrenorul Ole Gunnar Solskjaer a avut o întâlnire cu Serdal Adali, președintele clubului, în care a fost anunțat că este demis.
„Contractul nostru cu antrenorul principal Ole Gunnar Solskjaer a fost reziliat în urma unei decizii luate în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație.
Președintele nostru, Serdal Adalı, i-a mulțumit lui Solskjaer pentru serviciile prestate până în prezent într-o întâlnire care a avut loc după ședință.
Aducem cu respect acest lucru la cunoștința publicului”, a anunțat Beșiktaș într-un comunicat postat pe rețelele de socializare.
Ole Gunnar Solskjaer fusese instalat pe banca celor de la Beșiktaș pe 19 ianuarie. Pentru norvegian, formația din Turcia a fost prima echipă pe care a condus-o după despărțirea de Manchester United în noiembrie 2021.
Cine este Ole Gunnar Solskjaer
Născut pe 26 februarie 1973, Ole Gunnar Solskjaer și-a început cariera de fotbalist profesionist în anul 1990, la Clausenengen.
În sezonul 1995 -1996, norvegianul pleca la Molde, acolo unde a stat doar un sezon înainte de a se transfera la Manchester United, grupare la care s-a consacrat.
Solskjaer s-a retras în sezonul 2007-2008 la vârsta de 34 de ani. Imediat și-a început aventura ca antrenor.
Pe lângă Beșiktaș, norvegianul le-a mai condus pe Manchester United U21, Molde, Cardiff City și Man United seniori.
Palmaresul lui Ole Gunnar Solskjaer ca antrenor:
- campion cu Manchester United U21
- Cupă și două titluri cu Molde în Norvegia
- o finală de Europa League cu Manchester United în 2021