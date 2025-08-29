Jaqueline Cristian, ce victorie!  VIDEO. S-a calificat în turul 3 la  US Open . Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic

Jaqueline Cristian (27 de ani, #50 WTA) s-a calificat în turul 3 de la US Open după ce a învins-o pe Ashlyn Krueger, scor 4-6, 6-2, 6-2.

Sorana Cîrstea (35 de ani, #57 WTA) a fost eliminată de la turneu după ce a pierdut meciul cu Karolina Muchova, scor 6-7 (0), 7-6 (3), 4-6.

US Open este ultimul turneu de Grand Slam al anului care se desfășoară în SUA și are loc în perioada 18 august - 8 septembrie 2025.

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 de la US Open

Sportiva din România s-a calificat pentru prima dată în carieră în turul 3 de la US Open.

Jaqueline Cristian a învins-o joi, la New York, pe americanca Ashlyn Krueger (21 de ani, #38 WTA) cu scorul de 4-6, 6-2, 6-2.

În urma calificării obținute, Jaqueline Cristian a câștigat 237.000 de dolari, notează news.ro.

În următorul tur de la US Open, românca o va întâlni pe învingătoarea dintre Amanda Anisimova și Maya Joint.

Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open

Spre deosebire de Cristian, Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open.

Românca a fost învinsă de Karolina Muchova (29 de ani, #13 WTA) cu scorul de 6-7 (0), 7-6 (3), 4-6, după aproape 3 ore de joc.

Jucătoarea din Cehia a obținut calificarea în turul 3 de la US Open pentru a treia oară la rând. În ultimele două ediții, aceasta a ajuns până în semifinale.

Sorana Cîrstea vine după succesul obținut la turneul Cleveland, unde a învins-o în finală pe americanca Ann Li (25 de ani, #69 WTA), scor 6-2, 6-4.

