Ar fi cerut rezilierea! Edi Iordănescu, decizie de ultim moment la Legia » Conducerea a reacționat imediat
Edi Iordănescu FOTO: IMAGO
Ar fi cerut rezilierea! Edi Iordănescu, decizie de ultim moment la Legia » Conducerea a reacționat imediat

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 17:52
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 17:57
  • Edi Iordănescu (47 de ani), antrenorul celor de la Legia și fostul selecționer al echipei naționale, trece printr-o perioadă grea în Polonia.
  • Tehnicianul a pierdut meciul din ultima etapă, 1-3 cu Zaglebie Lubin, și a fost dur criticat de către suporteri.

Conform celor de la goal.pl, fostul selecționer al echipei naționale și-ar fi manifestat dorința de a pleca de la Legia, după înfrângerea cu Zaglebie Lubin.

Edi Iordănescu ar fi cerut rezilierea contractului

Deși echipa trece printr-o perioadă proastă, fiind pe locul 9 în campionat, conducătorii formației poloneze ar fi respins cererea lui Iordănescu

„Antrenorul și-a exprimat disponibilitatea de a-și rezilia contractul! Se pare că acesta a recunoscut că binele echipei trebuie să fie pe primul loc și este gata să părăsească Legia, asumându-și responsabilitatea pentru rezultatele slabe.

Conducerea clubului nu este dispusă să accepte o astfel de mișcare. Ei consideră că schimbarea antrenorului în acest moment nu este o idee bună”, au transmis jurnaliștii polonezi.

Legia Varșovia, rezultate sub așteptări cu Edi pe bancă

Iordănescu jr. a ajuns la Legia în această vară, după ce a petrecut o perioadă de un an fără să antreneze.

Cu toate că a calificat echipa în faza principală a Conference League, rezultatele nu sunt de partea sa. După 11 meciuri disputate în campionat, Legia se clasează pe locul #9, cu 15 puncte acumulate, la 9 lungimi de liderul Jagiellonia.

În ultimele 5 partide disputate, Legia a pierdut de trei ori și a obținut o victorie și o remiză.

antrenor Legia Varsovia Edi Iordanescu reziliere contract
fcsb CFR Cluj dinamo bucuresti rapid Universitatea Craiova petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta

