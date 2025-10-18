- Astăzi au loc trei meciuri în etapa #13 din Superliga.
- U Cluj va întâlni Botoșani în primul meci al zilei. U Craiova va juca împotriva Uniri Slobozia, iar Metaloglobus va primi vizita celor de la FCSB.
- Meciurile rundei vor fi LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #13 a început azi, 17 octombrie, cu duelul de la malul mării, dintre Farul Constanța și FC Argeș, 0-0, și se va încheia pe 20 octombrie, la Ploiești, acolo unde Petrolul primește vizita formației CFR Cluj.
Cel mai așteptat duel al etapei este derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat pentru 19 octombrie, de la ora 20:30.
Joi s-a disputat și meciul restant din etapa #5, CFR Cluj și Csikszereda, partidă încheiată la egalitate, scor 2-2.
U Cluj - Botoșani, live de la 15:00
- Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Vornicu Adrian și Badea Marius. Arbitru VAR: Vidican Rareș George. Arbitru AVAR: Baban Vlad.
- Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
U Craiova - Unirea Slobozia, live de la 17:30
- Arbitru: Andrei Florin. Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo și Vodă Alexandru. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Slabu Stelian.
- Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)
Metaloglobus - FCSB, live de la 20:30
- Arbitru: Avram Robert. Asistenți: Orbuleț Mircea și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Mladinovici Horia Gabriel. Arbitru AVAR: Antonie Andrei.
- Stadion: Clincenii - Arena 1 (Clinceni)
19 octombrie:
UTA Arad - Oțelul Galați, live de la 17:30
Dinamo - Rapid, live de la 20:30
20 octombrie:
Hermannstadt - Csikszereda, live de la 18:00
Petrolul - CFR, live de la 20:30
S-a jucat:
Farul - Argeș 0-0
- În minutul 45+3, arbitrul Radu Petrescu a dat penalty pentru FC Argeș, la duelul Țîru-Sierra, dar a anulat decizia după ce a fost chemat la monitorul VAR:
Echipe de start:
- Farul: Buzbuchi - Maftei, Larie, Țîru, Ganea - Vînă, Nikolov, Ramalho - Grigoryan, Ișfan, Tănasă
- Rezerve: Munteanu, Furtado, Duțu, Pellegrini, Dican, De Oliveira, Banu, Radaslavescu, Iancu, Cojocaru, Markovic, Vojtus
- Antrenor: Ianis Zicu
- FC Argeș: D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Sierra, Garutti, Rața - Caio, Matos, Moldoveanu
- Rezerve: Straton, Orozco, Tchassem, Seto, Popescu, Manole, Brobbey, Bettaieb, Pîrvu, Blagaic, Borța
- Antrenor: Bogdan Andone
- Stadion: Academia „Gheorghe Hagi” (Ovidiu)
- Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți: Ilinca Cristian Daniel și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Bîrsan Marcel. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|12
|25
|2
|Rapid
|12
|25
|3
|U Craiova
|12
|24
|4
|Dinamo
|12
|23
|5
|Argeș
|13
|23
|6
|Unirea Slobozia
|12
|18
|7
|Oțelul Galați
|12
|16
|8
|UTA Arad
|12
|16
|9
|Farul Constanța
|13
|16
|10
|U Cluj
|12
|14
|11
|CFR Cluj
|12
|13
|12
|FCSB
|12
|13
|13
|Hermannstadt
|12
|10
|14
|Petrolul
|12
|9
|15
|Csikszereda
|12
|9
|16
|Metaloglobus
|12
|3