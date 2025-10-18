Astăzi au loc trei meciuri în etapa #13 din Superliga.

U Cluj va întâlni Botoșani în primul meci al zilei. U Craiova va juca împotriva Uniri Slobozia, iar Metaloglobus va primi vizita celor de la FCSB.

Meciurile rundei vor fi LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #13 a început azi, 17 octombrie, cu duelul de la malul mării, dintre Farul Constanța și FC Argeș, 0-0, și se va încheia pe 20 octombrie, la Ploiești, acolo unde Petrolul primește vizita formației CFR Cluj.

Cel mai așteptat duel al etapei este derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat pentru 19 octombrie, de la ora 20:30.

Joi s-a disputat și meciul restant din etapa #5, CFR Cluj și Csikszereda, partidă încheiată la egalitate, scor 2-2.

U Cluj - Botoșani, live de la 15:00

Arbitru : Kovacs Szabolcs. Asistenți : Vornicu Adrian și Badea Marius. Arbitru VAR : Vidican Rareș George. Arbitru AVAR : Baban Vlad.

: Kovacs Szabolcs. : Vornicu Adrian și Badea Marius. : Vidican Rareș George. : Baban Vlad. Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)

U Craiova - Unirea Slobozia, live de la 17:30

Arbitru : Andrei Florin. Asistenți : Bucsi Imre-Laszlo și Vodă Alexandru. Arbitru VAR : Dima Iulian. Arbitru AVAR : Slabu Stelian.

: Andrei Florin. : Bucsi Imre-Laszlo și Vodă Alexandru. : Dima Iulian. : Slabu Stelian. Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

Metaloglobus - FCSB, live de la 20:30

Arbitru : Avram Robert. Asistenți : Orbuleț Mircea și Necula Mihăiță. Arbitru VAR : Mladinovici Horia Gabriel. Arbitru AVAR : Antonie Andrei.

: Avram Robert. : Orbuleț Mircea și Necula Mihăiță. : Mladinovici Horia Gabriel. : Antonie Andrei. Stadion: Clincenii - Arena 1 (Clinceni)

19 octombrie:

UTA Arad - Oțelul Galați, live de la 17:30

Dinamo - Rapid, live de la 20:30

20 octombrie:

Hermannstadt - Csikszereda, live de la 18:00

Petrolul - CFR, live de la 20:30

S-a jucat:

Farul - Argeș 0-0

În minutul 45+3, arbitrul Radu Petrescu a dat penalty pentru FC Argeș, la duelul Țîru-Sierra, dar a anulat decizia după ce a fost chemat la monitorul VAR:

FOTO Sport Pictures

Echipe de start:

Farul: Buzbuchi - Maftei, Larie, Țîru, Ganea - Vînă, Nikolov, Ramalho - Grigoryan, Ișfan, Tănasă

Buzbuchi - Maftei, Larie, Țîru, Ganea - Vînă, Nikolov, Ramalho - Grigoryan, Ișfan, Tănasă Rezerve : Munteanu, Furtado, Duțu, Pellegrini, Dican, De Oliveira, Banu, Radaslavescu, Iancu, Cojocaru, Markovic, Vojtus

: Munteanu, Furtado, Duțu, Pellegrini, Dican, De Oliveira, Banu, Radaslavescu, Iancu, Cojocaru, Markovic, Vojtus Antrenor: Ianis Zicu

Ianis Zicu FC Argeș : D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Sierra, Garutti, Rața - Caio, Matos, Moldoveanu

: D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Sierra, Garutti, Rața - Caio, Matos, Moldoveanu Rezerve : Straton, Orozco, Tchassem, Seto, Popescu, Manole, Brobbey, Bettaieb, Pîrvu, Blagaic, Borța

: Straton, Orozco, Tchassem, Seto, Popescu, Manole, Brobbey, Bettaieb, Pîrvu, Blagaic, Borța Antrenor : Bogdan Andone

: Bogdan Andone Stadion : Academia „Gheorghe Hagi” (Ovidiu)

: Academia „Gheorghe Hagi” (Ovidiu) Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți: Ilinca Cristian Daniel și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Bîrsan Marcel. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 12 25 2 Rapid 12 25 3 U Craiova 12 24 4 Dinamo 12 23 5 Argeș 13 23 6 Unirea Slobozia 12 18 7 Oțelul Galați 12 16 8 UTA Arad 12 16 9 Farul Constanța 13 16 10 U Cluj 12 14 11 CFR Cluj 12 13 12 FCSB 12 13 13 Hermannstadt 12 10 14 Petrolul 12 9 15 Csikszereda 12 9 16 Metaloglobus 12 3

