Liga 1, etapa #13 LIVE de la 15:00 » U Cluj, U Craiova și FCSB joacă astăzi. Programul complet + Clasamentul actualizat
Liga 1. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Liga 1, etapa #13 LIVE de la 15:00 » U Cluj, U Craiova și FCSB joacă astăzi. Programul complet + Clasamentul actualizat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.10.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 18.10.2025, ora 09:11
  • Astăzi au loc trei meciuri în etapa #13 din Superliga.
  • U Cluj va întâlni Botoșani în primul meci al zilei. U Craiova va juca împotriva Uniri Slobozia, iar Metaloglobus va primi vizita celor de la FCSB.
  • Meciurile rundei vor fi LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #13 a început azi, 17 octombrie, cu duelul de la malul mării, dintre Farul Constanța și FC Argeș, 0-0, și se va încheia pe 20 octombrie, la Ploiești, acolo unde Petrolul primește vizita formației CFR Cluj.

Cel mai așteptat duel al etapei este derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat pentru 19 octombrie, de la ora 20:30.

Joi s-a disputat și meciul restant din etapa #5, CFR Cluj și Csikszereda, partidă încheiată la egalitate, scor 2-2.

„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
Citește și
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
Citește mai mult
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026

U Cluj - Botoșani, live de la 15:00

  • Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Vornicu Adrian și Badea Marius. Arbitru VAR: Vidican Rareș George. Arbitru AVAR: Baban Vlad.
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)

U Craiova - Unirea Slobozia, live de la 17:30

  • Arbitru: Andrei Florin. Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo și Vodă Alexandru. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Slabu Stelian.
  • Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

Metaloglobus - FCSB, live de la 20:30

  • Arbitru: Avram Robert. Asistenți: Orbuleț Mircea și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Mladinovici Horia Gabriel. Arbitru AVAR: Antonie Andrei.
  • Stadion: Clincenii - Arena 1 (Clinceni)

19 octombrie:

UTA Arad - Oțelul Galați, live de la 17:30

Dinamo - Rapid, live de la 20:30

20 octombrie:

Hermannstadt - Csikszereda, live de la 18:00

Petrolul - CFR, live de la 20:30

S-a jucat:

Farul - Argeș 0-0

  • În minutul 45+3, arbitrul Radu Petrescu a dat penalty pentru FC Argeș, la duelul Țîru-Sierra, dar a anulat decizia după ce a fost chemat la monitorul VAR:
Liga 1, etapa #13 LIVE de la 15:00 » U Cluj, U Craiova și FCSB joacă astăzi. Programul complet + Clasamentul actualizat Liga 1, etapa #13 LIVE de la 15:00 » U Cluj, U Craiova și FCSB joacă astăzi. Programul complet + Clasamentul actualizat
FOTO Sport Pictures FOTO Sport Pictures
FOTO Sport Pictures

Echipe de start:

  • Farul: Buzbuchi - Maftei, Larie, Țîru, Ganea - Vînă, Nikolov, Ramalho - Grigoryan, Ișfan, Tănasă
  • Rezerve: Munteanu, Furtado, Duțu, Pellegrini, Dican, De Oliveira, Banu, Radaslavescu, Iancu, Cojocaru, Markovic, Vojtus
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • FC Argeș: D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Sierra, Garutti, Rața - Caio, Matos, Moldoveanu
  • Rezerve: Straton, Orozco, Tchassem, Seto, Popescu, Manole, Brobbey, Bettaieb, Pîrvu, Blagaic, Borța
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Stadion: Academia „Gheorghe Hagi” (Ovidiu)
  • Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți: Ilinca Cristian Daniel și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Bîrsan Marcel. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani 1225
2Rapid 1225
3U Craiova 1224
4Dinamo 1223
5Argeș1323
6Unirea Slobozia1218
7Oțelul Galați1216
8UTA Arad1216
9Farul Constanța1316
10U Cluj1214
11CFR Cluj1213
12FCSB1213
13Hermannstadt1210
14Petrolul 129
15Csikszereda 129
16Metaloglobus 123

Citește și

„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Nationala
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Citește mai mult
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
liga 1 LIVE superliga etapa 13
Știrile zilei din sport
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Diverse
17.10
Gluma lui Valentin Ceaușescu Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Citește mai mult
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Superliga
17.10
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site » Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Citește mai mult
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Superliga
17.10
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Citește mai mult
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Superliga
17.10
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Citește mai mult
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:07
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10”
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10”
21:13
„Rotaru exagerează” Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
„Rotaru exagerează”  Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
23:30
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri”
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri”
23:03
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul”
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
17.10
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
17.10
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
17.10
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
17.10
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share