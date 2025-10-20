Îl depășește pe Ronaldo? Mbappe, de neoprit în La Liga, după ce a marcat și cu Getafe. 11 meciuri consecutive cu gol marcat în toate competițiile +12 foto
Kylian Mbappe foto: IMAGO
Îl depășește pe Ronaldo? Mbappe, de neoprit în La Liga, după ce a marcat și cu Getafe. 11 meciuri consecutive cu gol marcat în toate competițiile

Ștefan Neda
Publicat: 20.10.2025, ora 16:15
Actualizat: 20.10.2025, ora 16:15
  • Getafe - Real Madrid 0-1. Kylian Mbappe (26 de ani) a marcat din nou pentru formația lui Xabi Alonso în etapa #9 din La Liga.
  • Starul francez are șanse mari să doboare numărul de goluri marcat de Cristiano Ronaldo (40 de ani), în cel mai bun sezon al său din Spania.

Mbappe a adus victoria pentru Real Madrid, duminică, în minutul 80 al partidei cu Getafe.

Atacantul francez a marcat aproape în toate partidele disputate în acest sezon.

Getafe - Real Madrid 0-1. Kylian Mbappe a ajuns la 10 goluri în La Liga

Dacă în urmă cu trei săptămâni îl egala pe Cristiano Ronaldo la numărul de reușite, 13, după primele 8 etape din La Liga, respectiv două în Liga Campionilor, Mbappe păstrează ritmul, ajungând acum la 15 reușite în total, după alte două meciuri în campionat.

În sezonul 2014-2015, când Ronaldo a reușit un total de 61 de goluri, dintre care 48 în La Liga, portughezul a avut o medie de 1.13 goluri pe meci. Dacă Mbappe ar păstra același ritm, ratând maximum 5 meciuri la fel ca Ronaldo, ar termina cu un total de 63-66 de goluri.

Real Madrid a jucat atunci 59 de meciuri, iar acum va putea juca maximum 61-63.

Singurul meci în care Mbappe nu a marcat în această stagiune este cel Mallorca, scor 2-1.

Astfel, atacantul francez a ajuns la 11 meciuri consecutive cu gol marcat, în toate competițiile, incluzând și reușitele de la echipa națională.

FOTO. Eliminarea lui Nyom în Getafe - Real Madrid 0-1, cu două minute înainte de reușita lui Mbappe

Galerie foto (12 imagini)

Eliminarea lui Nyom în meciul Getafe-Real Madrid (1) Eliminarea lui Nyom în meciul Getafe-Real Madrid (2) Eliminarea lui Nyom în meciul Getafe-Real Madrid (3) Eliminarea lui Nyom în meciul Getafe-Real Madrid (4) Eliminarea lui Nyom în meciul Getafe-Real Madrid (5)
+12 Foto
Haaland, start de sezon la fel de spectaculos

Atacantul norvegian a reușit o „dublă” în ultimul meci cu Everton, 2-0, bifând același număr de meciuri consecutive cu gol marcat, 11, ca Mbappe.

Haaland a adunat un total de 14 goluri în Premier League și Champions League, în 10 partide jucate în actuala stagiune.

Atât la Mbappe, cât și Haaland, se mai adaugă încă 8, respectiv 3 goluri, marcate în meciurile oficiale ale propriilor naționale, în acțiunile din septembrie și octombrie.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share