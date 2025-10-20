Cum s-au mișcat Bologna și Noah Rezultatele adversarelor echipelor românești din Europa League și Conference League +21 foto
Cum s-au mișcat Bologna și Noah Rezultatele adversarelor echipelor românești din Europa League și Conference League

  • Bologna și Noah, adversarele echipelor românești din cupele europene, au disputat meciuri în campionatul intern în weekend-ul care tocmai s-a încheiat.
  • FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, iar Craiova - Noah, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB și Craiova se pregătesc să-și continue aventura europeană în această săptămână.

Campioana primește vizita unui adversar dificil, în timp ce Craiova are parte de un oponent ceva mai accesibil.

Cagliari - Bologna 0-2. Noah - Urartu 0-0. Rezultate pozitive pentru adversarele echipelor românești

Bologna s-a impus în deplasarea de la Cagliari, scor 2-0, prin reușitele lui Holm și Orsolini, urcând pe locul 5 în Serie A, la trei puncte distanță de liderul AC Milan.

Orsolini traversează o formă foarte bună, cu gol marcat în fiecare dintre ultimele 4 partide ale Bolognei, plus o pasă decisivă reușită la echipa națională a Italiei, ceea ce poate fi un semnal de alarmă pentru FCSB.

De cealaltă parte, Noah, adversara Craiovei, a remizat pe teren propriu cu Urartu, 0-0, în returul partidei disputate acum două săptămâni, încheiată tot 0-0.

Noah se află pe locul 3 în Armenia, cu 18 puncte, la 3 puncte în spatele liderului Alashkert.

Pe plan european, Bologna a fost învinsă până acum de Aston Villa, 0-1, iar cu Freiburg a remizat, scor 1-1. Armenii au disputat o singură partidă, câștigată cu 1-0 contra croaților de la Rijeka.

