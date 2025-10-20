Cum s-au mișcat Bologna și Noah Rezultatele adversarelor echipelor românești din Europa League și Conference League

Bologna și Noah, adversarele echipelor românești din cupele europene, au disputat meciuri în campionatul intern în weekend-ul care tocmai s-a încheiat.

FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, iar Craiova - Noah, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB și Craiova se pregătesc să-și continue aventura europeană în această săptămână.

Campioana primește vizita unui adversar dificil, în timp ce Craiova are parte de un oponent ceva mai accesibil.

Cagliari - Bologna 0-2 . Noah - Urartu 0-0 . Rezultate pozitive pentru adversarele echipelor românești

Bologna s-a impus în deplasarea de la Cagliari, scor 2-0, prin reușitele lui Holm și Orsolini, urcând pe locul 5 în Serie A, la trei puncte distanță de liderul AC Milan.

Orsolini traversează o formă foarte bună, cu gol marcat în fiecare dintre ultimele 4 partide ale Bolognei, plus o pasă decisivă reușită la echipa națională a Italiei, ceea ce poate fi un semnal de alarmă pentru FCSB.

FOTO. FCSB - Young Boys 0-2 . Ultimul meci disputat de campioană în Europa League

De cealaltă parte, Noah, adversara Craiovei, a remizat pe teren propriu cu Urartu, 0-0, în returul partidei disputate acum două săptămâni, încheiată tot 0-0.

Noah se află pe locul 3 în Armenia, cu 18 puncte, la 3 puncte în spatele liderului Alashkert.

Pe plan european, Bologna a fost învinsă până acum de Aston Villa, 0-1, iar cu Freiburg a remizat, scor 1-1. Armenii au disputat o singură partidă, câștigată cu 1-0 contra croaților de la Rijeka.

FOTO. Rakow - Craiova 2-0 , ultimul meci jucat de olteni în Conference League

