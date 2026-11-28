FCSB - CSIKSZEREDA. Joyskim Dawa (30 de ani) a deschis scorul pentru echipa roș-albastră în partida din Ghencea.

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Formația antrenată de Laurențiu Reghecamp a reușit să rupă blestemul și să marcheze primul gol după mai bine de 400 de minute de secetă.

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În minutul 39, FCSB a beneficiat de o lovitură de colț de pe partea stângă. Radunovic a centrat în mijlocul careului, de unde Dawa l-a învins pe Pap cu o lovitură de cap.

Înaintea reușitei lui Dawa, Aymen Boutoutaou fusese ultimul jucător care și-a trecut numele pe tabelă pentru FCSB, pe 24 octombrie, la derby-ul cu Rapid, câștigat cu scorul de 4-1.

De la acel moment, FCSB a mai disputat patru meciuri oficiale: 0-1 cu Gloria Bistrița, 0-1 cu U Cluj, 0-1 cu Corvinul Hunedoara și 0-0 cu FC Argeș.

Pentru stoperul camerunez a fost al doilea gol al sezonului. Mai marcase în confruntarea cu Farul, terminată la egalitate, scor 2-2, pe 3 august.

Până la pauză, FCSB a mai punctat o dată prin Denis Drăguș. Atacantul a ratat o lovitură de pedeapsă, dar a marcat la a doua tentativă, după o respingere în față a lui Pap. A fost prima sa reușită în tricoul roș-albaștrilor.

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