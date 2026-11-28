Denis Drăguș a marcat primul său gol pentru FCSB în ultimul minut al primei reprize cu Csikszereda, în Ghencea.

Internaționalul român a tras de șase ori până la pauză, a prins de trei ori poarta și a ratat două ocazii mari.

Atacantul a avut și șase recuperări într-o repriză, la fel de multe ca Muhar și de trei ori mai multe decât Dawa.

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Denis Drăguș a avut nevoie de 309 minute pentru primul său gol în tricoul FCSB. A venit în ultimul minut al primei reprize cu Csikszereda, dintr-o fază în care atacantul a trecut în câteva secunde de la un penalty ratat la bucuria golului.

Când FCSB a primit lovitura de la 11 metri, colegii s-au îndreptat direct spre Drăguș. Era clar cine urma să execute.

Atacantul a luat mingea, dar Pap i-a ghicit intenția și i-a parat șutul. Drăguș a avut însă noroc ca balonul să-i revină și l-a trimis în plasă din a doua încercare.

Colegii au venit imediat să-l îmbrățișeze. S-au strâns în jurul lui, chiar aproape de linia porții, în timp ce alți jucători ai FCSB alergau să li se alăture. Toți au vrut să fie alături de unul dintre căpitani.

Drăguș a tot încercat poarta: 6 șuturi, 3 au prins cadrul

Drăguș a fost unul dintre cei mai activi jucători de pe teren în prima repriză. A tras de șase ori, de trei ori din careu și de trei ori de la distanță. Jumătate dintre șuturi au prins poarta, două au trecut pe lângă, iar unul a fost blocat.

A avut două ocazii mari ratate și un xG de 1,12 goluri așteptate, indicator care estimează cât de mari au fost, în ansamblu, șansele sale de a marca.

Atacantul a avut 32 de atingeri, dintre care patru în careul advers, și a completat 12 dintre cele 15 pase încercate. Nouă dintre pasele reușite au venit în ultima treime. A mai reușit două dintre cele șase driblinguri încercate și a fost faultat de trei ori.

Șase recuperări într-o repriză. Dawa a avut două

Cifra care iese în evidență pentru un jucător cu profil ofensiv este cea a recuperărilor.

Drăguș a recuperat șase mingi până la pauză, la fel de multe precum căpitanul Muhar. În același interval, Dawa a avut două.

Drăguș a câștigat și șase dintre cele zece dueluri la nivelul gazonului.

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