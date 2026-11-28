România a învins Polonia, scor 38-32, în penultimul meci de pregătire înainte de EHF EURO 2026, turneu găzduit de țara noastră, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.

„Tricolorele” vor evolua în grupa B, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord.

Turneului final va avea loc în perioada 3-20 decembrie.

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Pentru jucătoarele pregătite de Ovidiu Mihăilă, duelul cu Polonia a fost al doilea amical în decurs de câteva zile. Pe 24 noiembrie, România a trecut la limită de Angola, scor 29-28.

„Tricolorele” mai au programat un singur meci de pregătire, duminică, tot cu Polonia, de la ora 13:00, în Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj.

România, victorie cu Polonia, în al doilea meci de pregătire pentru EHF EURO 2026

România a început ezitant partida, cu mai multe pase greșite într-un interval scurt, iar până în minutul 11, Polonia a avut constant un avantaj de două goluri.

Yuliya Dumanska a avut mai multe intervenții importante, contribuind la revenirea „tricolorelor”. La pauză, tabela indica 17-14 în favoarea României.

Pe parcusul reprizei secunde, selecționata condusă de Ovidiu Mihăilă s-a distanțat la +5 (22-17), însă Polonia nu a cedat și s-a apropiat la un moment dat la un singur gol (ultima oară la 30-29).

Totuși, finalul i-a aparținut naționalei României care a reușit să se impună, scor 38-32.

8 goluri a marcat Sorina Grozav, cea mai bună marcatoare a României. S-au mai remarcat Roşu (6 reușite), Laslo și Burlachenko (câte 4), respectiv Kobylinska, Cygan și Balsam, cu câte 8 goluri pentru Polonia

Lotul României pentru EHF EURO 2026

Portari: Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska

Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska Extreme: Eva Kerekeș, Mariam Mohamed, Mihaela Mihai, Beatrice Raicea

Eva Kerekeș, Mariam Mohamed, Mihaela Mihai, Beatrice Raicea Inter: Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixăndroiu, Andreea Popa, Elena Roșu

Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixăndroiu, Andreea Popa, Elena Roșu Coordonatori: Alisia Boiciuc, Cristina Laslo, Rebeca Necula

Alisia Boiciuc, Cristina Laslo, Rebeca Necula Pivoți: Yaroslava Burlachenko, Lorena Ostase, Crina Pintea

Programul României în grupa B

4 decembrie, ora 21:00: Norvegia - România

Norvegia - România 6 decembrie, ora 18:30: România - Macedonia de Nord

România - Macedonia de Nord 8 decembrie, ora 18:30: Elveția - România

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale. România ar putea întâlni acolo reprezentativele calificate din grupele A și C, cel mai probabil Ungaria, Muntenegru, Spania și Danemarca.

Primele două echipe din fiecare grupă principală vor avansa în semifinale. Final Four-ul competiției se va desfășura la Katowice, în Polonia.

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