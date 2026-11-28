- România a învins Polonia, scor 38-32, în penultimul meci de pregătire înainte de EHF EURO 2026, turneu găzduit de țara noastră, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.
- „Tricolorele” vor evolua în grupa B, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord.
- Turneului final va avea loc în perioada 3-20 decembrie.
Pentru jucătoarele pregătite de Ovidiu Mihăilă, duelul cu Polonia a fost al doilea amical în decurs de câteva zile. Pe 24 noiembrie, România a trecut la limită de Angola, scor 29-28.
„Tricolorele” mai au programat un singur meci de pregătire, duminică, tot cu Polonia, de la ora 13:00, în Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj.
România, victorie cu Polonia, în al doilea meci de pregătire pentru EHF EURO 2026
România a început ezitant partida, cu mai multe pase greșite într-un interval scurt, iar până în minutul 11, Polonia a avut constant un avantaj de două goluri.
Yuliya Dumanska a avut mai multe intervenții importante, contribuind la revenirea „tricolorelor”. La pauză, tabela indica 17-14 în favoarea României.
Pe parcusul reprizei secunde, selecționata condusă de Ovidiu Mihăilă s-a distanțat la +5 (22-17), însă Polonia nu a cedat și s-a apropiat la un moment dat la un singur gol (ultima oară la 30-29).
Totuși, finalul i-a aparținut naționalei României care a reușit să se impună, scor 38-32.
Lotul României pentru EHF EURO 2026
- Portari: Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska
- Extreme: Eva Kerekeș, Mariam Mohamed, Mihaela Mihai, Beatrice Raicea
- Inter: Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixăndroiu, Andreea Popa, Elena Roșu
- Coordonatori: Alisia Boiciuc, Cristina Laslo, Rebeca Necula
- Pivoți: Yaroslava Burlachenko, Lorena Ostase, Crina Pintea
Programul României în grupa B
- 4 decembrie, ora 21:00: Norvegia - România
- 6 decembrie, ora 18:30: România - Macedonia de Nord
- 8 decembrie, ora 18:30: Elveția - România
Primele două clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale. România ar putea întâlni acolo reprezentativele calificate din grupele A și C, cel mai probabil Ungaria, Muntenegru, Spania și Danemarca.
Primele două echipe din fiecare grupă principală vor avansa în semifinale. Final Four-ul competiției se va desfășura la Katowice, în Polonia.