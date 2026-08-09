Messi și-a condus tatăl pe ultimul drum Măsura luată de starul argentinian la  înmormântarea lui Jorge
Lionel Messi/ Foto: Getty Images
Campionate

Messi și-a condus tatăl pe ultimul drum Măsura luată de starul argentinian la înmormântarea lui Jorge

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 22:54
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 22:56
  • Lionel Messi (39 de ani) și-a înmormântat tatăl în cadrul unei ceremonii private, care a avut loc la cimitirul El Prado, situat la periferia orașului argentinian Rosario.
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Jorge Messi s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani, în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o clinică din Rosario, unde era internat din cauza problemelor grave de sănătate cu care se confrunta de mai mult timp.

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Lionel Messi și-a condus tatăl pe ultimul drum! Măsura luată de startul argentinian

Funeraliile au avut loc duminică dimineață la cimitirul El Prado. Lionel Messi și familia sa l-au condus pe Jorge pe ultimul drum într-o ceremonie privată, desfășurată sub atenta supraveghere a forțelor de ordine, scrie mundodeportivo.com.

Starul lui Inter Miami a aterizat în Argentina sâmbătă seară, însoțit de soția sa, Antonela Roccuzzo, și de copiii lor.

„La Pulga” a fost alături de mama sa, Celia Cuccittini, și de frații săi, Matias, Rodrigo și Maria Sol, la funeraliile tatălui. Pentru ca familia să aibă parte de intimitate, cimitirul El Prado a fost închis vizitatorilor începând de la prânz.

Lionel Messi și Jorge Messi Lionel Messi și Jorge Messi
Lionel Messi și Jorge Messi

Mai mulți fani au mers la aeroportul din Rosario și la cimitirul El Prado pentru a-i transmite mesaje de susținere lui Lionel Messi. „Forță, Leo! Te iubim!”, se putea citi pe unul dintre mesajele lăsate pe gardul cimitirului.

Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) a decis ca partidele din acest weekend, din toate competițiile profesioniste și juvenile, să înceapă cu un minut de reculegere în memoria lui Jorge Messi. Fotbaliștii, antrenorii și arbitrii au purtat, de asemenea, banderole negre.

Jorge Messi, mereu lângă Leo

Jorge Messi a fost pilonul carierei stelare a fiului său. I-a fost ghid lui Leo și s-a ocupat de toate responsabilitățile acestuia în afara terenului.

Jorge a avut propriile vise legate de fotbal, însă a lăsat sportul deoparte în momentul în care a fost chemat în armată. Jucase ca mijlocaș în echipele de juniori ale echipei Newell's Old Boys.

Tatăl lui Leo Messi s-a format ca tehnician chimist și s-a alăturat fabricii Acindar în anii 80, ajungând până la funcția de manager.

El a fost cel care a luptat pentru ca Leo să primească tratamentul hormonal necesar când era junior la Newell's. Negocierile cu River Plate au eșuat, însă a plecat cu Leo în Europa, la Barcelona, lăsând-o pe mama sportivului, Celia Cuccittini, să aibă grijă de restul familiei.

Tatăl meu a fost mereu lângă mine. Am trecut prin multe lucruri rele. Uneori mă încuiam în camera mea să plâng singur, sau el făcea la fel, fără să văd. Ne prefăceam amândoi că suntem bine, dar nu eram. Tatăl meu m-a întrebat ce vreau să fac, dacă vreau să continui sau să ne întoarcem? Am vrut să continui și el a rămas cu mine. Lionel Messi, în 2007, pentru Radio Del Plata

În același interviu, Jorge a apărut în fața camerelor de filmat și i-a transmis un mesaj fiului său:

„Știi foarte bine că am trecut prin multe momente bune și momente mai puțin bune. În ceea ce privește acele momente mai puțin bune, știi că ieșim întotdeauna mai puternici și intenționăm ca acest lucru să continue, pentru că ne ajută să fim mai puternici în fața vieții și te ajută pe tine să fii cine ești, pentru că eu cred că, mai presus de toate, ești o persoană excelentă”.

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