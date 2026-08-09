Edi Iordănescu (48 de ani) a reacționat după ce Marius Șumudică și CFR Cluj au bătut palma pentru o nouă colaborare.

Tehnicianul a fost și el dorit de patronul Ioan Varga, însă a refuzat să se întoarcă în Gruia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ioan Varga a transmis, sâmbătă, că a ajuns la o înțelegere cu Șumudică, după ce fostul selecționer a refuzat să revină la clubul din Gruia, însă antrenorul nu a fost încă prezentat oficial de ardeleni.

Edi Iordănescu: „Sper ca Șumi să fi făcut o alegere corectă”

Acum, Iordănescu Jr., trecut și el pe la CFR Cluj, a vorbit despre situația echipei, care a suferit un nou eșec drastic în Europa, 0-5 cu Tromso, și speră că Șumudică a mers pe drumul cel bun.

„Din păcate pentru CFR, și aici vorbesc puțin și subiectiv, pentru că am trăit momente frumoase acolo, e un capitol închis Europa. Nu e vorba doar că suntem eliminați, contează și maniera.

Vorbim de echipe nordice care te domină la toate capitolele și avem exemple suficiente în ultimii ani, nu este doar un caz izolat. Am pierdut foarte mult teren și ce mă îngrijorează pe mine este că am senzația că diferența crește. Noi nu evoluăm și prăpastia se adâncește.

CFR-ului îi doresc baftă și sper ca Șumi să fi făcut o alegere corectă, să poată ajuta clubul. Mai departe, nu pot să comentez eu”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit digisport.ro.

Edi Iordănescu a condus CFR Cluj în două mandate: iunie - iulie 2018 și demcebrie 2020 - iunie 2021.

În 2022, după prima despărțire de CFR, Șumudică era ironizat de patronul Ioan Varga, acesta susținând că tehnicianul „a fost cea mai proastă alegere”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport