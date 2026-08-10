„Nu vezi așa ceva în Liga 1” Basarab Panduru, uluit de FC Argeș după victoria din Bănie: „Mi se pare incredibil”

Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român, a remarcat problemele Universității Craiova după înfrângerea suferită pe teren propriu în fața lui FC Argeș, scor 0-1.

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FC Argeș a deschis scorul încă din minutul 7, prin Yanis Pîrvu, apoi a rezistat până la final în fața oltenilor, care și-au creat mai multe ocazii importante.

Basarab Panduru, impresionat de FC Argeș după victoria cu U Craiova: „A făcut ceva ce nu vezi în prima ligă”

„A avut ocazii mari, trebuia să dea un gol sau două, dar și Argeșul a făcut ceva ce nu vezi în prima ligă. Să te lupți în felul ăsta, să ai disciplina asta din primul minut până la ultimul, nu vezi la multe echipe.

Ăsta e Argeșul. Luptă mereu cu armele lor. Să iei trei puncte din meciul ăsta mi se pare incredibil.

Craiova a părut că face și multe lucruri bune, dar și ceva nu merge. Văd jucători care nu mai sunt în formă, jocul echipei parcă merge sau nu merge”, a spus Basarab Panduru, conform orangesport.ro.

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Fostul internațional român a strâns 23 de selecții și a marcat un gol pentru echipa națională. De-a lungul carierei, Panduru a evoluat, printre altele, pentru Steaua, Benfica și Porto.

Universitatea Craiova a dominat clar la nivel statistic, însă nu a reușit să profite de ocaziile create. Oltenii au avut 80% posesie, au trimis 27 de șuturi, dintre care 4 pe poartă, și și-au creat 3 ocazii mari.

Nu e un rezultat corect, la cum s-a jucat, ca să fiu tranșant. FC Argeș nu a fost echipa mai bună, dar șirul ăsta uriaș de ratări din toate variantele poate fi un semn foarte periculos, un semn aproape clinic pentru începutul ăsta de campionat. Nu e prima oară. Marius Mitran, analist Prima Sport

După acest rezultat, FC Argeș a ajuns la 9 puncte și a urcat pe primul loc, în timp ce Universitatea Craiova a rămas cu 6 puncte și ocupă poziția a șasea.

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